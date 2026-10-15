謝金河直擊Network X 2026 揭聯發科挑戰博通「秘密武器」
【撰文．謝金河】
直擊維也納Network X大展。
來到奧地利維也納，專程來參加一年一度的網路通訊大展，今年最亮眼的展區在聯發科與達發合設的攤位，這次聯發科派出無線通訊部門的蘇文光總經理及許裕鈞副總坐鎮，達發也派出謝孟翰，王秀芬兩位副總與會。這場新技術的發表會，可以感受到台灣業者在這一波Ai新應用的實力精進。
先前我把Vera Rubin NVL72機櫃拆解，除了交換器144000美元，其他網通產品576000美元，這個占比很大。過去幾年，中國在華爲領軍下，台灣競爭吃力，尤其是在5G基地台的時代，到了孟晚舟事件，美中角力加劇後，台灣的產業逐漸嶄露頭角。
聯發科市值愈來愈大，領頭羊的角色更加明顯，達發跟著聯發科一起攻城掠地。這次在展場中我也見到中磊，正文，啓碁，亞旭，智易，合勤等都來了。在展場上，我見到亞旭的林成貴，他和合勤的朱順一都是台灣第一代網路通訊業的老兵，奮戰到今天。
這次我看整個展場有兩個亮點，一個是50G PON，另一個是Wi-Fi 8，配合Ai的邊緣運算，加上即將到來的光傳輸的CPO時代，這場新技術的革命速度會加快！台灣的契機也會在其中。
這次聯發科特別展出光傳輸的晶片，這是聯發科挑戰AVGO的秘密武統！在光的時代，網通產業會更有新的機遇！
本文授權自今周刊，原文見此。
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