雙方互信、共同成長 輝達與台積電合作30年不靠鐵約 連馬斯克都讚賞

【撰文．葛林 整理】

輝達（NVIDIA）與台積電（2330）合作長達30年，背後靠什麼維繫關係？ 輝達執行長黃仁勳日前接受知名Podcast主持人Lex Fridman專訪，揭露當年與台積電創辦人張忠謀建立合作關係過程，更分享自己對長期夥伴關係的經營哲學。 他認為，合約條款訂得愈細，反而可能讓關係變得脆弱，與其要求每一次交易都絕對公平，不如建立互相信任、共同成長關係。這段訪談同時引來特斯拉（Tesla）執行長馬斯克轉發，並以「This is the way」（就該這麼做）表達認同。

黃仁勳為何選擇台積電？張忠謀一句承諾成關鍵

美國知名Podcast主持人Lex Fridman近日在YouTube公開一支約90分鐘的台灣特輯。記錄今年6月初台北國際電腦展（COMPUTEX）期間行程，穿插與輝達執行長黃仁勳的對談。黃仁勳在影片中回憶與台積電創辦人張忠謀建立合作關係的過程，分享自己對長期夥伴關係的經營哲學。

根據《聯合新聞網》、《鏡週刊 》綜合報導，談起台灣半導體產業的發展歷史，黃仁勳指出，早在1950年代，李國鼎便懷抱將科學、科技及科技製造業引進台灣的願景，後來促成張忠謀返台，而荷蘭飛利浦（Philips）參與台灣半導體產業發展，也成為重要起點。

1996年前後，PC市場正快速發展。黃仁勳回憶，Windows 95於1995年推出時，消費者曾大排長龍等候購買，PC革命也為晶圓代工產業帶來新的商機。

當時，日本及其他國家的半導體業者陸續投入晶圓代工市場，但產能相當有限，部分客戶若想取得代工產能，必須先授權自身技術給製造商。這也讓他開始尋找不同的合作模式，並關注到台灣的台積電與聯電。

後來，他聽說台灣的台積電與聯電提供晶圓代工服務，不會要求客戶附帶技術授權等條件。儘管兩家公司當時規模都不大，讓他看見合作的可能性。便試圖聯繫台積電美國辦公室。然而，他多次打電話、留言，都沒有得到回覆，最後決定親自寫信給張忠謀。

經過漫長的等待，某天傍晚，他終於接到張忠謀親自打來的電話。當時辦公室同仁正在玩電動遊戲，黃仁勳立刻大喊：「安靜！是張忠謀！」他坦言，當時非常興奮，因為這代表輝達或許不用倒閉了。

張忠謀隨後邀請黃仁勳來台。他先後拜訪聯電與台積電，認為兩家公司都很優秀，但張忠謀對公司治理、誠信、合作夥伴關係及長期經營的堅持，最終打動了他。

黃仁勳回憶，當時他提出許多要求，張忠謀卻沒有一味答應，反而坦率說明哪些事情無法做到。雙方討論重點，始終圍繞在公司治理、誠信、夥伴關係與長期經營，而非單純的商業條件。

張忠謀當時承諾：「Jensen，如果我們合作，我保證會為你赴湯蹈火（jump through hoops for you）。」若雙方合作，台積電竭盡所能協助輝達。黃仁勳表示，過去30年來，台積電確實一直信守這項承諾。

因此，比起事先談妥所有條件，找到值得信任、願意共同解決問題的夥伴更重要。這樣合作方式，成為輝達與台積電維持長期關係的基礎。

圖／翻攝自 Lex Fridman YouTube頻道

黃仁勳觀點：合約訂愈細，關係反而愈脆弱？

弗里德曼訪談中提及，科技業很少有合作能撐上幾10年。輝達和台積電卻走了 30 年。

黃仁勳提出一個特別觀點。他拿婚前協議作比喻，一段關係開始前，沒有人能把所有未知都寫進合約，「你愈想把條款訂得具體，那段關係就愈脆弱。」他的做法是讓合作保持寬鬆，邊做邊磨合出相處方式。

並以「Rough Justice」，也就是「粗略的正義」，形容雙方合作方式。有時台積電得到較好的結果。但有時輝達占到優勢。有時一方覺得比較划算、有時是另一方。只要雙方願意長期合作，隨著時間推移，得失終究會逐漸取得平衡。

黃仁勳強調，重要的不是每次交易都要爭取最大利益。要讓合作夥伴知道，自己真心希望對方成功。他也提醒企業經營者，不能為了讓自己獲利，就把所有合作夥伴的利潤壓到最低，而應替對方保留發展空間，顧及對方能否持續經營。在他眼中，雙方是一起打造產品的夥伴，彼此關係遠比一般買賣來得深。

「你不是在買一項產品，而是在決定與誰一起打造事業。」這是黃仁勳對長期合作的核心理解。

馬斯克回應：This is the way

這段訪談曝光後，馬斯克也在10/15轉發黃仁勳分享與張忠謀結識過程影片。並寫下：「就該這麼做！」（This is the way），又貼出一個紅心符號，表達讚賞與認同。

選產品不如選夥伴？為何永遠要「留一點在桌上」？

黃仁勳特別提到台灣。他形容，輝達建立在台積電這個平台上、也建立在台灣這個平台上。這些夥伴關係對他來說非常重要。黃仁勳認為，台灣人樂於助人，又極度努力，這正是這座島能站上全球供應鏈中心原因。

他回憶對台灣的感情，從小時候逛夜市談起。黃仁勳說，小時候家裡不寬裕，全家出門吃飯就是去夜市。記得約5歲那年，他找廁所時走到攤販旁，臉被老闆正在清洗的刀子劃傷，父親抱著他衝去醫院，他從此更愛夜市。讓人念念不忘的是攤販的人情味。大家辛苦討生活，一份小吃賺不了多少，還是願意多送他一點，「等於把利潤全給了我，只為了對人好。這就是台灣人的作風。」

黃仁勳強調，自己在商業往來的原則：永遠替合作夥伴留一點空間（always leave something on the table），並持續考量對方的永續經營與成功。並指出，輝達建立在台積電與台灣產業平台之上，這些夥伴關係對公司發展至關重要。若一味要求供應商競價、壓低利潤，最後可能只讓自己獲利，卻損害整個產業生態系。

主持人弗里德曼也提到，真心希望合作夥伴與朋友長期成功，最終也會促成自己的成功，這套理念同樣適用於家人、員工與客戶。黃仁勳表示認同。

本文授權自今周刊，原文見此。

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