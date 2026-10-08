Terafab由台積電主導營運？馬斯克：最多就是分租！
【撰文．數位內容部整理】
特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）週三（10/7）明確表態，其旗下的特斯拉與 SpaceX將親自建造並營運位於德州的 Terafab 人工智慧（AI）晶片園區，並且澄清台積電（TSMC）最多僅能以分租方式參與。
對於馬斯克最新說法，台積電、英特爾均未立即回應媒體的置評請求。
馬斯克否認台積電主導：最多只是分租
針對社群平台 X 上有貼文指稱「台積電最有可能擁有並營運該晶圓廠」，馬斯克親自回覆反駁：「不，我們將建造並營運這座晶圓廠。對此絕對『毫無疑問』（Let there be ZERO doubt about that）。」
馬斯克隨後補充說明與台積電的潛在合作界線：「如果台積電想的話，也許可以分租（sublease）Terafab 的一部分，但僅此而已（nothing more than that）。」
Terafab為特斯拉與SpaceX 合作規劃於美國德州專案，目標是打造「一座巨型晶圓廠」（a gigantic chip fab），專門用於生產 AI 晶片。
德州之所以被視為最可能的選址地點之一，是因為當地擁有Terafab、三星（Samsung）與德州儀器（TI）既有的半導體產業生態系，同時具備優良的土地與能源條件。
早前透露與台積電潛在合作進行討論
馬斯克上週曾透露，團隊已與台積電就 Terafab 計畫的潛在合作進行討論，但當時未提供更多細節，當時他在 X 平台上回應網友貼文時坦言：「目前僅在討論階段，但可能會有進展」 。
此外，《彭博》先前曾報導台積電正評估於德州興建多座晶圓廠，單廠投資額最高可達約 200 億美元，但整體計畫仍處於早期階段。
英特爾陳立武強調持續參與
台積電之外，身為該專案合作夥伴的英特爾執行長陳立武於週三早些時候向《彭博新聞》表示，英特爾將持續參與 Terafab 計畫，不過，台積電若有任何形式的參與，都可能會對英特爾在 Terafab 計畫中的角色與地位構成挑戰。
對於馬斯克週三最新聲明，台積電、英特爾均未立即回應媒體的置評請求。
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
英俊濟公一通電話直通林聰吉家族！獨家直擊川湖生產基地「機台不放乖乖、貼符令」，股后傳奇解密
勞保年金2027給付將調高！月領2萬多拿1200元，退休族這9年開始領的錢都變多…失能年金、遺屬年金也增加？
00929存25張月領近1萬，本金只要75萬！0056＋00878＋00919卻要102萬…月月配真的更划算？
日本免稅新制將上路！唐吉訶德宣布「退稅手續費0元」…林氏璧大讚：讓競爭店家不敢收高額手續費
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。