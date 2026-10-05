烏克蘭實戰無人機公司AEVEX將在台量產 採台廠零件

【撰文．蘇芳禾】

鳳凰幽靈（Phoenix Ghost）自殺無人機在烏克蘭戰爭中一戰成名，其製造商AEVEX Aerospace首度來台舉行記者會。這家今年4月才在紐約證交所掛牌上市的國防科技公司，正式宣布與台灣的中光電智能機器人（CiRC）建立策略聯盟。雙方將結合美國的豐富實戰經驗與台灣供應鏈，於台灣在地量產。 記者會現場也展示雙方合作生產的Vandal、Onyx無人機日前於台東的實測影片。AEVEX首席成長官Murali Krishnan指出，台灣和美國距離遙遠，如果能在台灣當地建立大量製造的能力，未來在作戰時就能直接交付裝備，免去跨國運輸障礙。 Krishnan也認為，建立台灣當地的供應鏈將會非常有助益，「因為我們現在不僅在美國擁有供應鏈，在台灣也具備了供應鏈，這創造出了極高的韌性。」

超過20家美國無人機、反無人機系統廠商高層於9月22日後陸續訪問台灣，在23日參訪中科院、24日參加美國在台協會（AIT）主導之「UAS & C-UAS Trade Mission B2B，End User Matchmaking Registration」（無人機系統與反無人機系統B2B終端用戶配對貿易團），25日則參加「無人機系統與反無人機系統市場開發訪台團」論壇。據報導，AEVEX Aerospace也是與會的廠商之一。

據指出，AEVEX除了與CiRC結盟，也與中科院、漢翔等機構簽署了合作備忘錄，積極在台灣建立完整的無人機研發、生產與供應鏈基地。

AEVEX因為有烏克蘭戰場實戰經驗，並且可以透過增材製造3D列印技術、微型工廠來大量生產而受到矚目，該公司於10月2日和CiRC共同召開記者會，宣布進軍台灣及國際市場。

中光電智能機器人公司是中光電投控（3718）旗下子公司，整合台灣成熟的電子、光學、機構及精密製造供應鏈，落實系統整合與在地化生產，建立起具備韌性、彈性及快速擴產能力的自主無人機供應體系。

烏克蘭戰場實戰驗證 快速工程成致勝關鍵

AEVEX首席成長官Murali Krishnan曾於美國空軍服役11年，是F-15C 戰鬥機飛行員，曾任職雷神（Raytheon）、L3Harris等公司。他表示，AEVEX有近20年歷史，執行過許多特種作戰任務，業務包括全球解決方案和戰術系統，包括陸海空無人載具。

Krishnan表示，AEVEX帶來直站驗證和專業製造經驗，在烏克蘭戰爭中，操作者的回饋會直接影響工程設計與生產，讓工程師能迅速改良並再次投入前線。

他也指出，有很多公司說想要跟台灣合作，其實只是想要賣產品給台灣，但AEVEX希望能提供技術，讓台灣有自我防禦能力。至於技術移轉議題較為敏感，美國有很多限制，但他們會盡其所能提升雙方合作。

AEVEX首席成長官Murali Krishnan曾於美國空軍服役11年，是F-15C 戰鬥機飛行員。圖／今周刊提供

看準台灣強大工業基礎 美大廠尋求在地結盟

對於為何選擇台灣作為重要的戰略合作夥伴，Krishnan指出，台灣擁有非常強大的工業基礎，在電子、精密工程、製造及系統工程上都有卓越的專業技術，他認為這是一個極具潛力的合作夥伴關係。

Murali Krishnan最後強調，台灣當地的供應鏈將會非常有助益，因為公司現在不僅在美國擁有供應鏈，在台灣也具備了供應鏈，這創造出了極高的韌性。

CiRC董事長吳秀蕙也在此次記者會上表示，對公司而言，這項合作不僅關乎技術，更關乎建立台美產業合作的新模式，即結合美國的創新力與台灣的工程及製造能力，共同開發並規模化生產，面向全球市場的下一代無人系統。

吳秀蕙指出，CiRC在工程整合、產品快速開發與量產製造上具有優勢，且在短短一年內，就已向政府交付超過3000架非中國製造的軍用商規無人機。

關鍵零組件採台灣供應鏈 竹南廠月產能達四千

關於雙方具體的合作分工，吳秀蕙以雙方合作的VANDAL與Onyx兩款無人機舉例，其中經實戰驗證的機身與 3D 列印設計完全來自 AEVEX，而主機板、飛控系統以及酬載系統都是由CiRC自己設計與製造。更重要的是，包含馬達、電池在內的關鍵零組件，是採用台灣在地的供應鏈資源。

至於CiRC過去避談軍工投入，這次卻大方召開記者會，對此吳秀蕙回應，CiRC是一家科技公司，而立法院正在審查明年度預算，這款由雙方共同孕育的產品已經開發約1年，並且在美國原廠所在地以及台灣都進行了實際飛行測試，她認為現在正是公開這項策略聯盟關係的適當時機。

針對外界關心的產能問題，吳秀蕙指出，目前的生產基地設立於苗栗竹南。她評估，未來的計畫產能預計可達每個月4000架，但實際的擴產進度仍會視市場的整體狀況與需求來進行動態調整。

先進3D列印技術 提高製造彈性

本次美台合作的一大技術亮點，在於引進了先進3D列印技術。AEVEX成長策略資深副總裁Craig Anders指出，VANDAL與Onyx等無人機都是透過3D列印製成，這種技術不僅能在傳統工廠生產，也能在微型工廠快速成型。

根據官方資訊，Onyx型作戰範圍達270公里，VANDAL型是屬於監偵、自殺雙用途無人機，航程達486公里。

Anders說明，3D列印顛覆了傳統無人機的製造方式，提供了更高的彈性，讓同一個硬體平台能夠迅速應對不同的作戰環境與任務需求。當台灣面臨不同的國防標案與任務需求時，這種極具彈性的生產模式將創造出競爭優勢，並讓台灣能更好地自我防衛。

AEVEX和CiRC合作的VANDAL與Onyx兩款無人機。圖／AEVEX提供

長短程無人機受矚目 盼引進這款

除了與CiRC合作的短程戰術裝備，AEVEX的長程戰略裝備也引起各界高度重視。Anders提及航程長達1400公里、載荷達22.6公斤的中斷者（Disruptor）無人機。

「它是美國政府及全球許多任務中最常被使用的長程載具。我們已生產了數千架。它的航程非常遠，並能提供具備大籌載量的戰略能力，以執行非常高階的任務。」

而在短程戰術載具方面，具備完全自主能力的阿特拉斯（ATLAS）無人機目前是美國陸軍的首選武器。Anders認為，隨著台灣開始發展無人機基礎設施，結合這類戰術與戰略能力，將是確保安全與任務架構正確的必要條件，這也是他們積極向台灣引進的關鍵技術。

針對與我國國防部的合作進展，Anders表示，已經與台灣國防部各個層級進行深入且廣泛的交流，包括與陸軍、海軍、海軍陸戰隊以及空軍單位會面，在各領域都看到了合作契機。目前專注於Onyx和VANDAL這兩款產品。

AEVEX：無人船已抵台灣

除了空中無人機，AEVEX也介紹其無人水面載具（USV）系統。Anders指出，具有中東實戰經驗的MAKO與LYNX無人船，LYNX目前已由美方交給台灣的海軍陸戰隊操作。

Anders認為，台灣作為一個四面環海的島嶼，海上無人系統對於海岸防衛、情監偵（ISR）至關重要。這些成本相對低廉、可快速量產擴展的無人船，美國海軍、陸軍以及特種作戰司令部皆有採用。

「我們的計畫不只是努力推動現有 LYNX 無人船的升級，還計畫引進更多像是MAKO等產品。隨著國軍逐步發展自身的無人載具作戰概念，AEVEX認為，公司部分長程系統及Atlas等戰術系統，未來都有機會扮演關鍵角色。」

AEVEX的LYNX無人船目前已由美方交給台灣的海軍陸戰隊操作。圖／AEVEX提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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