iPhone問世「連網慢」給創業靈感 10億年營收讓疫情毀了…矽谷SIMO造不斷線神隊友

撰文‧王子承

短短幾秒的網路卡頓，對企業就是真金白銀的損失。獲聯發科投資的美國業者SIMO，耗時十五年打造新技術，成為企業「絕對不斷線」的神隊友。

大多數人都有過「網路突然斷線」、得嘗試重開機或連接其他訊號的經驗。

過去，這類重新連網或許只是無傷大雅的小麻煩；但在AI應用無所不在的時代，無論自駕車、機器人或AI代理，再短暫的離線，都可能導致運算中斷而產生巨大風險。

一家來自矽谷的新創公司SIMO，就是看準網路連線有如人類心跳般的關鍵性，開發出一套能改變傳統實體SIM卡與虛擬eSIM架構限制的AI演算法，扮演有如「導航」的功能，隨時替使用者輕鬆連接當下最順暢的網路，確保不斷線。

當年iPhone問世連網慢 給華裔工程師創業靈感

雖說是新創，但SIMO這家公司已經成立超過十五年，創辦人是早年曾開發黑莓機專用企業長途通訊軟體的華裔工程師劉晶（Jing Liu）。

他對《今周刊》表示，二○○七年iPhone問世後，自己的職涯雖面臨巨變，卻也意外萌生創業靈感，「當時周邊朋友全都換了iPhone，但只要網路稍慢，朋友第一反應就是轉頭問旁人使用的是哪一家電信商。」

這個場景，讓劉晶意識到，「如果能將全球電信商的網路設定放在雲端，讓用戶隨時都能切換不同網路、享有最佳體驗，應該能解決很多人的困擾。」順著這個念頭，他在○九年成立了SIMO。

但創業初期的劉晶，忽略了想讓使用者在不同網路服務間切換自如，不但得寫出軟體程式，更需要硬體設備與電信商配合。當SIMO在一五年將vSIM技術商用化並向手機品牌業者提案時，就因技術未經電信客戶驗證而吃了閉門羹。

面對沒有客戶就無法證明技術的困境，投資人建議劉晶，既然當時聯發科的晶片已經支援類似vSIM的技術，不如自行開發硬體產品，直接在網上販售Wi-Fi設備來證明技術可行性。

為此，SIMO推出了一款隨身Wi-Fi設備，不受實體SIM卡槽限制，只要打開，在全球就能自動切換至最佳網路。這項產品打中了國際旅遊市場，一舉拿下了美國亞馬遜該品類過半市占率，每年創造近十億新台幣營收。

劉晶透露，SIMO將這款產品視為訓練演算法的驗證工具，藉由向全球銷售的產品，公司獲得了來自物理世界的連線數據，成功推進公司開發的AI切換演算法，將最佳網路精準預判率推升至逼近一○○％。

曾任職聯發科多年的SIMO策略長林震凡解釋，SIMO的AI模型不只看單一訊號，而是綜合評估訊號強度、基地台頻寬、實質網速，以及流量價格共四大指標，再根據用戶當下的應用場景，做出最佳的切換決策。

這套成熟的演算法，很快吸引了台灣IC設計龍頭的目光。

一七年，聯發科看準了SIMO雲端切換技術的潛力，將其視為「雙卡雙待」技術的延伸，因而決定進行戰略投資成為股東；之後雙方展開合作，將演算法與晶片在底層架構進行深度整合。

有了聯發科的奧援，劉晶原本滿懷信心準備進軍智慧型手機市場，卻迎頭撞上了一堵難以翻越的挑戰：電信營運商極力防範並抵制用戶隨意切換網路。因為對電信業者來說，讓用戶可以自由切換網路，形同剝奪了業者對客戶的掌控權，卻無法創造收益。

正當手機業務的推廣屢屢碰壁時，二○年全球疫情造成國際旅遊瞬間歸零，讓SIMO賴以維生的業務遭到毀滅性打擊。

差點讓公司滅頂的危機，卻意外成為SIMO轉向企業級市場的推手。劉晶意識到，與其等待消費市場，不如轉向痛點更明確的企業端，疫情帶動了遠距辦公、數位支付與外送平台的需求提升，企業對於「網路絕對不能斷」的剛性需求爆發，剛好與SIMO產品特性不謀而合。

他決定將公司經營方向全面轉向企業級連線與備援市場。劉晶指出，公司當時向全球電信營運商溝通，「我們不是要搶走他的客戶、跟他們打價格戰；相反地，我們的vSIM，彌補了他們最需要的動態跨網備援服務，避免網路卡頓或斷線癱瘓企業營運，能成為營運商說服客戶時的優勢。」

B2B營收占四成 下個十年瞄準低軌衛星

林震凡舉例，像是由凱擘服務的台灣餐飲業門市，若網路一斷，連外送訂單都進不來；公司也成功替美國營運商客戶改進以往商用路由器得附上三張實體SIM卡的問題，這些剛性需求讓SIMO快速打入企業市場，如今B2B（企業對企業）業務已占整體營收的四成。

身為SIMO投資人的聚達創投（MESH）集團創辦人暨董事總經理林宇輝觀察，SIMO最主要的營收來源曾遭到疫情重創，但公司快速轉型、打入新市場，不到半年就讓業績重回正軌，又在新市場取得非常好的成績，相信如此堅韌的團隊在順風局中可以表現得更好。

劉晶感嘆，通訊產業的壁壘非常高，像是一場比拚耐力的馬拉松，而SIMO歷經十五年的堅持，終於等到了AI時代的天時地利人和。

展望下一個十年，SIMO的野心已不再局限於地面上的三百多家合作電信商，他們正著手將低軌衛星納入其服務中，打造一條串聯地面與天空、永不斷線的網路管道。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1555期)

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