尿尿小童穿上中國紅衣 謝金河：歐洲對中國又敬又畏 台灣是脫困藥劑

【撰文．謝金河】 歐洲人心中的紅色圖騰。來到比利時，大家一定會來看布魯塞爾的尿尿小童，這個小童聳立在一座建築物的角落，如果沒有特別注意，一下子就擦身而過。不過，這座尿尿小童（Manneken Pis)在過去的四百多年間一直都是比利時的象徵。 這座小童雕塑完成於1619年，經過時代的變幻，現在這尊雕塑是1965年完成的作品。為什麼這個僅僅53公分的小童會引起那麼大的話題性？街頭上也有很多小童的商品，服飾，這個不起眼雕像，數百年來造勢不斷。甚至有在地商人如法炮製一尊有點太直白的尿尿女童，我覺得有點勉強。 布魯塞爾巿民經常會在小童身上穿上衣服，今年中國慶祝建國77年國慶，也在布魯塞爾幫小童穿上紅色的衣服，現場演奏茉莉花。穿上中國紅色衣服的小童又成話題。 這個尿尿小童穿上紅色新衣，也展現中國在歐盟的影響力。數十年來，歐洲人很有尊榮，很多歐洲人不喜歡川普，但是對中國又敬又畏。這些年中國廉價商品把歐洲經濟撞擊很大，特別是中國的汽車把傳統的歐洲車廠弄得難以招架。 過去歐洲安全靠美國，能源靠俄羅斯，經濟靠中國，這個三角關係全都發生變化。歐洲需要再工業化，如果產業技術不能提升

2026-10-12 15:00