館長爆勞資糾紛 成吉思汗搞「雙契約」法院認證判賠

【撰文．蘇芳禾】

館長陳之漢耗資上億打造的健身房高雄館才傳出關門，同樣由他擔任法定代理人的「鐵騎健身館有限公司」（成吉思汗健身俱樂部中壢館）也傳勞資爭議。 該館日前遭2名離職員工指控長期以「雙契約」手法將薪資拆成基本工資與承攬獎金，藉此規避勞退提繳、高薪低報並苛扣加班費。 台灣桃園地方法院宣判，資方須給付資遣費、失業給付差額、加班費及補提繳勞退金，合計超過33萬元。 協助調解與訴訟的民進黨桃園市議員魏筠對此呼籲，判決結果已出爐，盼更多權益受損者勇敢站出來。「一個老闆如果有能力高調展現財力，卻沒有依法保障基層員工的權益，就應該接受社會檢視。」

館長健身房遭控雙契約 一審判賠逾33萬

網紅「館長」陳之漢長年經營成吉思汗健身俱樂部，常在直播節目中展現個人財力與事業成就，並強調自己重情重義、照顧兄弟與基層福利。然而旗下南部唯一據點高雄館先前才傳出因不敵大環境而關店，如今中壢館也正式爆發勞資與薪資糾紛。

民進黨桃園市議員魏筠表示，館長擔任法定代理人的鐵騎健身館有限公司，近日遭桃園地方法院一審判決敗訴，必須給付2名離職員工資遣費、失業給付差額與加班費，並補提繳勞退金專戶本金，總計金額超過33萬元，全案目前仍可上訴。

魏筠指出，員工最初前來陳情時反映，公司透過「雙契約制度」將薪資拆分為基本工資與承攬獎金，造成勞保高薪低報、勞退提繳不足及加班費爭議。她感嘆，一個老闆若有能力高調展現財力，旗下基層卻得為基本法定權益走上法院，實在令人感到諷刺。

穿制服打卡未達標開會 一審法官打臉假承攬

針對契約爭議，資方在訴訟中向法院辯稱，健身房是仿效保險業採行「雙契約制度」，同時與員工簽訂僱傭契約與承攬契約，此舉是為了保障員工的最低薪資與基本生計，並非惡意規避法規。

然而桃園地方法院調查發現，兩名員工在任職期間均需穿著公司制服、於固定時間出勤打卡，並接受主管嚴格的業績考核與工作安排；若業績未達標，甚至還會被強制留下來開會懲處，在人格與經濟層面上皆具有高度從屬性，實質上僅具僱傭契約性質。

一審法官審理後認定，勞資雙方的合約本質純屬「僱傭契約」，業績獎金與授課執行獎金均屬於經常性給付的工資範疇，不能透過合約拆分手法免除雇主法定責任，因此不採信資方的承攬說詞，直接認定屬於「假承攬、真僱傭」。

經常性獎金未計入工資 勞退失業給付全縮水

一審判決書內容指出，鐵騎健身館在2名員工任職期間，長期未將經常性給付的獎金列入工資總額計算，僅以最低額度的本薪與全勤獎金進行勞保投保及勞退提繳，構成明顯的高薪低報情事，連帶導致勞工退休金專戶本金長期提繳不足。

除了勞退提繳不足外，其中1名擔任健身教練的員工，於正常輪班時間之外必須配合學員預約授課，或於休息日、特別休假日出勤，但健身房並未依法發給足額加班費；當員工離職申請失業給付時，也因長年高薪低報，導致每月請領金額大幅縮水。

桃園地方法院最終判決，鐵騎健身館應給付第1名員工資遣費14萬8463元、失業補助差額5萬9400元，合計20萬7863元，並補提繳7萬8064元至其勞退專戶；同時須給付第2名員工加班費7337元，並補提繳4萬1442元至勞退專戶。

調解破局轉民事訴訟 魏筠籲受害者勇敢站出來

協助當事人的桃園市議員魏筠說明，接獲陳情後便協助彙整資料，轉介桃園市政府勞動局進行勞資爭議調解，但因資方態度堅決導致調解不成，不得已才透過法律扶助基金會陪伴當事人循民事訴訟爭取權益，歷時長達1年多時間。

魏筠表示，館長對員工不太好，業界早有傳聞，但是基層員工過去往往因為畏懼其公眾勢力，怕被報復而不敢發聲。如今一審判決結果正式出爐，司法已認定其規避責任的作法違法，希望能讓社會大眾廣為周知。

魏筠強調，後續將持續尊重司法程序，並陪伴關心當事人權益，更期盼其他受害員工能藉此判決鼓起勇氣站出來爭取應有權利。

本文授權自今周刊，原文見此。

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