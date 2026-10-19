Global Mall板橋餐飲成績嚇嚇叫 左營成黑馬…周年慶最高回饋22%

【撰文．彭蕙珍】

在國內消費不景氣中，捷運、車站為主的Global Mall（環球購物中心）營收持續成長。2028年更將在高雄火車站、台電南港再開出2間商場，2030年則會插旗台中，3年新增3據點。 Global Mall將於10/22舉辦周年慶，環球板橋車站店總監顏榮賢預估，周年慶檔期業績將成長10%，全年也看好業績雙位數成長。

目前Global Mall於全台有8家商場。顏榮賢管理車站店，包括板橋、南港及左營。他表示，板橋和南港店業績相當不錯，有接近10%成長，這兩年最大的黑馬是左營店，成長超過1成，「因為演唱會經濟，成長動能更高。」

2028年增2店 高雄車站全台第2大

Global Mall原本就計劃於2028年第1季會有高雄車站店開幕。受惠於高雄近年力拚演唱會經濟，加上有台鐵、高雄捷運及車站，將成為環球全台規模僅次於中和店的第2大店。

台電南港商場預計於2028年底開幕。該案結合冠德建設複合式開發，有辦公室、住宅、商場。商業空間位於1至4樓，目標客層為上班族和住宅客群。

Global Mall既有8家店，再增加高雄車站及台電南港2據點，未來在全台將有10間店。

板橋店餐飲成績最好 洪瑞珍月收700萬

對於車站店，顏榮賢說明，最主要的營收仍來自餐飲，約占7成，在流動層（台鐵、高鐵搭車層）會以外帶為主，「商品挑選3分鐘內可以接單，必須符合車站的速度。」

「以板橋來說，在B1大道上的業績都不會差；這裡講的是坪效，3~4坪可以創造很大的業績，如洪瑞珍三明治，一個月有近700多萬業績，其中盒裝類商品賣得最好。」

今年，板橋店將重點放在甜點，將「青鳥旅行」移到一樓，「裝潢變漂亮，店員有時間介紹，客人也就願意買單。」

他表示，今年進駐的幾間甜點店，如曾獲米其林指定伴手禮的「傳遞幸福」法式甜點，日系熱門生甜甜圈「雪系町」、韓國甜點「B.Lattice釜山甜」、美食Youtuber人氣品牌「WA!COOKIES」，業績都很不錯。

「2樓的重點在主題餐廳，假日集客力很強，再搭配零售，業績就能往上。」

全年最大檔期 回饋最多

Global Mall迎戰週年慶年度最大檔期，全台８店分別與深受消費者喜愛的20大品牌攜手推出逾7成的獨家商品活動，包含明星商品3C家電、秋冬服飾、化妝品等。

Global Mall也祭出多波回饋，首波於10月22日至11月4日，會員最高回饋22%，包含全台8店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元，於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2,000元另享3%回饋。

Global Mall更加碼祭出抽獎活動，於10月22日至11月16日消費滿3,000元，即可加入抽獎活動，有機會抽中日本關西樂享周遊券雙人行。另在環球購物APP轉盤活動，只要扣會員點數10點，也有機會抽中關西樂享周遊券雙人行。

本文授權自今周刊，原文見此。

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