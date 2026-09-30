彰化整治發臭的「母親河」、桃園旱地種出減碳米！台灣基層公務員如何用「創新腦」翻轉困境？

撰文‧今周刊編輯團隊

地球的永續發展，地方基層永遠是最重要的發動機。

從2015年聯合國推動永續發展目標SDGs以來，台灣響應永續行動已經邁進第11個年頭，地方22縣市化身創意尖兵，催動創新引擎解決困難。

全境擁有高達595家畜牧場的彰化縣，是台灣牛乳、雞蛋、肉品重要供應地。對彰化縣環保局局長江培根而言，在畜牧經濟背後，「母親河」東螺溪的廢水治理，是他心頭上困擾的難題。

這條孕育彰化茁壯的「母親河」，長年飽受南彰地區畜牧生活廢水及垃圾汙染，曾幾何時變成一條臭水溪，畜牧廢水就是主要汙染來源。

儘管畜牧業者排放廢水是環境永續大忌，但是查緝難度極高，不肖業者在夜間及離峰時段偷排廢水，公部門往往難以掌握關鍵證據開罰。

環保局不因此不作為，而是導入科技監測，打造全國首創的「數據驅動智慧水網」，強化環境治理；2022年，更與彰化地檢署合作破獲19家畜牧場違法排放廢水的案件。

環保局與偵辦此案的時任彰檢主任檢察官王銘仁取得共識，以對違法業者「緩起訴」為條件，要業者投資畜牧廢水處理中心，將環境破壞者轉化為對環境有幫助的隊友。

除拯救母親河的行動外，桃園市也有一群公務員致力於解決在缺水期，農民必然面對的休耕困境。

源於2020年至2021年間的百年大旱，桃園市水務局副局長李金靖絞盡腦汁，為了桃園鄉間的農民找水，將創新發想，用於處理民生廢水的水資源中心上。

他找財團法人農業工程研究中心研究員陳豐文合作，陳豐文判斷，經處理且檢測過的民生放流水比溪水更乾淨，灌溉農田不會有問題，但他很清楚，農民未必相信，必然會問「對農地會不會有影響？水稻會不會長比較差？」一般民眾也會擔心「會不會有食安疑慮？」

台灣大學公共衛生學系副教授陳昱彤加入團隊，導入研究方法，比較用放流水或河川水灌溉的差異，從水、土壤甚至稻作本身，全面檢驗比較優劣。

具體研究數據證明，用放流水灌溉的農田，沒有食安疑慮，生長的還比較好，甚至能夠減少肥料與碳排，進一步促進環境永續。

不只為土地，在國境之南的屏東縣，一群公務員則全體總動員，彎下腰用孩子90公分的視角，翻轉城市治理概念。

今年4月的兒童節連假，屏東縣政府變成一座遊戲場。數萬名孩子跟爸媽們，在臨時打造的泥巴池裡追逐嬉戲，24個局處的公務員也化身熱情的玩伴，帶領孩子們走進一站站他們設計的遊戲關卡。

這場新穎又瘋狂的行動，是屏東縣社會處處長劉美淑的團隊主導、由全縣府總動員的「包圍縣府．孩子作主」活動。

為讓孩子對公共政策的想法進入縣府，社會處向全屏東縣各小學徵集「小小縣長」的政見提案。今年縣府從221人中選出11位候選人， 進行表意培力，並在包圍縣府當天上台發表。

今年的小小縣長之一、剛從屏東大學附設實驗國小畢業的邱郁湘，從平常跟媽媽「吵架」的經驗中發想出提案，希望打造一個「聆聽孩子說話」的媒介與空間，並在今年7月的兒少委員會會議上具體討論如何落地。

屏東縣正探索一條兒少表意權的實踐路徑。許多人即使一度懷疑、即使奔忙勞累，但都愈來愈相信這條路的價值。

認真的台灣基層公務員們，透過跨領域團隊合作、突破框架的創新精神，在他們打造的這片沃土上，名為母親的河不再哭泣，旱地裡稻穗飽滿，土地上玩耍的孩子們，也笑得更加燦爛。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1554期)

延伸閱讀》

聯電、友達噴漲，群創何時攻回7字頭？杜金龍買在49元「一張都沒賣」：已上車丟著不管，空手等「這價位」再追進

退休移居花東養老？一個長住者的真實告白：愛了一整年山海，4個現實問題逼我離開「物價醫療超乎想像」

帶80歲媽日本賞櫻，她只想找溫開水和廁所「等你老就知道」…帶父母出國沒爭執抱怨，就是完美旅行

IFRS永續揭露調整一次看！上市櫃20億元以下暫緩接軌、第三階段範疇3改自願，3張圖掌握新制變化