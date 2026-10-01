勞保勞退不夠用？專家傳授退休「金三角」 善用TISA、0050 搭配VT、009826穩賺全球

撰文．周靖璞

在少子化與高齡化夾擊的長壽時代，單靠勞保與勞退制度，往往僅能支應基本生活開銷。若想退休後維持既有生活品質，關鍵仍在個人投資策略與資產累積效率。退休規劃師葉俊佑指出，面對未來通膨與長壽風險，投資人必須建立階段性資產配置觀念，妥善運用政府政策新工具，以具紀律提領法則打造不間斷的現金流，才能真正實現安心退休目標。

兒少帳戶政策搶先卡位

TISA基金無痛滾複利

台灣因應嚴峻少子化危機，立院日前三讀通過《臺灣兒少成長及未來帳戶條例》，規範出生即給6萬元啟動金、未滿7歲每年給6萬元成長津貼，7歲至未滿18歲每年再給3萬元津貼與3萬元存入未來帳戶，目前立院版本與行政院先前規劃版本略有差異，且條例尚待總統正式公布施行，不過葉俊佑認為，核心概念皆在為0歲至未滿18歲國民累積人生第一桶啟動資金。國家透過戶政與勞保局系統直接撥補、為下一代打底資產方向已成定局，家長可密切追蹤後續施行辦法。

除下一代保障，攸關全體國民退休儲蓄的 TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）亦是當前值得關注焦點。葉俊佑表示，現行 TISA 1.0 版本主打「普惠金融」與「業者讓利」，每月只要1,000元即可定期定額申購得獎或五星評級優質基金，更享有申購手續費0%、經理費降至1%以下低成本優勢。標的涵蓋主動型、被動型股票基金與債券型基金，即使是指數化投資人，也能透過連結基金佈局台股核心指數。

葉俊佑補充，TISA 特色在於收益自動再投資（不配息），直接滾入基金淨值以達到複利最大化。設有兩年內贖回則一年內不得申購同一檔基金規範，但反而能引導投資人克服短期市場波動、維持長期紀律。借鏡日本 NISA 制度推升全民投資熱度的歷史經驗，台灣 TISA 未來若推進至2.0甚至具備免稅或節稅誘因，有機會成為小資族與退休準備者累積資本引擎。

擺脫單一市場波動

0050搭VT分散風險

在擬定個人退休策略時，葉俊佑主張資金應釐清「獲利性」、「穩健性」與「流動性」三角平衡。追求高獲利往往伴隨高波動，年輕投資人因具備時間優勢，能承受景氣循環的回檔風險，資產配置應著重高成長的股票型資產，流動性需求可相對降低。若年齡邁向50歲以上、逼近退休大關，資產配置就必須強化「穩健性」，適度納入債券ETF、平衡型基金或宣告利率穩健的外幣保險，降低資產淨值在空頭市場縮水衝擊。

在標的選擇上，許多投資人習慣單押深具代表性的市值型ETF 元大台灣50（0050）。葉俊佑認為，0050 具長期報酬潛力，如果投資人擔心台積電（2330）單一成分股權重偏高，成分股結構經調整的 國泰台灣領袖50（00922） 也是可列入考量選擇之一。

若希望透過全球化佈局對抗單一市場風險，葉俊佑建議，至少將20%部位配置全球型股票商品，例如美國掛牌的 VT（Vanguard全世界股票ETF），或在台掛牌、免除跨國換匯摩擦成本的台版全球型ETF 009826（貝萊德世界股票）。當單一市場成長趨緩時，其他板塊會適時銜接，將視野擴展至全球經濟成長軌道上，讓資產真正做到降低風險的長線增長。

葉俊佑提供針對這項政策方便記憶口訣「3975114」：幼兒從出生至未滿18歲，若完整參與政策，最高可累積114萬元。其中75萬元為成長期間可由家長動用的成長津貼，減輕育兒負擔；另39萬元鎖定在「未來帳戶」，待孩子滿18歲成年後全權自主支配。這項制度不僅是社會福利，更為年輕世代鋪墊出社會第一筆啟動資金，讓孩子成年後起跑點不再是零。

退休提領不心慌

階梯式退場延長財富壽命

許多準退休族群有著「退休後不敢花錢」焦慮，葉俊佑指出「本金規模」是安全提領核心關鍵。若以市場常見7%至8%提領率推估，扣除通膨2%-3%，以年化殖利率或投報率5%計算，若能累積2,000萬元本金，每年可產生穩定現金流100萬元，本金甚至可能隨資本利得持續擴大。

如果評估自身退休準備尚未達標，葉俊佑提出三項務實建議：

設定基礎本金底線：以相對嚴謹財務模型試算，退休準備金至少應以900萬元為基本目標；若以年化5%回報率規劃，每年可提供約60萬元預算，足以支應長達30年生活基本開銷。

延後退休並轉換職涯心態：若本金尚未備齊，勿因一時職場倦怠而貿然離場；一旦脫離高強度職場多年，將極難重返就業市場。此時可考慮轉換跑道至彈性、低工時或感興趣的新型態工作，既能維持部分現金流入，亦能延長資本滾存時間。

依預算線量入為出：若已屆齡退休且本金準備接近臨界點（例如：800萬元），則應嚴格依5%收益率算出每年40萬元支出預算，折合每月約3.3萬元生活費額度，落實精準消費。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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