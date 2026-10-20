「安全特級鮮蛋」驗出禁藥 乃卡巴精高劑量恐傷腎
【撰文．邱鈺庭 整理】
又有毒雞蛋！台北市政府衛生局周一(10/19)公布，115年第3季抽驗市售生鮮禽畜肉品（含蛋）共119件，其中1件生鮮蛋品「安全特級鮮蛋」檢出「乃卡巴精」，不符動物用藥殘留標準規定。
北市衛生局已通知業者立即下架，並追查確認產品來自外縣市，已移請所轄衛生局處理。若違反動物用藥殘留標準，可依《食品安全衛生管理法》第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若業者無法交代產品來源，則可依同法第47條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
「安全特級鮮蛋」驗出乃卡巴精
為維護民眾食用生鮮禽畜肉蛋品之安全，台北市政府衛生局115年第3季針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路執行生鮮禽畜肉品（含蛋）抽驗，共計抽驗119件生鮮禽畜肉品（含蛋），檢驗結果1件不符規定，不合格率為0.8%。
北市衛生局本次抽驗生鮮禽畜肉品（含蛋）包含豬肉29件、牛肉27件、生鮮蛋品29件、皮蛋3件、雞肉12件、鵝肉3件、鴨肉3件、雞內臟12件、鴨內臟1件，依品項擇定檢驗項目，包括檢驗禽畜產品中殘留農藥、動物用藥(氯黴素類抗生素、乙型受體素類、抗原蟲劑多重殘留分析、離子型抗球蟲藥、動物用藥多重殘留分析、四環黴素類、硝基呋喃代謝物等) 及檢驗皮蛋中重金屬鉛、銅，檢驗結果1件生鮮蛋品「安全特級鮮蛋」檢驗出乃卡巴精，不符動物用藥殘留標準規定。
北市衛生局要求全數下架
北市衛生局針對上述不符規定之產品，已通知轄內業者立即下架，經追查不符規定產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理，如違反動物用藥殘留標準規定者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若業者無法交代來源，則依同法第47條可處販售業者3萬元以上至300萬元以下罰鍰。
北市衛生局提醒，飼養禽畜業者於使用藥物控制細菌或寄生蟲時，應確實遵守動物用藥相關規定，除了必須考量動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，才能確保禽畜肉品安全衛生。
北市衛生局呼籲，消費者在選購時，以正常色澤無異味為佳，勿購買來源不明產品，並注意肉品之貯放環境，避免高溫久放，以確保飲食的安全與衛生。
北市衛生局表示，於市面上抽驗產品屬於末端管理，販售業者係配合衛生局執行稽查抽驗，為釐清產品來源，販售業者應要求賣方提供完整產品交易憑證並主動保留進貨證明、合格屠宰證明及自主檢驗報告，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理之成效。
目前衛生局已將抽驗結果揭露於台北市食材登錄平台「肉品專區」之「肉品稽查抽驗專區」。消費者如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥 02-27208889）轉7079。
乃卡巴精是什麼？
根據衛生福利部食品藥物管理署、禽畜產品中乃卡巴精殘留量之調查中提及，動物用藥乃卡巴精(Nicarbazin)係一合成抗菌劑，於囓齒動物，其急性毒很低，但高劑量時會因phenylurea成分被乙醯化，導致在腎臟內引起沈澱結晶而傷害到腎臟。
檢驗不合格名單(點擊看大圖)
檢驗合格名單(點擊看全部名單)
本文授權自今周刊，原文見此。
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