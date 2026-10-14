從缺席黃仁勳兆元宴、到門票印出…仁寶如何從AI門外漢衝向中段班？一窺轉型路

撰文‧隋昱嬋

伺服器營收占比，從去年的二％拉到今年預估一成，讓仁寶自稱已從AI「門外漢」追到中段班。兩年前，連黃仁勳飯局都缺席的它，靠什麼追上？又該怎麼躋身前段班？

曾被視為「AI伺服器門外漢」的仁寶，近期正加速追趕。

今年八月，仁寶董事長陳瑞聰在桃園大溪廠開幕儀式上宣示短期目標，要在年底帶領公司進入這項最火熱產業的「中段班」，然而距離他二○二四年上任時發下的「擠進AI伺服器前三名」豪語，仍有一大段路要走。

二五年，仁寶的伺服器營收占比僅約二％，但情況自今年起出現變化，預計全年伺服器營收占比可達一成；在公司投入四○．三億元打造大溪廠，並同步擴充美國德州、越南產能下，二七年可望挑戰三到四成。

目前貢獻仁寶AI伺服器營收的客戶，主要是專門採購GPU、再把AI算力租給企業與開發者的新興雲端業者（Neocloud）；陳瑞聰則透露，雲端大廠（CSP）大單，最快第四季末到明年初便會放量。拿下CSP大單，正是仁寶現階段最重要的任務。

仁寶過去憑藉筆電代工的規模化生產與成本、良率管理取得成功，卻未及早拓展雲端客戶，因此在AI伺服器浪潮中起步落後。

如今，能開始急起直追，關鍵人物除了定調投入AI伺服器的陳瑞聰以外，也包括仁寶全球策略長暨轉型長陳信仲，以及數據中心系統開發事業本部副總張耀文。

陳信仲回憶，公司多次缺席輝達執行長黃仁勳與供應商聯絡感情的「兆元宴」，是他開始發現情況不對的時刻，「很多夥伴發現餐桌上沒有仁寶，都開始問『仁寶怎麼沒有做AI』？」

合作模式改變 開啟AI之路

轉機出現在二三年六月。一家與仁寶同時在筆電、伺服器業務上合作的客戶，因商業模式調整，打算將伺服器合作模式由仁寶在設計、物料清單上主導性較高的原廠委託設計製造（ODM），轉為產品製造服務（EMS）。由於合作模式調整後，客戶可能自行決定零組件、壓縮仁寶利潤空間，仁寶伺服器團隊一度考慮終止合作。

輾轉聽聞消息後，長期負責該客戶PC業務的陳信仲，立刻自告奮勇接手。他的盤算是，即使眼前獲利有限，保留客戶、增加市場資訊仍有價值，同時能持續累積實戰經驗。否則仁寶可能再次錯判產業趨勢。

接手後，對伺服器幾乎「一無所知」的陳信仲開始組建小型團隊、向晶片業者請益補課，因緣際會和曾任職緯創、廣達，當時在中國伺服器大廠浪潮旗下Aivres擔任美國技術營運副總的張耀文搭上線。

在張耀文眼中，仁寶並不缺技術，因為過去替客戶開發主機板時，設計與驗證早已依照L10整機、L11機櫃的系統需求進行，只是缺乏直接接觸終端客戶的管道，因此難以掌握AI伺服器需求變化，他對陳信仲形容，仁寶只能從OEM客戶獲得消息的狀況，就像「在井裡看天」。

換人、換策略 重新轉型出發

為了走出這口井，仁寶大刀闊斧進行組織的改革。

二四年五月，仁寶經營團隊交棒，陳瑞聰與美籍總經理博納多羅（Anthony Peter Bonadero）走馬上任；張耀文也在七月加入仁寶，擔起伺服器業務發展重任，團隊從原有的六百人開始調整，陸續約有一百多人離開，同時也招攬人才，擴大到目前約九百五十人規模；八月，仁寶成立轉型辦公室，由陳信仲領軍。

然而，組織換血後，仍得面對客戶最在意的問題：為什麼要找仁寶？

張耀文回憶，初次拜訪時，對方常直言「我們不知道仁寶伺服器在做什麼」，團隊必須從頭開始，拿出過去替OEM客戶生產的紀錄，逐步建立信任。雲端產業圈子不大，當一、兩家客戶願意「給機會」，後續開發才逐漸打開局面。

此外，仁寶必須改變「有訂單才投資」的習慣，陳信仲形容，過去做PC像在魚缸裡養金魚，客戶餵多少就吃多少；AI伺服器則像一座更大的池塘，機會更多，競爭也更激烈，必須提前投入產能與研發資源，才有機會搶下大餅。

今年上半年，仁寶資本支出達九十億元，德州兩座廠預計第四季試產、明年第一季量產；旗下瑞宏新技也引進CDU（冷卻液分配裝置）團隊，跨入液冷設備領域，目前等待輝達認證。

今年五月，仁寶已先後宣布與新興雲端業者Verda、GMI Cloud合作。張耀文回憶，團隊即使在拿到第一張大單時，內部也只「高興一下」，心底深知這只是個小小里程碑，與領先同業仍有顯著差距。

台經院產業分析師陳娣螢指出，仁寶要站穩市場，伺服器營收占比至少達三成、同時取得CSP訂單，而CSP供應鏈認證與產品驗證耗時，可能還需要一年才能放量。張耀文則表示，仁寶未來三年的目標是成為業界第四或第五家主要供應商，明年先挑戰伺服器營收占比三至四成。

去年五月起，陳瑞聰已兩度成為黃仁勳的「兆元宴」座上賓。如今，張耀文形容，仁寶的「門票已經印出來了」，但進場只是開始，後續還是得靠一張張訂單，證明這家曾經的筆電代工龍頭，能在競爭激烈的AI伺服器市場穩健立足。

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