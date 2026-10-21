颱風恐影響航班 達人教「雙保險」避險 留意一情況一毛都拿不到

【撰文．邱鈺庭 整理】

光復節連假將至，碰上薔琵颱風來攪局，旅遊不便險、旅平險買了嗎？ 根據氣象署最新預報，最快周三(10/21)晚間發布海上颱風警報，周四至周五(10/22-23)發布陸上颱風警報，預計周五、六(10/23、24)最接近台灣。 許多計畫出國的民眾擔心，颱風會影響航班異動、行程延誤，甚至臨時取消行程。對此，「Gary哥不想上班」臉書粉專分享自己的避險買法以及3大投保重點，呼籲民眾「花點小錢先把雨傘撐好，就算真的碰上颱風攪局，至少荷包不用跟著受罪，也許還能賺一點」！

「Gary哥不想上班」臉書粉專發文表示，中央氣象署最新路徑顯示，「薔琵颱風」周五、六（10/23～10/24）最貼近台灣，發布海警甚至陸警的機率不低，北部、東半部的侵襲機率也持續往上飆，提醒還沒保旅遊不便險的民眾，建議趕快處理。

平時出國先保一份，遇颱風攪局啟動「雙保險」

他分享自己的避險買法，平時出國基本都會保一份旅遊不便險作為海外醫療跟基本延誤保障；但若碰上這種「颱風高機率來亂」的局，從期望值角度來看，就會啟動雙保險策略，多加保第二份旅遊不便險。

為什麼要同時買兩張？「Gary哥不想上班」解釋，颱風天班機延誤或取消的風險大增，一旦遇到，開銷隨便都是幾千起跳甚至上萬。此時若手握兩家定額理賠頂著，不只能把損失補齊，在機場排隊改票時心態也會輕鬆很多。

記得提早投保！搞懂定額給付、實支實付差異

不過，他也點出三大重點務必注意，首先是「要提早投保」，千萬別等到氣象署正式發布陸警、或航空公司已宣布班機異動了才去按投保。屆時事故通常會被判定為「已發生」不予理賠，保險公司甚至可能會直接暫停線上投保功能。

第二是「留意理賠方式」，班機延誤如果是「定額給付」，通常憑航空公司的延誤證明，兩家都能請領；若有「實支實付」項目（例如額外的餐宿），記得確認第二家能不能接受「副本收據」申請。

班機有飛完才能申請理賠

最後要注意的是「行程完成才能申請班機延誤理賠」，他強調，一定要有完成飛行才有得賠，若最終取消行程沒有飛，所有的延誤理賠條件都不成立。

文末「Gary哥不想上班」再次提醒，出國前花點小錢先撐好「保護傘」，就算不幸碰上颱風攪局，至少荷包不用跟著受罪，甚至還能獲得額外補償。

本文授權自今周刊，原文見此。

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