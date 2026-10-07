蘇姿丰閃電來台拜訪供應商 不諱言「確保產能」是最大的目的

【撰文．黃靖文】

「半導體女王」超微執行長蘇姿丰周一(10/5)閃電來台，週二開始迅速跑行程，拜會包含台積電、鴻海、廣達等供應鏈，同時也會拜訪品牌廠與生態系夥伴如華碩、宏碁等企業。 蘇姿丰短暫受訪毫不諱言「確保產能是她這次亞洲行最大目的」，她更透露，除了5月宣布投資台灣供應鏈百億美元，後續還會持續加碼投資。 對於近期甚囂塵上的「AI末日論」，蘇姿丰則是反駁：「堅信AI對人類是有益處」。 她更分享上週出席美國總統川普的AI峰會，堅信未來透過工作小組，頂尖企業之間能夠協調，同時兼顧科技創新發展與安全。

超微(AMD)執行長蘇姿丰週二（10/6）閃電來台，迅速拜訪國內供應商後，接著就要飛往韓國，緊鑼密鼓地展開亞洲行。訪台期間，這位半導體女王撥出15分鐘接受媒體訪問，飛快地談及近期AI趨勢與供應鏈概況。

AMD 5月才投資台灣百億美元 蘇姿丰喊加碼

周一下午才抵達台灣的蘇姿丰，馬上就要拜訪各種供應鏈行程，不只台積電、鴻海、廣達等供應鏈夥伴，還有華碩、宏碁等品牌廠與生態系夥伴。蘇姿丰出發前，短暫受訪說：「這是一個非常緊湊的快閃之旅，與合作夥伴保持緊密合作，對我們至關重要」。

蘇姿丰指出，前陣子宣布在台灣供應鏈投資100億美元，這項計畫完全按進度進行，且由於需求持續上升，未來還會進一步提高該投資金額，並持續投資台灣的供應鏈。

談供應鏈緊張 蘇姿丰：需求仍大於供應量

由於AI發展超乎預期，不論CPU、GPU晶片、記憶體等供貨狀況，都成為企業出貨的瓶頸。蘇姿丰點出，當今的運算需求是非常令人興奮的時刻，特別是CPU市場在2026年顯著成長，因此AMD今年也持續提升供應鏈與產能。

「市場的需求仍高於我們的供應鏈，因此仍在持續擴充產能。」蘇姿丰坦言，不論是台積電、封測廠商，甚至是載板合作夥伴，都在共同擴充供應能力，滿足當前需求。

蘇姿丰不諱言，這次亞洲行的目的之一，即是確保供應鏈在CPU、GPU以及所有AI運算需求能透持續提升產能與供貨能力，如今已獲得相當大進展。尤其接下來下個行程是韓國，她直言，市場記憶體供應仍緊俏，尤其針對高頻寬記憶體，因此正與客戶共同規劃。

蘇姿丰：供應鏈合作拉長到5年以上

由於產能吃緊看不到盡頭，業界都在搶產能，市場甚至傳出，SpaceX執行長馬斯克直接找上台積電，洽談自建Terafab的晶圓廠合作案。蘇姿丰被問及此事，強調AMD會維持原有的成功商業模式，持續與客戶共同進行緊密規劃。

不過，蘇姿丰直言，過去產品與合作夥伴須提前1至2年規劃，如今要共同進行3、4、5年以上的長期規劃，以確保相關產能即時到位。

反駁AI末日說 「堅信對世界有益」

近期，AI末日論甚囂塵上，尤其當主導前沿模型發展的OpenAI、Claude等公司都同步提出應放緩步伐的建議。但蘇姿丰直接反駁說到：「我堅信AI對世界是非常有益。」她補充，每一項新技術，本就需高度警惕負面影響，並在安全做出努力。

蘇姿丰直言，縱觀現在AI進展的確非常迅速，新模型的能力帶來巨大創新。但她對於科技能「快速上市」與「確保安全」十分具信心，需要共同努力確保建立一個安全的生態系統，同時也要繼續以最快的速度推動創新。

蘇姿丰分享，上週才參加美國總統川普召開的AI峰會，當我們思考與AI或超級人工智慧（SI）時，頂尖企業必須互相協調。因此，這次的超級人工智慧任務小組，以及其推動的工作，有助於這樣的發展。

本文授權自今周刊，原文見此。

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