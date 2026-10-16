謝金河看《沒有國家的冠軍》 談國家認同：台灣有人愛別人的國家

【撰文．謝金河】

沒有國家，你可能什麼都不是！ 在飛機上的長途飛行，醒來看電影是最好打發時間的娛樂，我不經意打到一部南韓電影，片名：沒有國家的冠軍！我看到劇照演的是馬拉松，於是就點進去看！意外發現這是一部好電影。

影片一開始的背景是1936年的柏林奧運會，這是二戰開打前夕的最後一以奧運會，希特勒下令猶太人不能參加，影片中的河正宇飾演孫基禎，他拿到奧運馬拉松金牌，且創世界紀錄，他代表的是日本國，孫基禎在頒獎典禮上把日本旗遮起來，後來被日本處終身禁賽，但孫基禎卻成為民族英雄。

影片開始，這一幕代表的是朝鮮人在日本統治下，身為朝鮮人的痛苦，台灣的處境和朝鮮一樣。被廢去武功的孫基禎只能借酒消愁，後來在偶然的機會發現家境不窮苦的徐潤福（任時完飾），於是夥同1936年拿到奧運銅牌的南昇龍（斐晟佑）共同培養徐潤福，這個鐵三角成為全劇核心。

這部電影原名：Road to Boston，中國翻譯成1947波士頓，新加坡翻成波士頓1947，香港叫「松奪之路」，台灣翻成「沒有國家的冠軍」，這個片名也吸引平常不太會去看韓國電影的我點進去看！

為了參加1947年的波士頓馬拉松，他們必須向託管的美軍司令部申請，同時必須繳費用昂貴的保證金。他們千辛萬苦，也得到朝鮮在美國工作的商人白南鉉出具保證書，終於成行。入住酒店，男主角徐潤福迫不急待在馬桶洗臉，這一幕照映出從二戰走出來的窮苦。

在報到處，他們領到的衣服是美國的星條旗，孫基禎立刻衝上去抗議，他要徐潤福，南昇龍拒絕出賽，三個人一度爭執。後來在最後的記者會上，孫基禎向主辦單位主席抗議並陳述，他說波士頓是美國獨立的發源地，他們只要求身上穿著太極旗出來賽！他的態度真誠，主辦單位主席表示比賽是用來打破紀錄的，終於讓他們參賽。

徐潤福初生嬰兒之犢勇奪冠軍，參加1936年奧運的南昇龍得到12名，他們三個人擁抱在一起，Korea的太極旗升空，這個時候朝鮮的國歌播放，這是全劇的高潮。朝鮮經過日本統治，美國託管，一直到韓戰後，南北朝鮮才成為真正的國家。

兩蔣時代的愛國歌曲最常見的詞彙是「沒有國，哪有家？」電影中的孫基禎一生追求的國家就是這樣！台灣的命運和南韓相似，可惜的是台灣的人民，有的人愛別人的國家！

本文授權自今周刊，原文見此。

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