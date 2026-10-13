童子賢任張峻競總主委 和碩董座身價百億為何要回鄉扛選戰帥印

【撰文．蘇芳禾】

花蓮縣長參選人張峻宣布，競選總部主任委員將由花蓮子弟、和碩集團董事長童子賢擔任，這也是童子賢繼出任「花蓮改革治理聯盟」召集人後，再度接受懇託接下競總主委要職。 張峻公開表達誠摯感謝，強調這份支持帶來的不只是鼓舞，更是一份必須全力以赴、不能辜負的責任。「童董事長願意承擔，我更沒有退縮的理由。」張峻表示，一定會持續與各界夥伴攜手努力，不分黨派力拚翻轉花蓮17年來的治理模式。 童子賢出身花蓮瑞穗人，是台灣知名的企業家、和碩聯合科技董事長、華碩電腦共同創辦人。他曾在大罷免時指控花蓮縣府恐嚇擋震災援助、卡捐款，童子賢過去多以出席競選活動方式力挺候選人，這次是他首度親自擔任競選總部主委。

2025年罷免花蓮立委傅崐萁時，童子賢就曾於7月合體花蓮縣議長張峻掃街，童子賢當時還爆料，曾對0403花蓮震災捐贈7千多萬元，不過經過縣政府轉手後，竟都變成縣長徐榛蔚的「個人恩惠」儼然淪為傅崐萁的前妻、縣長徐榛蔚的個人政績。甚至還有災民被縣府威脅「任何捐款只能先捐到花蓮縣政府」，令他直言實在太離譜。

而張峻的成名作則是在2025年10月27日踹傅崐萁桌子。起因是花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉受到重創，傅崐萁在災區舉辦重建座談會卻未通知光復在地議員，張峻不滿衝進會場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。

花蓮3縣長候選人都有藍軍背景 鄭麗文急固樁

花蓮過去由傅崐萁、徐榛蔚輪流執政，本次適逢交棒，戰況十分激烈，雖然民進黨、民眾黨都沒派人，卻依然呈現「三強鼎立」局勢。三位候選人都具有藍營背景，張峻就曾擔任國民黨花蓮縣黨部主委，這次獲得部分綠營人士支持，基層實力雄厚。

魏嘉賢為現任議員，出身花蓮地方家族「魏家」，之前曾擔任花蓮市長，並且在市長選舉時拿過78.48%得票率。魏家在大罷免時態度曖昧，並沒有公開罷免傅崐萁。

相較之下，傅崐萁家族支持的吉安鄉鄉長游淑貞較缺乏雄厚的政治經歷，也讓這次花蓮的選情被稱為「史上最激烈」。國民黨主席鄭麗文7日行動中常會時，就親自到花蓮「固樁」，呼籲國民黨團結支持國民黨花蓮縣長參選人游淑貞高票當選。

童子賢接競總主委 張峻誓言翻轉花蓮

張峻表示，競選總部主任委員確定由花蓮子弟、和碩集團董事長童子賢出任。張峻說明，這是童子賢繼花蓮改革治理聯盟召集人後，再次接受團隊懇託出任競總主委一職。

張峻指出，童子賢是從花蓮走出去的子弟，如今願意接受邀請為家鄉承擔更重的責任，讓他格外感動。張峻說，每一份託付都連著對花蓮的牽掛，這份情義必須以更認真的準備、更踏實的行動來回應。

張峻強調，面對對手龐大的行政資源與組織優勢，團隊必須付出更多努力爭取認同。張峻直言：「童董事長願意承擔，我更沒有退縮的理由。」他誓言不分黨派，全力為花蓮寫下全新歷史。

科技大佬出身花蓮 藍綠白通吃

童子賢出身花蓮縣瑞穗鄉富源村，專科時期北上求學，畢業後擔任電腦工程師並踏上創業之路。他先後創辦華碩電腦與和碩聯合科技，而在事業之餘，童子賢也是產業界著名的慈善家，多年來長期捐款幫助花蓮在地的弱勢團體與學童。此外，童子賢長期挹注龐大資金支持台灣文化藝術發展。

在政壇關係上，童子賢則是藍、綠、白通吃，他曾在國民黨前行政院長江宜樺創辦的「長風文教基金會」擔任副董事長，也在賴清德總統上任後受邀擔任總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，並且曾接受民眾黨邀請，擔任核三延役公投正方代表。

和碩董事長童子賢。(本報資料照片)

張峻：想改變17年來的憲政治理模式

談及這場選戰的本質，張峻指出，這場選舉對花蓮地方自治具有相當重要的意義。張峻認為，不同政黨、不同背景的朋友願意為了家鄉走在一起，放下原有政治立場，把花蓮鄉親的生活與未來放在第一位。

張峻強調，團隊之所以堅持挑戰，正是因為想改變17年來的縣政治理模式，更不能讓期待改變的人繼續等待。他認為唯有透過跨黨派的全面整合，才能讓停滯已久的花蓮縣政重新注入活水與創新思維。

排除借地阻礙難關 自強夜市成立競選總部

在公布重量級競總主委的同時，張峻競選團隊也正式宣布，競選總部成立大會將於10月17日星期六下午3點盛大登場。活動地點選在吉安鄉自強路與和平路一段交會處、原「自強夜市」空地，下午2點開放進場。

張峻坦言，競選以來經歷各種難題與阻礙，成立大會的場地租借過程也是經過多方努力協調，最終才得以順利借用。張峻感謝過程中願意頂住壓力協助的朋友，讓團隊與鄉親有機會在這一場活動相聚。

張峻感慨表示，場地能夠順利借用，讓團隊更相信只要大家一起努力就有無限可能。張峻強調，面對接下來的各項政治挑戰，團隊會持續向前邁進，也會加倍珍惜沿途所獲得的每一份支持與鼓勵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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