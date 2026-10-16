Panasonic洗脫烘衣機爆7起事故「燒毀1棟樓」台灣3款型號召回

【撰文．邱鈺庭 整理】

根據《朝日新聞》報導，日本家電大廠Panasonic(國際牌)週四(10/15)宣布，將召回約64萬台滾筒式洗脫烘衣機，原因是洗劑自動投放裝置有瑕疵，可能導致洗劑外漏，甚至有起火風險，此次召回範圍也包含台灣，共有3款機型受影響。 目前相關事故已在日本發生6起，台灣則有1起事故，皆是該產品造成冒煙起火，幸無人受傷。

有起火風險！Panasonic召回64萬台洗衣機

《朝日新聞》報導，Panasonic於15日宣布，將召回旗下約64萬台滾筒式洗脫烘衣機，提供免費檢查及維修，原因是產品可能有起火風險。

目前日本國內已發生6起、台灣發生1起產品冒煙或起火事故。2024年4月，埼玉縣曾發生一起火災事故，當時此次召回範圍內的滾筒式洗脫烘衣機本體遭到燒毀，另有1棟建築物全毀、5棟建築物受到延燒，根據Panasonic所述，這幾起意外並未造成人員受傷。

此次召回的產品為2021年8月至2025年7月期間製造的LX系列滾筒式洗脫烘衣機，共21款機型，日本共622,527台，台灣則有18,144台。

台灣3款機型受影響

台灣受影響的3款機型分別為「NA-LX126BL」、「NA-LX128BL」及「NA-LX128BR」，製造期間皆為2022年9月至2025年7月，共18144台，3款機型外觀如下：

圖／翻攝自Panasonic台灣

「這功能」先別用，洗衣機還能正常洗

Panasonic表示，問題出在洗劑與柔軟精的「自動投入裝置」故障，導致水箱內的液體滲漏至洗衣槽外部。Panasonic呼籲消費者，暫時停止使用洗劑自動投入功能，並將水箱清空，改以手動方式添加洗劑，即可安心使用其他功能。

免費更換零件、到府檢修

如需洽詢零件更換或維修事宜，即日起可撥打免付費連絡專線 0800-580-785，或透過官方網站登錄召修。服務時間為上午9時至下午6時，週六、日及國定假日除外。

圖／翻攝自Panasonic台灣

本文授權自今周刊，原文見此。

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