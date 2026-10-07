英俊濟公電話直通林聰吉家族！川湖生產基地「機台不放乖乖、貼符令」 股后傳奇解密

撰文‧今周刊編輯團隊

高雄路竹「慧賢宮」最近聲名大噪，因為宮廟座上神明，被發現是股后川湖林家長期信仰寄託，其中濟公更是林家信仰的重要對象。

坊間甚至傳言，川湖創辦人林聰吉早年經營艱難，曾想賣專利度過難關，因到慧賢宮請示濟公，才被神明阻止。

《今周刊》這次直接問到英俊濟公本人，他直率否認：「專利哪有在賣的？」他更強調，川湖從小公司做到大公司，靠的不是神明，而是「憑他們的頭腦，憑著腳踏實地，自己做起來的」。

川湖40年來只做「滑軌、導軌」，這個看似傳統黑手行業的企業，如今卻成為台股第三檔「萬金股」，今年上半年EPS達110.96元，第二季毛利率87.42%，遠勝台積電67.7%的毛利率。川湖現已在全球伺服器滑軌市占超過3成，AI伺服器更接近8成。

靠著英俊濟公一通電話，我們終於進入川湖旗下、專做伺服器導軌的川益。川湖執行副總王俊強，是掌管業務、產品研發與製造連結的核心人物，也親自帶我們走進川益廠區。

一條AI伺服器導軌，看似只是兩條鐵，但內藏玄機，裡頭有破百個零件，它不但要能承受40、60甚至200公斤的重量，還得完成快拆、防下墜、緩衝、鎖定、液冷快接等功能。川湖目前累積約3800項專利，而且不只是做導軌，更連機械手臂、專用機與自動化軟體都自己設計生產。

這些能力不是AI時代突然長出來的。

1990年代，中國製造業崛起，川湖一度面臨低價競爭。王俊強在那一兩年間，跑了上千家客戶，凌晨3、4點從高雄北上，最後敲開康柏電腦大門，陸續打進IBM、惠普、昇陽。

30年來，川湖逐漸累積深厚的IP與製造能力，現在，在客戶提出需求後，它3、4天就能提出新idea；從研發、打樣到量產，最快下個月完成。

王俊強形容：「我菜都種好了、水果也種好了、魚都養好了，你要哪一種自己去抓。」

而川湖最特別的地方，是它沒有因為坐上科技列車，就變成典型科技公司。

當科技業崇尚外包以追求資產輕量化，川湖卻反其道而行，建立全自主的一條龍產線。

一方面，它不熱衷行銷，而是把賺到的錢持續投入模具、設備、研發與製造。截至今年8月，它的「現金及約當現金」達351.23億元，占總資產逾7成；今年上半年折舊占營收僅1.26%。

另一方面，我們在廠內看到，大量產線高度自動化，從模具、沖壓、電鍍烤漆到組裝，多數核心技術川湖都牢牢掌握；美國休士頓廠的自動化設備，也先在高雄自行開發、測試，再搬去組裝。

產線低鳴運作，一台台機器安分地轉著，效率、彈性、良率與速度，都藏在這些細節裡。更有趣的是，再細看，川益廠區的電梯和生產設備上，都貼著濟公師父的手畫符令，比起一般企業用「乖乖」，更多了幾分「川湖味」。

在治理結構上，女兒總經理林淑珍統籌大局、女婿王俊強專注研發與業務，最後回報創辦人董事長林聰吉，形成穩固的經營鐵三角。川湖耐著性子將兩根鐵磨成天價護城河，以30年的慢功夫，精準接住了AI變化多端的巨浪。

「我們曾經走得辛苦、不如意、苦命，才知道要珍惜。」王俊強說。它慢慢變強，卻剛好接住了這個世界的快。

兩小時抽了快兩包菸的英俊濟公最後替川湖抱不平：「他們就是靠他們自己，信仰是一種寄託。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1555期)

延伸閱讀》

年輕人不愛Motel了？薇閣砸4億轉型，「成人迪士尼」變身夜生活新據點...專訪37歲二代曝接班秘辛

0056配息1.662元？除息日發息日！56元以上能買嗎「便宜價曝光」…年化配息率10%月領1萬本多少

聯電(2303)大跌原因？台股衝5萬點，二哥股價卻從185➝147元，跌破月線可以買？進場甜甜價、最新目標價曝光

哥哥繼承千萬房，妹妹只拿存款！她收到稅單愣住：沒拿房子，憑什麼要我幫他繳遺產稅？