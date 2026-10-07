小時羨別家有車、如今變「汽車醫院院長」！車麗屋董座揭「勝利方程式」 再2招拓版圖

撰文‧曹悅華

以規模站穩汽車百貨龍頭的車麗屋，如今面臨展店瓶頸；靠著奪下Point S台灣獨家總代理，以及跨足兩家商場經營，企圖帶領公司再攀峰。

三十年前，台灣汽車百貨多為二十坪街邊小店，身為後進者的車麗屋董事長卓豐閔，卻決定反其道而行，砸下一六六○萬元，開出全台最大的五百坪店面，轟動市場。

三十年後，以大坪數打開知名度的車麗屋，成為擁有三十多家直營店的行業龍頭，不但據點數是對手新焦點麗車坊、真便宜汽車百貨的三倍之多，門市汽車零件品項高達十四萬種，足足比對手多一倍；規模大也讓車麗屋採購時額外取得兩成折扣；到今年，累積會員數突破一八○萬。

只是，一向靠大店策略立足市場的車麗屋，如今面臨擴張最大的限制——符合條件的大坪數土地，愈來愈難找。

「除了店面至少要五百坪，地區人口要十萬人，土地所在的街邊馬路還得是四線道、下班車潮會經過之處！」卓豐閔接受《今周刊》專訪時直言，過去這套選址「勝利方程式」，是車麗屋做大的關鍵，但隨著土地難尋、租金不斷上升，開始遭遇展店瓶頸。

攤開財報，受惠車齡提高帶動保修剛需，車麗屋去年營收十八．二億元，又以輪胎業務占最大宗，每股稅後純益（EPS）七．○七元；今年上半年營收九．四億元，年增四％，EPS四．○八元，全年營收、獲利仍有望創高，預計於十月十三日登興櫃。

「車麗屋生意穩定，但缺乏爆發性成長。」與車麗屋合作超過十年的輪胎業者觀察。

從直營走向加盟 築全台通路

那要怎麼把生意做更大？卓豐閔的第一個答案，是與國際汽車快速保養巨頭、以更換輪胎見長的Point S合作。

二○二四年，Point S欲擴大布局亞洲市場，花了半年時間考察台灣汽車售後維修市場（AM），並先後接觸包括車麗屋在內約十家潛在合作對象。雙方前後歷經五回合面談，最後車麗屋憑著大型門市的採購和庫存經驗、自建資訊系統、會員經營等實力，取得Point S台灣獨家總代理權。

「我可以把咖啡煮得很好喝，但跟星巴克合作還是有它的價值。」卓豐閔如此比喻，Point S在全球五十多國成立超過七千個營業據點，擁有經過多年市場驗證的服務標準與加盟制度，合作後有助於打造加盟環境。他為此擬定「三六八計畫」，透過開放加盟，讓車麗屋的服務網延伸到全台三六八個鄉鎮市區。

對加盟者而言，花百萬元加盟的效益，在於不必擔心輪胎庫存問題，消費者線上下單、選定安裝店後，車麗屋透過系統調度，從最近直營店出貨到合作據點。「以前消費者換輪胎要等三天，現在隔天就能換完。」卓豐閔說。

一年前，車麗屋與台灣知名汽車輪胎維修品牌「輪胎大師」合作，透過其十多個據點熱身。「這創造多贏！」輪胎大師總經理洪耀南分析，加盟店不必承擔成千上萬條庫存壓力，消費者也有更多產品選擇，試行期間每日業績增加三成；對車麗屋來說，導入Point S的加盟制度，不但新增加盟與銷售收入，還加速拓展鄉鎮服務據點與知名度，更可透過系統串接掌握交易大數據。

惟卓豐閔坦言，試行以來發現消費者對輪胎規格不熟，容易下錯單，因此正著手導入AI客服降低錯單。加盟店則預計明年下半年陸續上路，估計單店月營收有望達百萬元。

卓豐閔的下一步是跨足商場經營，找到黃金地段插旗。

勇闖零售流通業 攜品牌互補

兩年前，車麗屋取得桃園A7重劃區逾兩千坪商業用地。卓豐閔盤算這塊地面積遠超過直營店所需地坪，不如讓它創造更多人流，於是大膽興建生活廣場，引進麥當勞、壽司郎、全聯、健身工廠等品牌，預計明年第一季開幕，闖進零售流通業。打造健身工廠的柏文健康事業總經理林洵賢認為，廣場引進的品牌彼此具互補性，有助於滿足來客消費需求。車麗屋內部估算，A7商場整體投資可望八年回本。

桃園A7並非車麗屋唯一的商場布局，卓豐閔還握有一塊台中鐵路高架化後的橋下與周邊商業空間，正準備招商。據內部估計，待商場開幕後加上區域內停車場收入，有望每年挹注破億元營收。

不過購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋也提醒，以汽車百貨為核心打造商場雖具話題性，仍屬於目的型消費，車麗屋單店日客流約上百人，不夠滿足購物廣場的來客需求；如何透過行銷與品牌配置，串起車麗屋會員與各店家人流，達到導流的綜效，會是車麗屋未來一大挑戰。

從開設大型直營店、攜手Point S深入鄉鎮，到跨足商場經營，卓豐閔內心都是同個期盼：讓車麗屋離消費者更近。

這份執著，或許與卓豐閔童年記憶有關。從小在農村長大的他，家裡沒有車，每逢過年，住在台北的舅舅開車返鄉，總能吸引親朋好友圍觀。讀國小的他第一次坐上汽車，只覺得「好神氣、好時髦」。

那個曾羨慕別人有車的孩子，如今不但經營出自己的汽車百貨事業版圖，更自詡是「汽車醫院的院長」，帶著一群汽車醫生，為每一輛進場的車看診、保養、升級，讓車主能開著煥然一新的車上路。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1555期)

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