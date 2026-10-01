這檔低軌衛星概念股資本額僅4億 毛利率竟衝到57%！謝金河讚「女力出頭天」

撰文．謝金河

女力出頭天！台灣企業的生命力！ 這一個多月來，看了幾家在興櫃的中小型公司，印象最深刻的是去桃園看廌家科技，這家公司單是用廌字來命名，就很有學問。這個字不常見，音和智慧的智一樣，是古代的一種像牛的獨角獸，這個神獸能辨別是非，知人有罪，這個廌也代表公正嚴明，用這個字來為公司命名，很有深義。

這家公司2022年才成立，可能是資本市場最年輕的公司之一，董事長游素冠創辦矽瑪，主攻消費性電子產品，2020年矽瑪被佳世達併購，游素冠和她的夫婿遊歷世界，思考下一步，終於在低軌衞星，量子電腦找到新出路，2022年夫妻倆創辦廌家科技。

游素冠和她的先生劉定宇一生都在一起創業，這次來到廌家，游素冠董事長介紹公司經營歴程後，就由劉定宇接手，在一個多小時中，劉先生為我們上了一堂量子電腦的課，從上次張慶瑞教授到這次劉定余深入講解，讓我更加理解。

劉先生身裁瘦削，算是一個全方位的科技人，因此他和太座各司其職，太太負責經營，他在幕後掌技術。廌家提供量子電腦的超低溫半鋼線與柔性線䌫，算是國內最早切入量子電腦的領先企業。

同時，也進入低軌衞星，廌家是AST Spacemobile高速連接線材供應商，隨著大廠衞星發射，將來手機直連衞星，廌家將有不錯的機會。

這家2022年才成立的公司，今年上半年營收5.53億元，Eps5.05元，對於一家資本額只有4.01億元的公司，毛利率居然可以衝到56.78%，這個表現令人敬畏。

另一家在土城頂埔園區的景美科技，是股本只有2.79億元的小公司，提供熱門的晶圓探針卡關鍵結構件，探針卡細微鑽孔，及機框。公司𤫊魂人物是總經理羅麗文，她是鴻海的廠長出身，原本是管工廠的，這次景美科技在台南建新廠，她幾乎都睡在工廠。

這次到廌家及景美科技，都看到女性當家，甚至重要主管也幾乎全是女性。過去在科技產業女性比較少，如今愈來愈普遍。景美科技的羅麗文看起來很有環球晶徐秀蘭的架勢！

本文授權自今周刊，原文見此。

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