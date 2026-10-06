謝金河：聯發科快跑一段後台積電可能奮起 帶動台股奔赴5萬點

【撰文．謝金河】

全球股市進入新的賽道 美國公佈 9月份非農就業數據，出現的數字只有2.9萬人，比市場預期的9萬相差很大，結果市場解讀為10月聯準會升息機率微，引發股市上漲，這可能為第四季全球股市舖陳好的開始！這其中，輝達，AMD，TSMC ADR可能扮演重要角色。

今年7月全球股市受到南韓兩倍槓桿折斷影響，出現很大拉回壓力，台股下跌逾3000點。接著債債殖利率不變升高，市場又擔心FED升息，川普任命的華許本來是要降息的，結果起身炮變成升息。9月16日美國升息1碼，利率上升至3.75到4%，道瓊工業指數以下跌631.21回應。

理論上，升息造成市場利率上升，資金成本提高，這一個月來，美國10年期，30年期公債殖利率不斷攀升，而且創下24年新高紀錄，股市理當出現大回檔，但這個現象並沒有發生，最大的原因是市場流入美國公債的資金罕見的少於美股，也就是在Ai時代追求成長型的風險性資金強過固定收益的投資。

股市沒有因為利率上升而下跌，金價，白銀下跌，反而是比特幣，以太幣漲上來。9月以來，AMD漲勢凌厲，市值站上一兆美元；Nvidia經過一整年的盤整，這次寫下237.88美元最高價，市值跑到5.618兆美元，輝達能不能挑戰人類紀錄，往6兆美元挺進？這是新的里程碑。

台灣的台積電ADR在6月創下479美元紀錄後，這次又來到474.79美元，看起來又將進入新賽道，台灣的台積電可能跳過2535元向新高價前進。今年(2026年)上半年台積電淨利1.279兆元，全年可能逼近3兆台幣，EPS會落在110元上下，在聯發科快跑一段後，台積電可能奮起，帶動台股向5萬點的目標前進！

本文授權自今周刊，原文見此。

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