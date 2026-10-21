AI吃電怪獸 800伏特電源革命開跑！光寶科、台達電…雙雄領軍34家台廠搶攻新賽局

撰文‧今周刊編輯團隊

美國加州矽谷的十月中旬，陽光依舊燦爛，但在聖荷西會議中心裡，真正被點亮的，是AI資料中心的下一條電力動脈。

十五日甫落幕的開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）全球大會，展場裡最引人注目的，不是一張張更快的AI晶片，而是一台台由粗壯的銅排、沉甸甸的電源架，穿插液冷散熱管路的伺服器獨立電源櫃。

隨著AI晶片的運算效能一代比一代強大，伴隨而來的耗電量也呈等比級數狂飆。當伺服器機櫃的功耗從過去的幾萬瓦，一路向二○二七年的百萬瓦（MW）極限邁進時，傳統行之有年的四十八伏特／五十四伏特配電架構，已然逼近物理極限。

調研機構顧能（Gartner）推算，至二七年，AI資料中心的年用電量將高達五百TWh（太瓦時），約為二三年的二．六倍；電力需求暴增之外，顧能也發出警報指出，屆時將有四成AI資料中心，因供電量不足而使營運受限。

面對愈來愈緊縮的電力瓶頸，過去單純透過「把舊機房放大、多接幾條電線、多裝幾個冷氣」的方式，根本無法解決瓶頸，於是升壓十五倍，直上八百伏特（800V）；減少交流電轉換，改用直流電（DC）的大電流新架構登場，開啟伺服器電源高壓直流（HVDC）世代。

這波脫胎換骨的「充電」革命，引爆意想不到的巨大商機。投顧機構高盛（Goldman Sachs）預估，二三年至二八年，AI伺服器電源整體市場規模將從九．三億美元飆升至八八○．七億美元（約二．八兆新台幣），急劇成長近九十四倍，並帶動系統大廠到關鍵零組件，價量同步升級，供應鏈全體大躍升，AI電源經濟圈一片榮景。

若拆解電源櫃的關鍵零組件，可將其分為六大家族，分別為系統整合、電池相關的電力備援、適用高壓環境的晶片模組、被動元件、連接元件，以及其他電力元件，《今周刊》盤點三十六家台廠供應鏈，共同挖掘這條閃亮亮的電力金礦脈。

站在這波AI電源浪潮最前線的系統整合大廠光寶科，總經理邱森彬直言，「AI世界裡面，快是唯一的決勝因素，愈早就位，機會就是你的。」

目前光寶科電源櫃方案已經完成開發，進入系統驗證階段，搭配大型雲端服務商的客戶進度，有信心成為市場上率先實際運行高壓直流電源櫃的供應商，預計明年第三季量產，「八百VDC方案絕對會是我們取得更多市占率的契機。」邱森彬表示。

另一家系統整合巨頭、同樣完成高壓直流電源櫃開發的台達電，預計今年底少量出貨，其中正負四百VDC的方案預計略多於八百VDC，「今年的出貨量，仍會相對有限，可能要到明年才能看到實質性的放量。」台達電董事長鄭平於法說會上表示。

整體觀察，台灣電源雙雄在八百VDC賽局，進度處於伯仲之間；在十月十五日閉幕的美國OCP大會，雙雄確實已在八百VDC配套方案上互別苗頭。

光寶科展示電源磚、中間匯流排轉換器、電壓調節器等關鍵電源模組的完整直流電方案，打通從八百VDC配電、機櫃電源轉換到晶片端供電的關鍵環節。台達電則展出固態變壓器（SST）、固態氧化物燃料電池（SOFC）等，從微電網、列間與櫃內的方案，搭配新一代液冷系統，電源、散熱雙系統跨界整合。

八百VDC前景貌似繁華如錦，「加價又加量」的市場大餅，鼓舞久逢甘霖的大小供應商，但是產業專家仍提出三大潛在風險，技術卡關、紅鏈追趕、專利戰，都為明年量產埋藏變數。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1557期)

延伸閱讀》

尹衍樑建潤福養生村，80歲親姐也回來住：美國這等級每月60萬！押金500萬至千萬「讓小孩願意來看父母」

天氣／颱風薔琵10/23停班停課颱風假機率？最新路徑圖：陸警將發布！北北基暴風侵襲率破6成，10日報先看

00406A配息0.138元，除息日發息日！破發越跌越要買？股息為何能這麼高？達人解析關鍵在這

40歲爽退｢賺得比花得快」、52歲卻還穿舊T恤！有錢人的快樂，是不用消費來證明自己｢越活越自在」