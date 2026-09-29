世界先進、恩智浦合資VSMC 12吋晶圓廠開幕 方略喜喊「產能被訂光」

【撰文．黃靖文】

世界先進（5347）與恩智浦成立之合資公司VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company），周一(9/28)於新加坡舉辦12吋晶圓廠開幕典禮，這是VSMC首座晶圓廠，預計在2027年第1季量產，預計2029年滿載產能可達每月4萬4千片12吋晶圓。 值得留意的是，VSMC暨世界先進公司董事長方略透露，目前新廠產能早已被客戶訂光，因此已在評估2期擴廠，可能會投入更先進的22/28奈米製程。

目前，此座新廠已完成建廠並進入試產階段，預計於2027年第一季開始量產。據了解，晶圓廠將採用130奈米至40奈米製程技術，生產混合訊號、電源管理、類比產品及矽中介層等產品，以支援高速運算、行動裝置、車用、工業及消費性電子等終端市場需求。

VSMC說明，新廠採全自動化智慧製造模式，結合AI數位化管理技術，持續提升營運效率及客戶服務品質。預計2029年可達滿載產能，每月可供應4萬4千十二吋晶圓，並創造約1600個工作機會，進一步帶動新加坡半導體產業生態系發展。

方略：滿足特殊積體電路長期需求 已在評估二期

VSMC暨世界先進公司董事長方略表示，自2024年與恩智浦成立合資公司以來，順利完成首座十二吋晶圓廠建設，VSMC邁入重要的新里程碑，展現世界先進深耕新加坡及拓展全球布局的長期承諾。

方略指出，隨晶圓廠正式啟用，將更有效滿足客戶對特殊積體電路製造的長期需求，進一步強化全球半導體供應鏈韌性，並為新加坡高科技產業及半導體生態系的發展做出貢獻。

值得一提的是，方略點出，新廠產能已被客戶訂光，因此已有提出二期擴廠的需求，目前公司正在評估。他透露，可能會考慮更為先進的22/28奈米製程。

恩智浦半導體總裁暨執行長Rafael Sotomayor致詞時則表示，恩智浦在新加坡數十年深厚營運基礎與持續投資的支持下，VSMC 將進一步提升恩智浦在地理布局上的韌性、供應保障能力及成本競爭力，並加速推進差異化的混合製造策略。

Rafael Sotomayor提到，恩智浦在 VSMC 的既定產能規劃維持不變，將持續支援客戶長期需求，推動穩健且永續的成長，並透過創新技術驅動下一代智慧邊緣與實體 AI 應用的發展。」

新廠耗時22個月完工 良率破99%

VSMC公司於2024年正式成立，由世界先進與恩智浦共同合資成立，並於同年12月舉辦新廠動土儀式，歷時22個月終於完工。VSMC說明，已順利試產首批晶圓，良率超過99%，將按照規畫時程量產。

開幕典禮不僅新加坡貿工部長（MTI）陳詩龍、新加坡經濟發展局主席方章文、新加坡裕廊集團執行長傅美晶出席，顯見新加坡當局的重視。另，台積電廠務副總經理莊子壽、台灣應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸、帆宣董事長高新明、漢科系統總經理謝清泉到場站台。

新加坡經發局執行副總裁許凱琳表示，VSMC晶圓廠體現了全球企業對新加坡作為先進製造業和半導體全球樞紐的持續信心。除了為新加坡半導體生態系統增添新的能力和產能，VSMC與本地高等學府的合作也將幫助本地人才掌握所需技能，能夠參與推動產業發展和科技趨勢的前沿技術。

本文授權自今周刊，原文見此。

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