讓美陸機器人巨頭搶著下單 老牌特化廠崇舜年收10億、年底上市

【撰文．曾智怡】

「專挑難的做」的崇舜董事長鍾文清，帶領團隊歷時多年開發出的一支特化原料產品，不僅突破全球壟斷，更一路打進國際車廠、美陸系機器人龍頭供應鏈，年底將迎來上市里程碑。

全球唯二！台灣老牌特化廠崇舜，如何靠做出「特殊異氰酸酯」讓機器人關節更耐磨？

在倉庫裡或自動化產線上，借助人形機器人協助搬運、揀貨、執行重複性工序，已然成為日益普及的趨勢。

然而，「鐵打的」機器人軀體，也會因長期操勞而磨損消耗，裝置在經常活動的關節上、放置作用有如人類軟骨的塑化材質「緩衝塊」性能，就成了決定機器人壽命長短的關鍵。

近期業界發現，只要緩衝塊中添加「特殊異氰酸酯」，就能有效提升緩衝塊強韌度，進而延長機器人維修頻率。

但這項特殊原料，全球僅有兩家特化廠有能力供應，其中一家是國際巨頭科思創（Covestro AG），另一家就是來自台灣中部的特化廠崇舜。

做PU跑道起家！崇舜老董「買下自己的供應商」，30年做到年收10億

崇舜董事長鍾文清，早年是以生產防水建材、PU跑道等功能性塗料起家，由於看好上游工業用原料市場更為寬廣，在1997年買下自己的供應商「崇舜」。

近30年過後，原本的原料廠，已成為將產品全球外銷四十五個國家、年營收超過十億元的特化製造商，在台灣與中國山東都有生產基地，預計年底前將掛牌上市。

鍾文清回憶，買下崇舜初期，公司雖掌握上游原料，但終端產品依舊是鞋墊、坐墊這類消費性產品，是他不畏困難、持續尋求升級機會，才能一步步攻進難度更高的半導體、車用、航太以及機器人供應鏈，「難的工作都不好做，但相對競爭者會比較少。」他說。

眼紅科思創讓全球化工廠「排隊搶著訂貨」！崇舜如何3年煉出「高純度異氰酸酯」？

升級轉型的契機，始於2000年。

當時，日本百年化學大廠KUMIAI，苦於本土生產成本攀升，因此積極尋覓海外合作夥伴協助量產，看準崇舜具產品CP值高與研發靈活等特性，主動進駐中國廠，以技術移轉方式協助崇舜開發特殊胺類固化劑，讓公司得以在兩年後打進半導體導體CMP製程研磨墊片供應鏈，並在業界打開知名度。

但鍾文清的野心不止於此，在中國擁有異氰酸酯工廠的他，眼見德商科思創生產的特用異氰酸酯總是讓全球化工廠「排隊搶著訂貨」，因而萌生挑戰特用品的念頭。

如果將聚氨酯（PU）這項常被用於床墊、合成皮的塑化品形容為果凍，異氰酸酯的作用就像是讓果凍富有彈性、不容易碎裂的吉利丁；加入高純度特用異氰酸酯的聚氨酯，則會更加強韌，適合作為精密工業用零組件。

但要生產高純度的異氰酸酯，等於要將製程打掉重練，嚴格控制溫度與雜質，崇舜經過整整3年反覆試驗，終於做出高純度、且能穩定量產的特用品，開始供應給國外中型化工廠，終端用途為工廠堆高機載重輪、印刷機油墨刮刀等。

導入崇舜產品，50萬次都不會破裂！中美機器人大廠都搶著下單

約莫2010年，在KUMIAI牽線下，崇舜成功切進化學巨頭巴斯夫供應鏈，將特用異氰酸酯導入認證過程繁複的國際車廠避震器，「傳統避震墊塊動態試驗僅能承受5萬次，導入崇舜產品，50萬次都不會破裂。」鍾文清自信地說。

汽車避震器的原理，其實和機器人緩衝塊相似，都是要降低震動摩擦對結構造成的耗損。因此近年當機器人效能持續升級、更追求動態表現，製造商為了最大化機器人壽命，決定嘗試在生產緩衝塊原料時，加入崇舜供應的異氰酸酯。

事實證明，添加特用異氰酸酯的緩衝塊，不但在高強度拉扯或摩擦下也不容易變形，讓機器人得以承受重力，同時還有讓讓關節更靈活延展的作用，2023年起，美系、陸系龍頭等機器人品牌，都已成為崇舜終端客戶。

鍾文清透露，出於供應鏈安全考量，現在材料廠為了尋求優質的「第二供應鏈」，除了科思創之外，甚至願意以高於市價的價格，向崇舜採購。經過近20年努力，他終於達成當年與特化巨頭分庭抗禮的目標。

特化原料從平價超市做到精品百貨！崇舜預計年底掛牌上市

如今，崇舜儼然已從供應民生特化原料的「平價超市」，升級到專攻高端客戶的「精品百貨」等級，前8月營收達8.36億，年增17％，上半年每股稅後純益（EPS）1.94元，則是因日幣匯率因素衰退兩成；但法人看好，隨著AI及機器人市場持續擴大，崇舜的特殊異氰酸酯又是全球唯二供應商，全年營收、獲利均有望維持正成長態勢。

由於崇舜屬於「原料商」，鍾文清無法單獨給出機器人供應鏈的營收佔比，僅強調高鐵、航太、無人機、車用避震器及機器人等高階特化材料應用的交工事業類，貢獻公司三成營收，且未來可望持續成長。

展望後續，當全球自動化工廠成為顯學，尤其高科技廠不能忍受停機，舉凡機械手臂、無人搬運車（AGV）專用輪等所需零配件，其材料的選擇牽動設備壽命，鍾文清看好崇舜的產品應用範圍將更為遼闊。為此，公司正積極在兩岸擴建工廠，中國廠持續聚焦在特殊異氰酸酯，台灣廠則朝向研發、生產更多自動化應用相關特化產品。

對鍾文清來說，邁向國際的目標已經達成，崇舜也預計年底掛牌上市，他期許透過跨入資本市場，開啟永續經營的新頁。

本文授權自今周刊，原文見此。

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