65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

撰文‧呂苡榕

立法院三讀通過《老人福利法》，未來將在排富前提下，由中央統一補助年滿六十五歲以上長輩健保費。

但這項修法可能反而衝擊中低收入長輩醫療權益，同時增加保費負擔的不公現象。

十月十六日，立法院院會在國民黨團與民眾黨團主導下，三讀通過《老人福利法》第二十二條修正案，未來年滿六十五歲以上、近一年綜合所得未達申報標準，或綜所稅率未達二○％的長輩健保費，將全額由中央補助。預估「受益」人數約達四○三萬人。

法案三讀後，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強發現新版條文中，一併刪除了針對無力負擔「健保部分負擔」與「保險給付未涵蓋之醫療費用」老人提供補助的法源，形同「政府一手代長輩支付健保費，另一手卻削減弱勢老人醫療權益」，且同時擴大保費負擔不公，甚至有立法權逾越憲法的疑慮。

早在二○二四年，立法院提出《老人福利法》修法草案時，就曾強力抨擊修法目的的民間監督健保聯盟（以下稱督保盟）發言人滕西華分析，現行《老人福利法》第二十二條條文，要求地方政府依財政能力編列預算，補助無力負擔「健保費」、「部分負擔費用」、「保險給付未涵蓋之醫療費用」三筆費用的老人。

刪補助 衝擊中低收入戶長者

二四年十二月，在野黨立委提出的修法版本，則是要中央政府在排富後，一口氣支付六十五歲以上長者健保費；同時中央也應代替地方政府編列預算，補助另兩筆費用。

滕西華表示，督保盟根據藍白當時修法版本試算，光是增加非住院部分負擔和住院部分負擔的補助，中央就得每年編列超過五百億元的經常性預算，對財政造成嚴重衝擊，修法因此暫緩，「這一次他們只保留健保費，把其他兩項都刪了。」滕西華苦笑。

原本應由地方負責兩項補助的條文遭刪除，受衝擊最大的將是「中低收入」老人。

滕西華解釋，根據《全民健康保險法》，符合社會救助法規定之「低收入戶」成員就醫時，相關負擔費用由中央政府編列預算支應，因此不受這次修法影響。但針對「中低收入戶」補助的唯一法源就是《老人福利法》第二十二條。

衛福部社家署署長周道君也說明，修法後若地方政府決定不再持續補助，弱勢長者的假牙、白內障手術使用的人工水晶體、心肌梗塞的心臟支架補助可能都會受到影響。

除了修法瑕疵，以「年齡」作為補助與否的標準、且僅用二○％所得稅率作為排富門檻的修法意旨，也被學者質疑不符合公平原則。

「高齡者只是沒有所得，不是沒有錢。這是兩個概念。」政治大學財政學系特聘教授、中華經濟研究院院長連賢明就直言，有些長輩沒有所得，卻有房租收益、資本利得；這次修法明顯背離了健保基本的「量能課稅」原則，反而把年齡作為補助判準，「為什麼年紀大的人就需要補助？」

年齡非指標 有世代不公疑慮

「我們應該是去解決保費義務的公平性問題。結果現在是大發政治紅包，導致更嚴重的不公。」滕西華無奈表示，目前健保依職業與投保身分類別計算保費，家庭收入來源、就業情況與扶養人口，都會影響實際保費負擔，單薪家庭、撫養小孩的受雇者保費負擔尤其沉重。

以一位月薪四萬元，扶養兩名子女和配偶的受雇者為例，現在每月須為自己與三名眷屬繳納二千多元的健保費，「修法不但沒減輕這個家庭的保費負擔，工作世代繳納的稅金，還有一部分要用在補貼長者健保費上。」滕西華說道。

不過對修法持正面態度的政大財政系教授陳國樑指出，過去因為不同縣市政府財政能力各有高低，例如台中市和台南市，僅補助所得稅率五％以下長輩的健保費；台北市與桃園市，則將標準拉到稅率二○％，「導致人民因為居住地不同，出現差別待遇。」中央統一補助有助於縮小各縣市因財政能力不同而產生的福利差異。

但陳國樑也同意，所得稅率未必能充分反映個人經濟能力，若要讓補助制度更精準，仍須檢討所得稅基及健保費基的設計。

若想盡可能實現公平原則，滕西華建議，衛福部可以依《老人福利法》第二十二條第二項規定：「前項補助之對象、項目、基準及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」思考在子法中增加條件，篩選出真正需要補助的對象，像是所得稅率二○％以下、無依附在子女名下投保，缺乏家庭作為安全網的第六類投保人，才予以補助。

另外地方政府也需要趕緊訂定自治條例，彌補這次被誤刪的中低收入長輩補助，避免最需要協助的弱勢，反在修法中遭到犧牲。

追根究柢，這次修法瑕疵的源頭，依舊是立法院在缺乏行政部門提供的詳盡資訊、雙方也未充分溝通下，倉促推動「福利法案」，才導致修法結果既引發爭議，又出現意想不到的副作用，難以達成「讓長輩獲得公平對待」的預期目的。

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