謝金河訪千年小鎮 登上廢墟古堡 多瑙河美景盡收眼底

【撰文．謝金河】

造訪一個千年小鎮 在維也納行程的最後一天，我們沿著多瑙河畔的下奧地利坐車來到Durnstern小鎮，這是一個人口不到千人的小Town，但是非常有味道。原來這是近幾年最熱門的河輪旅遊中，很重要停泊的點。

從這裡到Krems到Melk形成的觀光廊帶，單是杜倫史坦這個不到千人的小鎮，一年居然湧入近200萬人次的遊客，最吸引人的地方是具有千年的歷史底藴，從白藍色巴洛克式修道院，到居住不到百人的老城區，最吸引我的是在遠方山上有一座古堡。

來到歐洲，我還沒有爬過山，於是跟兒子說，我們一起爬上去！在大家一起吃中飯前，我們一口氣爬上這座海拔312公尺的古堡。上去之後才發現這是有歴史的古堡！這個古堡的故事發生在1193年，英國的皇帝查理一世，在歸途中被奧地利的Leepolo公爵囚禁於此。

從12世紀迄今，這座古堡已經變成廢墟，不過上了古堡視野極佳，整條多瑙河的美景盡收眼底，山下的房屋，葡萄園，古建築形式美麗的圖畫。在維也納巿中心滿是教堂，美術館，音樂廳等古蹟，但我對這個有歴史的小鎮特別感興趣。

在城堡老街吃過中餐，我們徒步走到瓦豪河谷（Wachau Valley)，原來這是聯合國教科文組織欽定的世界文化遺產，我們特別去參觀一個酒莊，這裡從種葡萄到釀酒，都有嚴格的標章認證規範。酒莊的主人一口氣拿出五款白酒讓我們試飲。

走在瓦豪河谷的萄萄園小徑，曬著暖冬的陽光格外舒服。在萄萄萄園區往上眺望，早上爬上去的古堡廢墟就在眼前。回頭看看今天走過的地方，這是很值得來的小Town。

我對這個千年小鎮留下深刻印象，這個人口很少，卻有千年文化底韻的小鎮非常值得造訪。結束這裡的行程，我們來到Melk，這是從1089年迄今的本篤會修道院，進來參觀要買一張16歐元的門票，原來這是修道院維持運營的方式。這座修道院在1736年重修，應該是最古老的巴洛克式建築。梅爾克完全以修道院為中心，是非常精典的觀光城市。

這次在奧地利的維也納，本來想沿著多瑙河沿岸跑一下，但住的地方離多瑙河有一段距離，今天沿著多瑙河走一回，也算值回票價！

本文授權自今周刊，原文見此。

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