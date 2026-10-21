法國暴動引爆歐洲怒火蔓延 謝金河：不景氣這個死結短期內打不開

【撰文．謝金河】

來到柏林，感受到歐洲難解的死結。這趟歐洲之旅，最後一站來到柏林，住到兒子的家，感覺格外開心。晚上兒子約了他在德國的朋友一起餐敘，他的年輕朋友都感受到德國的經濟不好，也對未來充滿憂心。

一位在跨國軟體公司上班的年輕人說，他的一個朋友被福斯汽車裁員，領到80K的裁員津貼，自己另外成立一個小型工作坊，他說像他這樣年齡層的人，失業率超過30%。台灣在德國工作的年輕人有一半選擇回台灣就業。

他對9月20日改選的柏林市長也感到憂慮，極左派的土耳其裔女性Elif Eralp代表的Die Linke在這次選舉中拿到25.3%領先眾多對手，如果她聯合其他政黨，將成為下一任柏林市長！

她還沒有上任，但已經把兩項政見揭櫫在前面，一是她上任後將平抑過高的房租，將徵收20萬戶的大房東的住宅，設定租金上限。另一個是政府補貼實施3歐元的大眾食堂，並降低大眾運輸工具的價格。這種偏向社會主義的主張，在東柏林區得到很大的迴響。

這正是歐洲面臨的困境，這一次我目睹比利時大罷工留下的滿目瘡痍印象深刻，比利時的大罷工是民眾反對政府財政撙節開支。這次巴黎50萬人大罷工規模之大，破壞力之強更是空前。源頭都是因為歐洲國家經濟力下滑，財政收入短絀，但政府支出卻停不下來。

川普一直要求歐洲國家社會福利支出不能寅吃卯糧，過度透支未來。但民粹政治已經停不下來，想要撙節支出的政治人物一定被趕下來，如此不斷地惡性循環。川普一眼就看出歐洲的問題，但清醒的歐洲人都無法面對這個問題。這次連西班牙巴塞隆納都出現逾12萬人走上街頭對共產主義的抗爭。

這次法國大罷工源起於高中生因為天花板漏水，夏天沒有冷氣，結果演變成超過50萬人大罷工，連數百年市政廳，市中心精品店都砸了！這次我在柏林街頭看到假日柏林街頭的蕭瑟，看起來不景氣彌漫整個歐洲，歐洲的死結，短期內打不開！

本文授權自今周刊，原文見此。

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