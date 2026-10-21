快訊

台東知本農路案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢方提抗告

賴總統陪外賓視察飛訓部 少校卻在寢室與女兵「不當行為」遭汰除

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

法國暴動引爆歐洲怒火蔓延 謝金河：不景氣這個死結短期內打不開

聯合新聞網／ 今周刊
法國大規模示威演變成全國暴動，里昂的雅各賓噴泉（Fontaine des Jacobins）在衝突中遭到破壞。（路透）
法國大規模示威演變成全國暴動，里昂的雅各賓噴泉（Fontaine des Jacobins）在衝突中遭到破壞。（路透）

【撰文．謝金河】

來到柏林，感受到歐洲難解的死結。這趟歐洲之旅，最後一站來到柏林，住到兒子的家，感覺格外開心。晚上兒子約了他在德國的朋友一起餐敘，他的年輕朋友都感受到德國的經濟不好，也對未來充滿憂心。

一位在跨國軟體公司上班的年輕人說，他的一個朋友被福斯汽車裁員，領到80K的裁員津貼，自己另外成立一個小型工作坊，他說像他這樣年齡層的人，失業率超過30%。台灣在德國工作的年輕人有一半選擇回台灣就業。

他對9月20日改選的柏林市長也感到憂慮，極左派的土耳其裔女性Elif Eralp代表的Die Linke在這次選舉中拿到25.3%領先眾多對手，如果她聯合其他政黨，將成為下一任柏林市長！

她還沒有上任，但已經把兩項政見揭櫫在前面，一是她上任後將平抑過高的房租，將徵收20萬戶的大房東的住宅，設定租金上限。另一個是政府補貼實施3歐元的大眾食堂，並降低大眾運輸工具的價格。這種偏向社會主義的主張，在東柏林區得到很大的迴響。

這正是歐洲面臨的困境，這一次我目睹比利時大罷工留下的滿目瘡痍印象深刻，比利時的大罷工是民眾反對政府財政撙節開支。這次巴黎50萬人大罷工規模之大，破壞力之強更是空前。源頭都是因為歐洲國家經濟力下滑，財政收入短絀，但政府支出卻停不下來。

川普一直要求歐洲國家社會福利支出不能寅吃卯糧，過度透支未來。但民粹政治已經停不下來，想要撙節支出的政治人物一定被趕下來，如此不斷地惡性循環。川普一眼就看出歐洲的問題，但清醒的歐洲人都無法面對這個問題。這次連西班牙巴塞隆納都出現逾12萬人走上街頭對共產主義的抗爭。

這次法國大罷工源起於高中生因為天花板漏水，夏天沒有冷氣，結果演變成超過50萬人大罷工，連數百年市政廳，市中心精品店都砸了！這次我在柏林街頭看到假日柏林街頭的蕭瑟，看起來不景氣彌漫整個歐洲，歐洲的死結，短期內打不開！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

尹衍樑建潤福養生村，80歲親姐也回來住：美國這等級每月60萬！押金500萬至千萬「讓小孩願意來看父母

天氣／颱風薔琵10/23停班停課颱風假機率？最新路徑圖：陸警將發布！北北基暴風侵襲率破6成，10日報先看

父親39歲得糖尿病、9個手足全罹病！名醫靠「5招飲食法」6個月逆轉糖尿病前期…為何連地瓜、紫米都不能吃？

00415A可以買？不到1萬能抱8檔千金股！配息、成分股…掛牌破發先搶先贏？「市值型ETF 3.0」優勢曝光

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

星巴克去冰補滿15元誤踩2雷區！董座高秀玲踢到鐵板陷危機…品牌經營必學2原則

台灣星巴克正在經歷一場由「去冰補滿加十五元」引爆的品牌危機，這項企圖找回尊榮感與提升獲利的改革，為何狠狠踩中消費者雷區，又能為品牌經營者帶來什麼警惕？

65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

立法院三讀通過《老人福利法》，未來將在排富前提下，由中央統一補助年滿六十五歲以上長輩健保費。 但這項修法可能反而衝擊中低收入長輩醫療權益，同時增加保費負擔的不公現象。

AI吃電怪獸 800伏特電源革命開跑！光寶科、台達電…雙雄領軍34家台廠搶攻新賽局

美國加州矽谷的十月中旬，陽光依舊燦爛，但在聖荷西會議中心裡，真正被點亮的，是AI資料中心的下一條電力動脈。

颱風恐影響航班 達人教「雙保險」避險 留意一情況一毛都拿不到

根據氣象署最新預報，最快周三(10/21)晚間發布海上颱風警報，周四至周五(10/22-23)發布陸上颱風警報，預計周五、六(10/23、24)最接近台灣。 許多計畫出國的民眾擔心，颱風會影響航班異動、行程延誤，甚至臨時取消行程。對此，「Gary哥不想上班」臉書粉專分享自己的避險買法以及3大投保重點，呼籲民眾「花點小錢先把雨傘撐好，就算真的碰上颱風攪局，至少荷包不用跟著受罪，也許還能賺一點」！

法國暴動引爆歐洲怒火蔓延 謝金河：不景氣這個死結短期內打不開

來到柏林，感受到歐洲難解的死結。這趟歐洲之旅，最後一站來到柏林，住到兒子的家，感覺格外開心。晚上兒子約了他在德國的朋友一起餐敘，他的年輕朋友都感受到德國的經濟不好，也對未來充滿憂心。

上萬牛仔褲布料用「紙」做的！巴黎世家、H&M都搶用…老紙廠練武功、搶進國際精品圈

紐約第五大道上動輒要價上萬元新台幣的高級牛仔褲，布料竟是源自台灣南投老紙廠的「紙」？ 中日特種紙廠用薄如蟬翼的蕉麻紙紗，突破技術障礙，把台灣紙推向世界舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。