台泥瞄準5880億美元重建大餅！提前卡位砸269億擬併烏克蘭第二大廠

【撰文．鄭鴻達】

台泥（1101）在9月22日召開臨時董事會，通過授權旗下荷蘭子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過歐元7.5億元（約合新台幣 269.4 億元）企業價值，收購烏克蘭水泥建材事業100%股權，提前卡位當地戰後重建商機。 台泥指出，標普全球評級（S&P Global Ratings）及中華信用評等公司近日分別就此案發布評論，對台泥擴大歐洲布局及財務承受能力給予正向看法，台泥既有信用評等及展望均維持不變。

董事會授權收購4家公司 烏克蘭第二大水泥廠在列

根據台泥說明，該案標的包括烏克蘭第二大水泥公司Ivano-Frankivskcement（IFCEM）、屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix，產品涵蓋水泥、預拌混凝土、骨材、屋頂建材、石膏板及乾混砂漿。

該案委請Morgan Stanley擔任評價財務顧問，並由國際法律、財務會計、稅務及環境顧問進行盡職調查，就制裁、勞動力、營運及外匯管制等風險逐項檢視。

至於實際交易金額，將於交割時依淨負債及淨營運資金等項目調整。交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。

台泥保留引進國際金融機構為共同投資人的彈性，目前已有超國家金融基金（Supranational Funds）表達意願。標的將直屬台泥荷蘭控股公司，不在預計於歐洲上市的Cimpor International之下。

重建需求高達5880億美元 烏克蘭水泥消費量已回穩

烏克蘭政府、世界銀行、歐盟與聯合國今年2月發布第五次「快速損害與需求評估」（RDNA5），烏克蘭未來10年的重建與復原需求約5880億美元，將近該國2025年

名目GDP的3倍，其中住房、交通與能源受損最嚴重。

根據烏克蘭水泥協會資料，該國水泥消費量在戰前的2021年約1060萬噸，2022年降至約450萬噸，近年已回穩至每年約620萬至650萬噸。

IFCEM年產能約520萬噸，市占率約36%，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，另供應摩爾多瓦、斯洛伐克與匈牙利。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自2026年起正式實施，IFCEM近年持續投入減碳。

台泥表示，若完成收購，將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM，並使歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐，完成台泥在歐洲市場的關鍵戰略拼圖。

標普、中華信評評論出爐 台泥評等展望不變

根據台泥說明，標普指出，交易可望略為提升台泥在歐洲的地理區域分散性，且台泥可吸收收購所增加的借款，不致使資本結構顯著轉弱。標普國際信用評等維持「BBB-」，展望「穩定」。

中華信評指出，儘管烏克蘭的營運風險升高，交易仍可望進一步擴大台泥在歐洲的營運版圖，集團應能在不大幅削弱資本結構的情況下吸收新增借款。中華信評評等維持「twA+」，展望「穩定」。

兩家機構均指出，若未來烏克蘭進入戰後重建階段，也可能帶來進一步的業務機會。

在財務面，兩家機構預估，納入交易影響後，台泥借款對EBITDA比率將由截至2026年6月30日前12個月的2.5倍，於2027至2028年升至約3倍，仍與目前評等水準相符；收購標的本身產生的EBITDA，也有助抑制整體借款槓桿上升。

戰事風險仍需關注 IFCEM據點距交戰區約760公里

兩家機構同時指出，烏克蘭戰事仍帶來生產、物流、電力供應、資產及人力等潛在風險，匯率波動與外匯管制亦須持續關注。

IFCEM的生產基地位於烏克蘭西部伊凡諾法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk），與東南部交戰區域相距約760公里。標普報告分析，IFCEM目前營運據點距離主要戰區較遠，迄今受到的營運干擾相對有限。

2022年戰爭爆發後，IFCEM啟動人力預備與調度機制，工廠持續生產，銷售未曾中斷，廠內已設置50MW太陽能與19MW燃氣發電設備，可降低對外部電網的依賴。為此，台泥董事長張安平上半年曾帶領歐、亞水泥團隊赴IFCEM廠區考察。

本文授權自今周刊，原文見此。

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