月薪3萬怎扛7萬房貸？ 靠「富爸媽」、「雙薪」撐腰

【撰文．彭蕙珍】

低薪就不能買房嗎？行政院主計總處統計，全台約有126萬名勞工年收入不到39萬元，平均月薪約3萬，隨著房價越來越高，這群人也慢慢買不起房子。 台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，近10年全台年收入40萬以下低薪房貸族，佔比走勢呈現一路下滑。2016年低薪房貸族佔比接近2成，2026年Q1已縮減至10.8%，是10年來最低點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價與生活成本同步走高，對平均月薪3萬的小資族而言，購屋壓力確實不小。

雙北低薪買房多 中南部減少最明顯

進一步觀察，六都低薪房貸族佔比變化呈現南北兩樣情。以全台最高的雙北市房價來說，低薪房貸族竟然越來越高。

中南部則出現年減，低薪族越來越少。其中，以台中市年減近2個百分點較為明顯。

她說明：「雙北市高房價縣市低薪房貸族卻有增無減，多少也反映出南北財務觀念的差異。」

張旭嵐分析，北部人投資理財風氣較勝，除了本薪之外也多有一定比例的業外或投資收入，且財務觀念也較開放，不排斥廣用寬限期，高槓桿貸款置產，再加上富爸媽資助，讓低薪族仍願在高房價區購屋，也期待靠房產增值翻身。

雙北房貸破千萬 年輕人愛買新屋

全國及六都低薪族房貸壓力也越來越高！2026年Q1全國低薪族平均扛貸1011萬元，六都中，雙北市及台中市低薪族都要扛貸破千萬元。其中，台北市房貸壓力更高達1890萬，晚一年就要多負擔逾200萬。

南二都小資房貸雖同樣升壓，不過負擔相較輕鬆，平均扛貸不到900萬。

在購屋喜好，即使低薪族扛貸壓力大，仍有近5成購屋族，偏好購買屋齡5年內的新屋。

台北市每月要付７萬房貸 雙薪、靠父母族多

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台北市低薪族平均房貸1890萬元，以8月五大銀行購屋貸款利率2.32%、30年期估算，每月本息支出就要約7.3萬元，為平均月收入的2.5倍。

她說明，這些人多數得仰賴雙薪家庭或長輩資助才有力「扛得起」。而在有限的購屋能力下，小資族仍偏好屋況新穎的住宅，相對在地段、坪數或生活機能上，可能就必須有所取捨。

她表示，隨著青安3.0加碼提高婚育家庭貸款額度，有助於小資首購族提高可負擔的購屋總價帶，增加中高房價地區、多房家庭宅、優質學區宅的進場機會。

同時，建議低薪族可依自身財務條件，善用政策優惠、妥善規劃自備款，先求有、再求好，仍有機會逐步打開購屋大門。

本文授權自今周刊，原文見此。

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