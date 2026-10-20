「安全特級鮮蛋」驗出禁藥 乃卡巴精高劑量恐傷腎

【撰文．謝金河】 造訪一個千年小鎮 在維也納行程的最後一天，我們沿著多瑙河畔的下奧地利坐車來到Durnstern小鎮，這是一個人口不到千人的小Town，但是非常有味道。原來這是近幾年最熱門的河輪旅遊中，很重要停泊的點。 從這裡到Krems到Melk形成的觀光廊帶，單是杜倫史坦這個不到千人的小鎮，一年居然湧入近200萬人次的遊客，最吸引人的地方是具有千年的歷史底藴，從白藍色巴洛克式修道院，到居住不到百人的老城區，最吸引我的是在遠方山上有一座古堡。 來到歐洲，我還沒有爬過山，於是跟兒子說，我們一起爬上去！在大家一起吃中飯前，我們一口氣爬上這座海拔312公尺的古堡。上去之後才發現這是有歴史的古堡！這個古堡的故事發生在1193年，英國的皇帝查理一世，在歸途中被奧地利的Leepolo公爵囚禁於此。 從12世紀迄今，這座古堡已經變成廢墟，不過上了古堡視野極佳，整條多瑙河的美景盡收眼底，山下的房屋，葡萄園，古建築形式美麗的圖畫。在維也納巿中心滿是教堂，美術館，音樂廳等古蹟，但我對這個有歴史的小鎮特別感興趣。 在城堡老街吃過中餐，我們徒步走到瓦豪河谷（Wachau Vall

2026-10-20 15:02