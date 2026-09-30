做安全氣囊引爆器起家、散熱零經驗！時碩奪日系液冷大單 年營收衝60億…總裁外號「黃大膽」

撰文‧曹悅華

憑藉近二十年累積的鍛造、沖壓等精密加工技術，時碩工業成功跨足液冷散熱領域。一筆來自古河集團的伺服器散熱系統大單，有望帶領公司再寫全年營收新猷。

當AI伺服器功耗快速攀升，散熱系統也成為足以左右效能的關鍵，從直接帶走晶片熱能的水冷板，到攸關管路密封、稍有瑕疵就可能導致漏液的快接頭，都是需要高度精密加工技術的金屬零件。

種種技術門檻，領著國內精密金屬成型大廠時碩工業，一步步切入AI供應鏈。

二○○八年成立的時碩，早期從代工汽車安全氣囊引爆器的精密金屬零件起家。

由於引爆器的責任，是在攸關生死的車輛撞擊瞬間，迅速產生大量氣體充飽氣囊；為避免氣囊在千鈞一髮時故障，引爆器對清潔度與氣密度要求極高，必須透過鍛造壓實、再搭配焊接技術，以達到完全隔絕外界水氣的效果，花了三年才取得訂單的時碩，因此成為國內少數具備跨領域整合能力的金屬零件製造商。

卡位AI浪潮 延伸高階技術

掌握技術後，時碩更將精密加工能力延伸至半導體流量管控設備、發動機附件齒輪箱等高門檻領域，不斷挑戰新產品的企圖心，為日後切入AI供應鏈奠定基礎。

在生成式AI浪潮尚未席捲全球的二一年，時碩總裁黃亞興就因三度前往以色列拜訪從事液冷產業的友人，預見高速運算帶動的散熱需求，開始留意相關資訊。

巧合的是，與黃亞興是大學舊識的一位國內散熱大廠高層，隔年主動邀請時碩協助開發液冷快接頭，以及產品所需的精密加工技術。雖然散熱系統與自己擅長的車用零組件毫不相干，黃亞興卻認為是重要的「練兵」機會，一口答應。

「如果跟大家一樣，我幹麼做？」黃亞興接受本刊專訪時直言，自己的性格向來是「敢接難題」，於是接下挑戰。

儘管最終雙方合作並未走到大規模量產階段，這次研發經驗，仍讓時碩累積了珍貴的液冷製造經驗，後續陸續取得替其他客戶的水冷板、散熱片加工訂單，逐步把在汽車零組件上鍛造出的金屬加工能力，延伸到散熱產品。

真正替時碩開啟液冷產業大門的，則是有百年歷史的日本工業巨頭古河集團。

二五年，古河為了開發整合水冷板、快接頭，及負責流體與壓力調節控制的閥體等零件的散熱系統，陸續接觸十多家海內外供應商，卻因「要求的製程太複雜」，始終找不到合適對象。與時碩搭上線後，雙方卻意外地一拍即合，因為時碩同時具備沖壓、鍛造、機械加工等精密製程能力，且可由不同廠區分工完成一條龍生產，完美契合客戶需求。

「液冷真正難的不是機械加工，而是解決方案。」黃亞興回憶，客戶開出規格後，團隊從材料、結構到製程一路拆解，先判斷不鏽鋼、銅等材料特性，再依零件形狀與用途選擇加工方式；並在設計階段導入VAVE（價值分析與價值工程），像是較複雜的殼體，便先由中國西安廠鑄造成形，再接續後段加工，兼顧成本、交期與量產穩定性。

迎戰AI極速 打破加工慣例

儘管具備完整加工能力，時碩仍深刻感受到AI供應鏈的「高速運轉」挑戰。

主責該專案的時碩副理陳冠甫透露，過去汽車零件加工，通常得經過完整圖面、反覆驗證後才進入量產；液冷客戶卻要求今天下單、三天後就要看到樣品，有時遇上受限時效無法確認的資訊，只能靠工程師依過去經驗做判斷。

歷時半年，時碩取得該集團TPU伺服器散熱訂單，首筆專案金額約二十億元、自今年中開始出貨，預計一年內完成。這張大單，帶動公司前八月營收達近四十億元、年增兩成；上半年每股稅後純益（EPS）○．九九元。法人預估，在新訂單挹注下，全年營收有望突破六十億元新高。

「液冷這扇門已經打開了！」黃亞興興奮表示，隨著日系大廠液冷專案持續放量，液冷相關營收占比預計今年底即可提升至雙位數；除了日本客戶，美國知名動力傳動與流體動力集團、全球磁浮壓縮機龍頭近日也下訂液冷散熱相關產品，顯示時碩的液冷客戶版圖正持續擴大。

不過，會加工並不代表就能形成長期競爭力。一名液冷界人士示警，當市場進入紅海，協助代工的供應鏈最終仍可能陷入價格競爭。同樣從汽配廠跨入散熱領域的公司高層也提醒，「如果客戶今天併購一家精密加工廠，你的生意就可能沒了。」對時碩而言，必須持續尋找新的利基市場，分散單一應用風險。

因此，黃亞興已瞄準人形機器人作為下一個挑戰目標。

他透露，時碩過去已切入中國諧波減速機供應鏈，也幫知名電動車大廠的機器人進行精密加工；目前正規畫與科技系統整合業者成立合資公司，鎖定鋼輪、柔輪等機器人關節核心零組件，從單純加工到進一步參與前期共同開發，及早了解市場需求，預計明後年將逐步貢獻營收。

黃亞興的期待很簡單，持續尋覓新市場並站穩腳步，每次跨領域累積的技術能力，都將成為下階段成長的底氣。

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