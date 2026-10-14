人人都能當慣老闆！揭AI代理人最強實用現場：「負責任」成人類最後角色

撰文‧今周刊編輯團隊

「人人有Agent的時代即將來臨。」談起今年AI代理人（AI Agent）發展，台大電機工程學系教授、人工智慧與機器學習專家李宏毅興奮地說道。

今年3月，俗稱龍蝦的OpenClaw開源AI代理人（AI Agent）問世，自主多工能力，讓代理式AI迅速進入個人生活與工作流程中，Anthropic、Google和OpenAI等紛紛推陳出新模型，AI Agent的能力一日千里。

今年10/7，微軟執行長納德拉和輝達執行長黃仁勳，在舊金山發表會上同台，介紹可直接在個人電腦運行的AI編程模型，預示未來個人使用AI代理人的場景將更多元。

李宏毅想像著未來一個人擁有多個AI代理人的生活，「過去人類得要告訴電腦如何做；現在已進化成告訴AI Agent目標和預期的結果，AI Agent便能自行規劃、使用工具，完成任務」。

「甚至它還會自己訂KPI，驗證自己有沒有做到。一些人類甚至做不到的事，都能交給它」。AI開始成為職場裡的雲端同事、虛擬幕僚，甚至是處理公關危機的AI軍師。

「它就像是個博學多聞的顧問」。奧美公關董事總經理張裕昌受訪時，形容這套由奧美母集團、全球廣告與行銷傳播巨頭WPP斥資3.18億美元打造的「WPP Open」平台，其整合GPT、Gemini、Claude、Amazon等10多個大型AI，讓AI從執行者，成為輔助決策的角色。

去年底一家食品大廠準備調整產品原料，請奧美預判可能在大中華區市場產生的風險。奧美透過人機協作，短短5天就提出3套應對方案，最終客戶選擇的方案與AI建議一致，雖然會有負擔較高原料成本，也需要多付第三方認證服用，但能免去聲譽毀滅、銷售崩盤甚至法律訴訟的風險，執行可行性也高達8成5。

過去光是前期評估，只靠人工搜集資料就需要10天時間，這一次5天便完成蒐集到評估，AI儼然成為團隊的「第二大腦」。

在公部門，環境部長彭啟明一邊使用AI Agent分析數據，作為政策規劃基本素材；同時在公民參與的會議上，透過AI工具來同步進行發言彙整，將討論的議題自動條列，參與者可一目瞭然。

「像是循環經濟，以前我叫同仁給我資料，同仁大概就是會整理一些循環經濟相關產值的數字給我，但這些數字作用不大」。

彭啟明讓AI Agent找出台灣上市上櫃公司中，與循環經濟相關的企業，接著再與全台企業做比對，「像是薪資中位數、營收排名等」，從中看出循環經濟產業面臨的問題。

「我帶著分析資料去找業者談，他們都很高興，因為現在讓政策方向和企業轉型、成長之間產生連結，他們能感覺到政策和自己有關」。

「我現在簡直是慣老闆，出一張嘴，叫Agent幫我做事。」彭啟明笑著說道。

早在公司內部導入AI的91APP，則是將Agent做成服務產品「AgentOne」，為客戶快速導入AI工具。

「以前用AI做簡報、整理資料，減少工作時間，那叫降本」。91APP產品長李昆謀分析，客戶很多是零售業者，他們思考是否導入AI時，想的是能回收多少效益，所以91APP把焦點放在為客戶增效上頭。

當虛擬同事愈來愈能獨立工作，AI代勞時代正逐步成為現實。但專家學者也提醒，Ai永遠無法當責，因此Human in the loop（人在迴路中）至關重要，人類才是最後拍板的決策者。無法被AI代勞的，是人類作為判斷、承擔，以及為最後負責的角色。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1556期)

延伸閱讀》

一輩子沒出過國，臨終留巨額遺產、好幾間房代表什麼？律師看盡人生百態嘆：多數人都算錯了這筆帳

張忠謀唯一一次大笑！從錯過英特爾到開創FinFET，胡正明如何「拿出辦法來」助攻台積電登上世界第一

0056配1.72元、股價58元還能買？他抱448張爽領77萬股息！每月扣2萬滾出2千萬，靠高股息養退休金的秘訣

以為退休要先存1500萬？35歲工程師算完，竟發現261萬就夠了：不一定離職，也能不委屈自己