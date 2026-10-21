上萬牛仔褲布料用「紙」做的！巴黎世家、H&M都搶用…老紙廠練武功、搶進國際精品圈

撰文‧陳禹蓁

紐約第五大道上動輒要價上萬元新台幣的高級牛仔褲，布料竟是源自台灣南投老紙廠的「紙」？

中日特種紙廠用薄如蟬翼的蕉麻紙紗，突破技術障礙，把台灣紙推向世界舞台。

在精品雲集的紐約第五大道上，一條時尚牛仔褲要價上萬元新台幣起跳不稀奇，特別的是，這條牛仔褲布料竟是紙做成的，且供應商來自台灣南投一家老紙廠中日特種紙廠。

這塊丹寧布料的主要材料，被稱為「蕉麻紙紗」（Abacell）。它只有一般紙漿厚度的三分之一，兼具輕薄與韌性，不僅能與有機棉混紡製成丹寧布料，也能化身為休閒運動鞋的鞋面布料。百變與永續特性，使它成為時尚界新寵。

中日特種紙廠第三代、去年接掌董座的陳禹仲描述自家的紙紗產品，就像藏經閣閣主拉出閣層抽屜，「特種紙一直是很神祕的產業，每家公司各藏武功。」蕉麻紙紗則是中日最新練就的武功之一。

特種紙不同於一般以規模取勝的紙廠產品，多是經過特殊加工，能薄如蟬翼，或具備耐高溫、防火等機能，主打少量多樣與客製化。中日的特種紙橫跨建材、電子、醫療等十種產業，品項超過五千種，3M、蘋果都是終端客戶。

紙廠轉型 跨界創永續「布」料

蕉麻紙紗突破紙張粗硬、難以經自動化織布機織造成布料的門檻，展現中日的技術能量。陳禹仲解釋，天然蕉麻纖維製成的環保材料，具備透氣、抑菌、消臭及自然分解等優點，在急尋永續材料的紡織界大受歡迎，陸續吸引巴黎世家、義大利百年精品廠、日本頂級設計師品牌等客戶，應用於老爹鞋鞋面及各項服飾。

中日的前身，是一九五八年由陳樹火創立、以生產手抄宣紙聞名的長春棉紙廠，台灣唯一的樹火紀念紙博物館，便是以其名字命名。六八年老創辦人找上日本廣瀨製紙廠，雙方合資成立中日，引進機械造紙及特殊纖維抄造技術，逐漸在業內站穩腳步。

一名造紙業人士觀察，造紙公會六十六家會員中，專精特種紙的紙廠不到十家。永豐餘、正隆等大廠雖有利基型產品，卻幾乎不太承接量小的訂單，讓中日這類紙廠找到生存空間，穩健立足市場，過去幾年營收維持在六億元上下。

不過中日近年營運也並非沒有挑戰。陳禹仲分析，公司年營收中建材紙占三成，容易隨房市景氣波動；外銷歐美的家飾、電子材料客戶近期則因通膨因素，開始延後拉貨，何況身處產業上游的中日平均淨利率僅約五％，「做得再好，獲利空間也有限。」他感嘆。

陳禹仲不想安於現況，他幾年前注意到永續風潮正漸漸興起，決定鎖定客製化程度更高、毛利率較傳統紙品高出約一成的永續材料。

這個抉擇有其背景，原來，早在二○一三年，歐美客戶便要求中日供應的紙材必須採用國際FSC（森林管理委員會）認證的木漿，如此一來，因原料改變，配方調色全須打掉重練，中日於是斥資數百萬元更換色料、調整製程，耗時數年，完成數百種永續紙品資料庫。

當時的磨練成為日後的養分。陳禹仲指出，一五年起愈來愈多客戶要求產品須使用綠色、循環材料，中日手握綠色配方資料庫，又有特殊纖維抄造技術，能快速供應客戶需求，找上門的專案也愈來愈多；像是將回收纖維製成材料，應用於匹克球拍的拍面就是其一，過去幾年來，類似專案至少逾十個。

而近年獲巴黎世家採用的的蕉麻紙紗，則是中日布局永續商機的祕密武器。

紙紗僅紙材1/3厚 驚豔時尚圈

時間回到一五年，中日與紡研所合作，挑戰將蕉麻纖維布料化。雙方先設法克服蕉麻纖維在水中易打結的問題，再將紙漿抄造為僅約一般紙材三分之一厚的基材，經分切、撚紗等工序，歷時三年，終於開發出可供自動化織機使用、在高速織造時不會斷裂的材料。

蕉麻紙紗一問世，立刻被台灣一家紡織大廠採用，導入代工的某牛仔褲品牌。隨後，一家瑞士時尚品牌也主動找上門，所設計的布料與包袋一九年更登上米蘭設計周，一炮打響知名度，緊接著巴黎世家及H&M集團旗下服飾品牌COS訂單也紛至沓來。

二四年，一家義大利百年精品大廠的設計師透過瑞士夥伴引薦，找上中日，希望能為其研發富有永續概念的新布料。之後近三年，中日與該精品廠指定的義大利織布廠合作，來回調校機台與製程，終於成功將蕉麻紙紗與有機棉混紡成牛仔面料，成為該精品大廠今年秋冬永續單寧系列的主角。迄今，中日已出貨十噸，雙方將展開五年合作計畫。未來，這類營收可望占一成。

蕉麻紙紗除了可以應用於服裝市場，在各式中高端品牌的接納度也愈來愈廣。中日的客戶、世堡紡織副總經理羅曉寧就表示，世堡將中日的紙紗染整加工後，銷往歐日戶外、寢具及服飾市場，出貨量穩步成長，看好蕉麻紙紗在中高端市場的應用。

採訪隔天，陳禹仲前往摩納哥參展，拓展高端市場。他透露，目前廢料再利用、蕉麻紙紗等永續產品約占中日出貨量一成，預期三年內可達三成，成為公司成長的新引擎。

一張薄紙，肩負企業突破現狀的任務；中日用一張張蕉麻紙紗，走出自己的路，也把台灣紙推向世界舞台。

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