戴俊郎逝世150天 承億新舵手談擴張大計：旅宿攻高端度假、推案重押嘉義

撰文‧梁任瑋

創辦人戴俊郎驟逝後，承億沒有停下擴張腳步。從新竹巨城、小琉球、台東到住宅開發，接班團隊整軍上路後，制定以文化與體驗為核心的營運模式，能否撐起下一階段成長？

二○二六年五月九日，承億集團創辦人戴俊郎驟逝。從嘉義待推的建案，以及蓄勢待發的旅宿品牌投資案，正處於擴張關鍵期的承億集團，三天後，從一夫當關的局面，改由六位女將聯手接掌經營大計。

戴俊郎妻子、前嘉義縣長凃德錡之女凃韶紋走到幕前，出任承億文旅董事長，操盤文旅事業與品牌文化；戴俊郎二姊、原副董事長戴淑玲接任集團董事長；原承億酒店總經理洪若宸升任集團副董事長，並接掌承億建設；再加上承億建設總經理李佳昕、承億文旅總經理戴嘉玉與承億集團品牌長簡巧珊，六位女將構成「後戴俊郎時代」的核心管理團隊。

承億有多條戰線同時展開。除了已營運的高雄承億酒店與全台承億文旅據點，還有新竹巨城五星級飯店、小琉球與台東Villa等開發案正陸續展開；建設本業則在嘉義深耕，有多項開發與資本支出計畫等待落地。

這場接班幾乎沒有適應期。五月十五日，戴俊郎頭七當天，戴淑玲便代替戴俊郎，以主人之姿現身高雄承億酒店所舉辦的亞灣藝術節。

高雄承億 推紅酒慢跑體驗

只是，承億從過去「一個人拍板」主導，轉為六人共治，運作是否順利，外界首先關注的是高雄承億酒店的經營成績單。

二二年時，承億集團營收約十三億元。高雄承億酒店加入營運後，曾喊出隔年挑戰二十五億元的目標。二三年高雄承億酒店交出營收七．八億元的成績單，二五年營收超過八億元，呈現緩步成長趨勢；接下來，新竹巨城五星級飯店、小琉球旅宿住宅案、台東Villa，以及嘉義建設案是否順利上軌道，會是營運能否持續成長的關鍵。

對此，操盤高雄承億酒店有成的洪若宸接受《今周刊》專訪指出，未來旅宿事業仍將延續「北上」與「度假版圖拓展」兩條主軸；另一方面，建設事業則將成為新團隊另一個重要試驗場。

目前高雄承億酒店平均房價約在六千五百元至七千五百元，旺日甚至可達八千元以上，酒店身處的亞洲新灣區──高雄高端飯店的一級戰區，雖面對區域內洲際、日航、然一（原高雄晶英酒店）等品牌，挾著全球訂房系統與標準化服務而來，但承億選擇不正面複製國際品牌的打法，而是凸顯本土品牌的彈性與在地連結。

二二年開幕以來，高雄承億先後推出亞灣藝術節、飯店鐵人三項；明年初甚至要推出紅酒慢跑，把飯店活動延伸至城市街區，嘗試打破傳統飯店的空間邊界，讓住宿成為旅客體驗高雄的一種方式。

這套差異化策略操作，帶動承億酒店去年的住房率從六八％突破七五％，餐飲營收年增約一成，證明洪若宸的差異化戰法，發揮功效；下一步，她打算複製這套經驗到新竹巨城的五星級飯店。

新竹店 搶竹科商務客成關鍵

二五年六月，由戴俊郎親自與遠東SOGO簽約，承租新竹遠東巨城購物中心旁既有旅館棟部分樓層，計畫耗資五．六億元，開出承億第二家五星級「承億酒店」。

原本公布的規模約一五○間房、預計二七年第四季試營運；洪若宸重新評估後，最新規畫調整為一六八間房，並將開幕時程延後至二八年。

洪若宸看好新竹的商城與飯店發展潛力，「他們其實有消費能力，只是沒有太多選擇。」因此，新竹承億酒店不只做住宿，還將引進餐廳、宴會廳、SPA、三溫暖與會所，並計畫將在高雄操作成效不錯的會員制度導入新竹。

不過，新竹高端飯店市場強敵環伺，市區有新竹國賓，科學園區旁有新竹老爺；往竹北走，還有新竹豐邑喜來登，背靠萬豪全球訂房及會員系統。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學認為，承億新竹案能否成功，有二項指標值得觀察。

第一，是平日住房率。由於跨國科技企業的差旅系統，往往與國際連鎖飯店綁定，承億作為本土獨立品牌，能否爭取到竹科商務客源，而非單靠周末國旅填房，是一大關鍵。

第二，是房價。施甫學預估，承億新竹店初期的房價定位，會先以新竹國賓等既有高階飯店作為參考基準，訂出高房價之後，承億提供的體驗是否讓客戶買單，則是第二個指標。

女將接班後，也立刻重新盤點旗下旅宿品牌的定位。從嘉義起家的承億，靠著「承億文旅」一路拓展城市型文化旅店，二二年以高雄承億酒店，跨進大型高端飯店市場。

新接班團隊認為，除了城市旅店，新竹巨城案將延續高雄承億高端飯店路線，鎖定商務、科技與高消費家庭客群；而「曇」則作為更高端的度假品牌。

最高端的「曇」Villa品牌，首個「曇－聽琉嶼」度假旅宿，位在屏東小琉球西南側、目前仍在興建中。僅規畫十間面海Villa，走的是「少房數、高單價、強體驗」的隱奢路線，預計二七年第四季試營運。此外，計畫中的「曇－池上早稻」，選址在池上稻田景觀區，迄今尚未動工。

建設成立新品牌 主攻透天

比起旅宿事業，承億未來最大改變，在建設事業。

承億下一階段的住宅布局主力將以嘉義市區為主。李佳昕表示，鎖定嘉義，是看中市區房價與土地成本仍有發展空間，加上自住需求穩定，未來一、兩年將擴大住宅大樓布局。例如，興建中的「隨處樂」，價格已站上每坪四字頭至五字頭，將是重要指標案。

此外，嘉義市林森國小旁近二千三百坪土地，將規畫大型透天社區，位於新榮路舊戲院基地的「新榮序」，則是市中心的危老重建案。

洪若宸透露，未來承億建設在嘉義東、西區將採不同產品策略，東區較重視環境、文教與生活品質，西區則偏重便利與生活機能。

為了創造差異，承億集團新成立「承若美好產業開發」，將以「承若美好」為品牌，主攻四至五層透天房型，每層規畫獨立玄關與生活空間，讓不同世代既能共居同一棟房子，又能保有各自的生活。

此外，承億二四年取得的台中市歷史建築「大屯郡役所及州廳附屬建築群」ROT案，也箭在弦上；但因文化資產的修復、設計審查規範繁複，洪若宸直言，急不得、不搶快，等一切準備就緒再說。

戴俊郎過世，承億並未停下擴張腳步，反而同步推進新竹、小琉球、台東與住宅事業布局。接下來市場關注的，不只是這批新案能否順利落地，更在於承億長年強調的「文化內容＋生活體驗」模式，進一步轉化為穩定獲利，最終撐起集團下一階段的成長動能。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1555期)

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