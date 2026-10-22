中環珍姐海鮮火鍋跨海進晶華 10/19起限時7天 4位即可開鍋

【撰文．彭蕙珍】

從香港中環巷弄一路紅進置地廣場太子大廈、被港媒譽為「香港最難訂位火鍋店」之一的「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」，首度將招牌港式鍋宴搬進台北晶華酒店一樓晶華會。 10/19至10/25限時7天，珍姐團隊將以最具代表性的港式火鍋、佐酒小食及餐酒文化，完整重現香港中環一位難求的熱鬧餐桌。活動主打「珍姐揪友闔家組」，每位1,980元，4位即可開鍋。

創辦人Peter Pang曾在銀行工作10年，2016年離職去創業，「一開始在上環開咖啡館，因為比較簡單，後來去做外帶的小吃，如魚蛋、燒賣、午餐。」

「魚蛋看起來最簡單，其實很困難。」他說明，好不容易生意漸漸有起色，要開始賺錢了，新冠疫情就來了，「那時候都沒生意，本來想要關門，或是拿政府補助再去開一間店。」

2020年催生了「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」。創辦人有兩位，包括他的好友Chris，兩位大男生開的店卻取名「珍姐」。他說明：「珍姐是我們開小吃店時，用中學小吃部阿姐的名字命名；我們念中學時她都已經退休了，現在若還在，也有80~90歲。」

今年入駐中環 重現香港庶民火鍋

台北晶華酒店將於10月19日和香港人氣名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」推出期間限定鍋宴。圖／晶華酒店提供

開珍姐火鍋店是為了讓員工有更多工作做，並活下來。Peter Pang表示，開店之初，只是想用自己喜歡的方式做火鍋，「我們想改掉其他餐廳不好的地方。」像用一斤400~600港幣元的本土牛，「比A5和牛還貴。」

「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」賣的不只有火鍋，還有香港式聚餐文化，2023年成為香港人最喜愛的火鍋店之一， 2025年被美國《Food & Wine》列入全球15間最佳國際餐廳名單。對此，Peter Pang說：「我也是看媒體才知道，我們入選了。」

2026年，珍姐全球旗艦店進駐香港中環置地廣場太子大廈，以國際化的方式演繹香港庶民火鍋，並以更好的食材，呈現香港人熟悉的飲食文化。

在銀行工作曾來台出差 愛台灣美食

對於這次和晶華酒店的合作，他表示，自己很期待。他回憶在銀行工作時，曾來台灣工作一段時間，很喜歡台灣的美。

「在他們找我之前，我有時候也會來台灣旅行，會很好奇台灣的食材加入港式元素會怎麼樣？」他解釋：「台灣有很好的食材，像新鮮的海鮮和溫體牛，不知道和港式重口味湯底搭配，合不合？」

「因為這次的合作很有趣，我沒有多想就答應了，也沒有想會不會賺錢。」他笑道。同時也發現，台灣食材和香港湯底其實很搭。

3款珍姐經典湯底 還有溫體牛

台北晶華酒店將於10月19日和香港人氣名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」推出期間限定鍋宴。圖／晶華酒店提供

此次來台快閃，他帶來3款珍姐經典湯底，包括以豬骨、豬腳與文蛤交織海陸鮮味的「招牌豬骨蜆煲」，甘香清甜的「清潤椰子竹絲雞湯」，以及溫潤濃滑、隨著涮煮愈發醇厚的「生滾無米雞粥」。

套餐可任選一款湯底，搭配美國無骨牛小排與台灣溫體牛，以及由文蛤、鮮蝦、澎湖冰卷組成的時令海鮮盤。

豐富的涮料還有鮮製雙寶手打肉滑、季節時蔬、香酥腐竹，以及大蝦多士、避風塘豆腐兩款佐酒小食。最後以蔥油生面及香炸饅頭收尾。

套餐吃不過癮的消費者也可現場單點「台灣直送溫體牛四併」，或是美國無骨牛小排、美國翼板、澳洲橫膈膜、澳洲牛肩胛上蓋肉，以及時令鮮魚、九孔鮑等海陸好料。

快閃限定啤酒 還有無限暢飲

珍姐與英雄啤酒主理人Chris。圖／今周刊提供

珍姐不只把火鍋做得講究，也是「一間有供應火鍋的Wine Bar」，讓酒成為餐桌體驗的重要主角。這次台北快閃特別引進珍姐限定「周生啤Ciao Beer」，這是珍姐與英雄啤酒主理人Chris經過16次反覆調整與測試完成的終極美味。

他選用帶有香茅與草本氣息的Sorachi Ace啤酒花，以微苦清爽的尾韻平衡火鍋的濃郁滋味，每杯320元+10%。

活動酒單也有伯爵茶馬丁尼、鳳梨啤酒、三得利角瓶Highball及極具香港性格的「可樂紅酒」，並推出每位599元+10%的「大口喝無限暢飲」。

聚餐也可以很港式 「到香港中環吃火鍋」引話題

晶華酒店看準企業年末聚餐從傳統桌菜走向更具主題性、互動感與話題性的聚會，將多年累積的國際餐飲客座經驗導入宴會市場，推出「海外客座主題尾牙/春酒專案」。

珍姐主題宴以「到香港中環吃火鍋」為概念，包括招牌湯底、台灣溫體牛、鮮活海味，到周生啤、橘酒及佐酒小食，都可依企業需求延伸為包場內容，搭配現場布置的香港街景、霓虹招牌與港式餐酒吧元素，讓企業賓客從進場開始，便如同置身香港中環。

本文授權自今周刊，原文見此。

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