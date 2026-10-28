獲利不輸AI股！雄獅、晶華、八方雲集...台「6大吃喝玩樂贏家」憑啥能賺1個資本額？

撰文‧今周刊編輯團隊

受惠AI科技產業需求強勁，帶動台灣出口、投資一飛沖天，根據行政院主計總處統計，今年上半年，台灣實質國內生產毛額（GDP）成長率高達14.15％，創下半世紀以來同期最強表現；同時，AI熱也推升台股飆漲，今年截至10月中，漲幅居全球股市之冠，讓不少股民跟著受益。

按理說，人們靠AI、股市賺錢了，內需消費也應該跟著走高，但主計總處資料卻顯示，今年上半年，國內消費實質成長率僅約5.34％，雖優於去年，但相比突破14％的經濟成長力道，顯然不成正比。

儘管如此，攤開今年上半年的上市櫃公司財報，以旅遊、餐飲、飯店住宿、娛樂消費四大類分析，可以發現，具備高超獲利能力的企業還是大有人在，領銜的雄獅、晶華、王品、饗賓、漢來美食、八方雲集等，上半年都交出賺近一個資本額的成績，獲利能力絲毫不輸許多AI股。

先看龍頭雄獅，其去年營收重回疫前高峰的300億元大關，EPS來到17.49元，達到頂峰水準。目前，國旅雖僅占其營收一成，卻仍居業者之冠、且是持續成長的板塊。

這之中，成果最亮眼的非「鐵道旅遊」莫屬。看好鐵道低碳交通、適合高齡旅客等特性，雄獅於2020年成立「鐵道旅遊部」，陸續推出鳴日號、山嵐號、福森號等獨家觀光列車，投入數億的深耕，3年就損益兩平，如今該部門營業額，更已占國內旅遊近四分之一。

至於今年飯店業整體景氣，除晶華穩坐龍頭、穩健成長外，多數業者營運趨於平淡，只有少數業者靠著演唱會、企業員旅等單點突破，或是加強升級轉型，迎來營運曙光。

遠雄集團底下新開幕的臺北洲際酒店，就是其中一例。近年，國內飯店業殺成紅海，許多本土業者疲於應戰，遠雄卻逆勢擴張。2020年以來，不僅先後在花蓮和台中，開出新潮旅宿品牌「悅樂旅店」，更接連與IHG洲際酒店集團合作，開出高雄洲際與最新的臺北洲際。

國際酒店奠定的高標，也激發了遠雄本土團隊的進步，當遠雄內部的IT工程師看到洲際的智慧化程度後，便奮起直追地在一年內開發出10個AI項目，包含自動抓取網路評價分析、人臉辨識與智慧工時管理等，切中遠雄向外來和尚取經的用意。

蔡明璋分析，過去，購物商場重視的是提袋率，「如今追求的是消費者的停留時間，讓他們用餐後還想留下來喝杯咖啡、逛累了可以有座位區休息等，待久一點就有機會增加消費。」

例如，細看遠東Garden City 3.6萬坪的空間，高達55％是公設，其餘3成是餐廳，剩下的才是精品和日用品等專櫃。黃晴雯舉例，5樓打造的「小小森世界」親子空間，就對準年輕家庭客的溜小孩需求。

不過，說到底，想聚客、留客，餐飲絕對是百貨商場不可或缺的一環。商場與餐飲宛如魚幫水、水幫魚的共生關係，百貨靠話題性餐飲拉客，相反地，餐飲也得靠商場人流穩定業績。

如搶進Garden City的三麥茶樓，開張以來生意鼎盛，金色三麥董事長葉冠廷興奮表示，「連平日中午時段，門口都排滿滿。」不到百坪的店，上月單月業績便一舉衝破700萬元，「同業都來跟探聽我們這家店怎麼做的。」他開心地說。

無論如何，台灣人民財富確實變多了，人們有錢、也敢花，只是對花在什麼地方更精打細算。從雄獅砸重金打造鐵道國旅、遠雄向國際品牌取經，到漢來飯店等業者靈活爭取企業團客或高端客群的例子，都在在示範，只要能挖掘客層的深度需求、追求體驗升級，用對方法，依然能成為這片AI榮景下，吃喝玩樂領域裡的贏家。

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