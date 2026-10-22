美吾華上半年獲利增近2成 用超聲波助提升製程 安克拚打入半導體供應鏈

【撰文．黃靖文】

美吾華、懷特、安克生技集團周三(10/21)舉辦聯合法說會，今年是美吾華(1731)迎50週年時刻，美吾華上半年營收穩健成長，年增逾7%，毛利率維持6成以上，這對美髮用品的成熟生活消費市場來說，相當不容易。 集團旗下安克生醫深耕超音波影像應用，其子公司聲博科技的專利技術，可望打入「半導體供應鏈」，用於化學溶液雜質探測，藉此提升製程良率。

美吾華(1731)2026年上半年營收成長7.2%，毛利率62%，稅後淨利年增19.3%，EPS達0.95元。美吾華總經理賴育儒表示，公司在既有品牌與通路優勢，加速產品開發，並透過AI與數位科技提升營運效率，開創下一個成長階段。

美吾華上半年毛利率維持6成以上，同時營收持續成長，對此類成熟市場來說相當不易。賴育儒坦言：「這是個殘酷的市場，我們的營收成長，就代表有一個競爭對手營收下降。」由於美吾華堅持打造「全套價值鏈」，成為最大優勢。

賴育儒分享，美吾華迎接50週年，始終以一條龍包下品牌創新與研發、彈性製造、行銷佈局，與過往台灣產業發展的邏輯相當不同，不過，這也讓美吾華能更彈性應對現在的通路變化。譬如，針對不同通路提供高度客製化產品，提升貨架曝光率。

安克切入半導體鏈 提升良率秘密武器

安克生醫（4188）加速智慧醫材國際商業化，安克呼止偵於美國史丹佛睡眠醫學中心成功獲得聯邦醫療保險碼支付檢測費用；「安克甲狀偵」推進國內健保暫時性支付審查，並與國際AI醫療影像平台合作。

安克旗下聲博科技，主要生產上百款超聲波探頭，也與微創手術機械手臂廠商合作，開發專用超音波探頭，可用於胃部、肺部與卵巢等部位手術。值得留意的是，近期聲博也有機會跨域闖入「半導體供應鏈」，成為製程良率救星。

儘管由於保密協議，安克並未公開目前合作半導體廠與應用範圍。不過，安克生醫董事長暨總經理李伊俐表示，預計今年第四季，就會把樣品送件，讓半導體廠能夠導入產線驗證。

據了解，半導體廠為了提升良率，預期將精密的超聲波導入製程，透過超聲波製程使用的化學溶液，排除其中的細小雜質，倘若驗證通過，可望躍升為半導體製程的一環。

藥品加速商化 懷特新藥拚2至3年轉虧為盈

懷特生技新藥（4108）2026年上半年營收年增14%，淨損縮減41%，營運持續改善。懷特新藥以植物藥切入市場，鎖定癌疲憊、口服納布啡止痛藥，以及開發保健市場。懷特新藥總經理李伊伶表示，朝向「2至3年轉虧為盈邁進」。

李伊伶指出，懷特血寶獲全台115家醫療院所採用，累積逾2萬名患者使用經驗，將持續深化臨床實證，拓展產品應用與市場機會。懷特痛寶是全球首項口服納布啡止痛藥，將同時拓展國內醫療通路，並開發國際外銷機會。

李伊伶表示，懷特痛寶已與德國Aristo Pharma簽署合作意向書，完成當地法規諮詢，持續推進上市註冊資料準備，布局歐洲市場。

此外，懷特新藥也鎖定「保健業務」，持續運用植物藥專利萃取技術，加速開發黃耆多醣功效原料及相關保健食品，與國內外保健原料及製造廠合作，搶攻全球抗老保健市場，可望替懷特新藥營收打造出「另一隻腳」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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