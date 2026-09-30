美債見5%該逃？超級財報周、央行周齊登場 專家仍說：長線撿便宜時機來了？

撰文‧林怡妏

從全球央行利率決策、超級財報周到美國期中選舉，市場將迎來政策與基本面雙重考驗；而企業獲利表現及美債殖利率走向，將成為十月行情關鍵。

十月底，適逢美股超級財報周與超級央行周，「這是個熱鬧的月份！」富邦投信投資長張美媛表示，除了來自央行與企業的各方消息，十月也是美國期中選舉前哨戰，「川普會在選舉前三十日開始進行巡迴助選活動，他的發言，都可能為市場帶來一些突然的變數。」

在聯準會政策方面，市場目前預期年底前可能再升息一碼，至於升息時間點會落在十月或十二月，關鍵仍取決於PCE（個人消費支出指數）與CPI（消費者物價指數）等通膨數據。張美媛認為，由於聯準會十月會議落在下旬，時間點接近十一月三日的期中選舉，因此十月升息機率較低。

但這也意味著，如果聯準會理事們出乎意料地決議於十月升息，代表通膨升溫速度到了「迫使決策官員連續升息」的程度，對股市估值將形成更直接的壓力，「已經漲多的科技類股、消費類股，都可能在連續升息的環境中遭遇賣壓，回檔速度會比較快。」張美媛表示。

至於在九月升息一碼的日本央行，隨著六月以來CPI回溫，排除生鮮食品後的核心CPI仍維持在一．七％水準，張美媛預料，日銀今年可能再升息一次，但究竟在十月還是十二月，仍須觀察九月通膨數據與政策訊號。

相較之下，張美媛認為歐洲升息空間較為有限。儘管歐洲能源價格上漲導致通膨壓力升溫，八月通膨年增率達三．二％，但她仍預期，今年已升息兩次的歐洲央行，年底前可能按兵不動，政策利率維持在二．五％，升息機率低於日本。

除了央行政策，十月底的財報季，將是另一個決定市場方向的重要觀察點。張美媛指出，隨著AI的應用逐步擴散，大型雲端業者持續提高資本支出，投資範圍從晶片採購，延伸至資料中心、電力及其他基礎建設。這些企業多半透過發行中長期債券籌資，反映企業對未來AI需求抱持一定的信心。

指標》PMI搭配出口 驗證供需實況

然而，這些資本支出是否轉化為營收與獲利，已成為市場檢驗重點。因此，在財報季，張美媛除了觀察企業資本支出與自由現金流，也會進一步檢視其他可能揭露的細節，包括企業在手訂單、AI相關營收認列等，而毛利率與每股稅後純益（EPS）自然也是重要指標。藉由上述項目的綜合觀察，判斷企業把投資轉化為營運收益的成果。

除了透過業者自行公布的資訊，張美媛也會從PMI（採購經理人指數）中的新訂單分項指標，來觀察市場整體需求，同時搭配台灣出口數據，交叉驗證台美兩大市場的供需情況。

「八月份台灣出口續創新高，並維持連續成長，而美國作為台灣最大出口國，也反映AI的需求未歇、企業持續擴大資本支出。」張美媛表示，這些資本支出最終將沿著供應鏈傳導至台灣，並反映在半導體與電子零組件的訂單上。

在股債配置上，張美媛建議以「股優於債」作為布局主軸。她表示，在美國十年期公債殖利率突破五％的此刻，後續利率是否進一步走高，仍取決於通膨與聯準會政策。若美伊戰事延續並推升油價，使CPI與PCE呈現黏著性，那麼十年期美債殖利率短期恐在高檔震盪。

「但從另一個角度看，殖利率維持高檔，或許反而提供投資人中長線布局的機會。」張美媛說道。

至於信用債，她表示，隨著AI企業持續擴大資本支出，市場開始關注高額投資能否轉化為營收與穩定現金流。若企業獲利能跟上投資的擴張，信用利差仍有收斂空間；反之，對於未搭上AI成長趨勢、信用評等偏低的企業而言，在高利率環境下，融資成本上升可能進一步壓縮獲利，進而提高違約風險。

風險》美債殖利率攀高 股市分化加劇

回到股市，張美媛認為，第四季市場要進一步向上突破，基本面將是關鍵的驅動力。「十月底財報周有望成為短期催化劑，而企業獲利是否能持續支撐目前估值，將是決定行情能否延續的關鍵。」此外，若美國公債殖利率出現較大幅度回落，也將有利於風險性資產表現；若美伊戰事告終，市場資金回歸正常配置，也能為股市提供額外支撐。

反過來看，張美媛認為，第四季最大的風險之一，仍在美債殖利率再度上升。「若十年期美債殖利率持續站穩五％以上，且沒有回落，持續升高的無風險利率，將為股市帶來修正壓力。」

尤其是缺乏AI題材、未被市場賦予長期成長預期的中小型企業，在融資及資金成本攀升下，可能進一步侵蝕獲利空間，企業估值也可能面臨壓力，進而使股市內部分化更加明顯。

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