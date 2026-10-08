Terafab由台積電主導營運？馬斯克：最多就是分租！

【撰文．數位內容部整理】

特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）週三（10/7）明確表態，其旗下的特斯拉與 SpaceX將親自建造並營運位於德州的 Terafab 人工智慧（AI）晶片園區，並且澄清台積電（TSMC）最多僅能以分租方式參與。 對於馬斯克最新說法，台積電、英特爾均未立即回應媒體的置評請求。

馬斯克否認台積電主導：最多只是分租

針對社群平台 X 上有貼文指稱「台積電最有可能擁有並營運該晶圓廠」，馬斯克親自回覆反駁：「不，我們將建造並營運這座晶圓廠。對此絕對『毫無疑問』（Let there be ZERO doubt about that）。」

馬斯克隨後補充說明與台積電的潛在合作界線：「如果台積電想的話，也許可以分租（sublease）Terafab 的一部分，但僅此而已（nothing more than that）。」

Terafab為特斯拉與SpaceX 合作規劃於美國德州專案，目標是打造「一座巨型晶圓廠」（a gigantic chip fab），專門用於生產 AI 晶片。

德州之所以被視為最可能的選址地點之一，是因為當地擁有Terafab、三星（Samsung）與德州儀器（TI）既有的半導體產業生態系，同時具備優良的土地與能源條件。

早前透露與台積電潛在合作進行討論

馬斯克上週曾透露，團隊已與台積電就 Terafab 計畫的潛在合作進行討論，但當時未提供更多細節，當時他在 X 平台上回應網友貼文時坦言：「目前僅在討論階段，但可能會有進展」 。

此外，《彭博》先前曾報導台積電正評估於德州興建多座晶圓廠，單廠投資額最高可達約 200 億美元，但整體計畫仍處於早期階段。

英特爾陳立武強調持續參與

台積電之外，身為該專案合作夥伴的英特爾執行長陳立武於週三早些時候向《彭博新聞》表示，英特爾將持續參與 Terafab 計畫，不過，台積電若有任何形式的參與，都可能會對英特爾在 Terafab 計畫中的角色與地位構成挑戰。

對於馬斯克週三最新聲明，台積電、英特爾均未立即回應媒體的置評請求。

本文授權自今周刊，原文見此。

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