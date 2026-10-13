台積電法說會將登場！先進封裝供需、投資海外佈局受矚目

【撰文．黃靖文】

台積電(2330)法說會時間在週四(10/15)下午2點，其晶片、先進封裝產能，左右未來AI爆發力道，財測與未來展望一直是法人關注焦點。另外，美國總統川普驚曝「台灣晶片公司」將投資美國5千億美元，外界直指是台積電，台積電是否會在法說會上說明，同樣受矚目。 另一頭，蘋果10月將舉辦新品發表會，從「歡迎回家」的主題來看，不難推測主軸會擺在「智慧家居」。這代表蘋果對於這次iOS 27、macOS 27推出的全新Siri AI深具信心，認為足以打入居家市場，成為家庭生活智慧樞紐。 1、台積電法說會登場！先進封裝供需、投資海外佈局受矚 2、「歡迎回家」！Siri走進家門？ 蘋果10月發表會主打智慧家居 3、美國9月CPI不妙？ Fed月底是否升息看這數據

今周重磅：台積電法說會來了！ 產能瓶頸何時解？對美投資還會增？

台積電（2330）週四（10/15）舉辦第三季法人說明會，台積電掌握先進製程，先進封裝產能與未來財測，更左右了AI爆發的力道，此外，台積電在海外佈局的最新變化，也是各界關注焦點。

台積電2026年第3季營收寫1兆4942萬元，超越財測高標，前3季累積營收已達3兆8987萬元，年增率突破4成。毛利率部分，台積電財測給出65%至67%的目標，多數法人都預期能有更佳表現。

法人預料將關心目前客戶的主要訂單量能，以及先進封裝的擴產進度，產能是否依舊吃緊。這些議題，將會左右資本市場對於AI熱潮的評估。

海外佈局：川普口中的5千億美元投資是誰？

美國總統川普月初接受時代雜誌專訪，提及「一間偉大的台灣晶片公司」，正打算在美國投資5千億美元。即便川普未指名道姓，但各界想到的只有台積電。川普一席話，是否代表台積電將再宣布，更高金額的資本支出，頗受關注。

上次法說會，台積電董事長魏哲家才宣布，因應美國客戶對於先進製程的強烈需求，加碼投資美國千億美元。目前，台積電對美總投資金額，已擴大至2650億美元。

有趣的是，台積電的海外投資模式，似乎也悄悄轉變。台積電與格羅方德（GlobalFoundries）共同簽署了為期5年的製造協議，格羅方德位於美國紐約州的旗艦 Fab 8 晶圓廠，將專門為台積電的CoWoS先進封裝，生產最關鍵的「矽中介層（Silicon Interposers）」。

不僅如此，原先市場也傳出，台積電可能會替馬斯克建造TeraFab，震撼傳言引起市場討論。不過，最終路透社報導，馬斯克已否認這項說法，即便雙方確實有接觸，但最終未有結果。

台積電對於海外擴產的方向，目前有何盤算，預料也是法人關注焦點。

今周重磅：蘋果10月發表會來了！ 「歡迎回家」揭Siri AI打入智慧家居

圖／美聯社

蘋果10月發表會登場，預計將於10/13舉辦新品發表會，有趣的是，過往這時節發表會重新會是MacBook Pro產品。但從主題「Welcome home」不難聯想，此次發表會主軸會是以「智慧家庭、智慧家居」產品為主。

說到蘋果智慧家庭產品，過去已有HomePod、HomePod mini、Apple TV等產品線，此次都有機會迎來大更新。此外，外界盛傳蘋果將推出重磅新品「HomePad」（暫名），一個具有觸控螢幕的音響，將成為家庭內的中樞。

為何蘋果此次主打「智慧家庭」？

蘋果10月發表會過去會把焦點放在，MacBook Pro產品線，如今，智慧家庭反倒成為主角，或許關鍵在於「Siri AI」走向成熟。

隨iOS 27、macOS 27上線，蘋果終於推出成熟的Siri AI，擺脫老是回應「我不清楚」的窘境。目前，Siri已能理解情境、語境，更能感知使用者的螢幕，提供操作建議，甚至能跨App操作，不過這些功能目前僅在特定語系與地區上線。

這次傳聞中的主角「HomePad」，帶著大觸控螢幕與音響的機器，預期是蘋果讓全新Siri AI走進家庭的關鍵。只是，市場上早已有Google Nest Hub、Amazon Echo Show等，全都具有類似功能，過去他們更是市場領頭羊。這次蘋果終於趕上，能否在市場引發漣漪，

今周重磅：美國9月CPI年增率恐增 月底有機會再升息？

圖／今周刊提供

美國9月CPI數據將在台灣時間周三（10/14）公布，根據路透訪查，分析師預估9月CPI數值將會微幅上揚。

路透社、金融時報預期，9月整體CPI年增率將達3.7%，比上月增加了0.3個百分點；核心CPI年增率相對溫和，各界預期為2.5%，增速相對和緩。關鍵在於「核心CPI年增率」

由於美國聯準會（Fed）9月間才宣布升息，這是自2023年來首度宣布升息，因此，下一步動作頗受關注。尤其，當CPI數據距離Fed的目標警戒線2%漸行漸遠，這恐怕會加深市場月底升息憂慮。

目前，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場仍預期10月底Fed對於利率會「按兵不動」的機率仍高於8成，12月底升息一碼的機率，則高達71.6%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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