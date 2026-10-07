不只做世界盃球衣！遠東三大新技術亮相紡織展 徐國安新拚高毛利轉型

【撰文．陳禹蓁】

台北紡織展今日登場，遠東新這次以世界盃為主題，展區展示其以聚酯纖維材料，為22個國家隊製作的球衣。遠東新副董事長暨集團創新長徐國安，也在開展首日現身展覽。

徐國安其實早在2016年便首次參加紡織展，今年已是第六次參與展會。他樂見集團近年在新材料領域的進展，並對《今周刊》表示：「我們非常高興世界各國好手使用我們的布料，同時還有一系列高端新材料正在發展，所以對目前的產品陣容充滿期待！」

從二氧化碳到防彈布，遠東新三大新技術亮相

除了世界盃球衣，遠東新這次還展出三大亮點。第一是二氧化碳捕捉技術。遠東新將捕捉到的二氧化碳轉化為原料，製成綠色彈性體，跳過傳統毒性較高的化合物製程，可應用於發泡鞋材與潛水衣發泡材。

第二為聚酯改質與單一材質全回收，將原本硬質的保特瓶（PET）材料改質為柔軟、有彈性的發泡材、皮革及扣件，實現整雙鞋款、服飾或背包均採單一聚酯材質，廢棄後免拆解，即可直接進行化學回收。

第三則是高強度與高性能應用，研發高強度防彈布料與芳綸纖維，可應用於安全鞋、國防軍事裝備、高強度背包，甚至將短纖維混入水泥，進一步強化建材結構。

從賣布到賣材料科技，遠東新拚高毛利轉型

針對未來發展目標，徐國安指出，目前紡織市場競爭激烈，遠東新正努力擺脫大宗商品業務，轉向更專業的機能布料。「最核心目標是推動更多高毛利與創新科技布料，並在運動與功能性布料領域，為客戶提供更高價值。」目前公司也正大力推動工業應用產品線，發展更多高機能布料。

遠東新紡織總部總經理李源珍指出，遠東新具備從最前端酯粒研發、紗線抽絲，到中後端面料與成衣製作的完整資源，能從材料源頭進行突破與創新。目前公司推動的方向，正是加速組織轉型，在前端投入更多高科技紗線、布料與材料應用，同時進一步延伸至日常生活場景。

這些新技術也已陸續展現成果。遠東新研究發展中心副總經理廖瑞芬指出，聚酯改質材料已與Salomon等運動鞋品牌合作，並於去年正式在門市上市，將改質材料應用於鞋款中底。由於研發過程需要經歷大量測試，前後約花兩年時間才成功商品化，目前出貨量也持續增加。

徐國安微笑表示，遠東新不僅持續與NIKE、Adidas等老字號品牌合作，也積極與更多新興品牌展開測試與開發。未來將有更多品牌採用遠東新研發的環保聚酯材質，逐步出現在你我的日常生活。

本文授權自今周刊，原文見此。

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