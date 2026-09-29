傳馬斯克獲邀入股派拉蒙 引發媒體獨立性疑慮

【撰文．今周刊數位內容部】

根據美國新聞網站Semafor獨家報導，娛樂巨頭派拉蒙（Paramount）在處理與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）併購案之際，正在尋求新的資金注入，知情人士透露，派拉蒙高層已討論邀請特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）加入該公司的股權投資者財團，若此交易順利達成，馬斯克將同時擁有全美兩大電視新聞機構CNN與CBS的部分股權。 馬斯克潛在的投資金額尚無法確定，派拉蒙發言人對此拒絕置評，馬斯克、CNN及CBS亦未回應採訪請求。

拉里·艾利森個人擔保逾400億美元，家族人脈牽線

Semafor報導指出，派拉蒙執行長大衛·艾利森（David Ellison）已將馬斯克列入尋求注資的富豪名單中，這項合作背後有著深厚的人脈關係，大衛·艾利森的父親、甲骨文（Oracle）創始人拉里·艾利森（Larry Ellison），與馬斯克私交甚篤。

拉里·艾利森不僅為派拉蒙收購華納兄弟提供了超過400億美元的個人股權融資擔保，過去也曾在2022年出資10億美元，支持馬斯克將 X（前 Twitter）私有化，並曾投資特斯拉及長期擔任其董事會成員。

政治敏感度高，外界憂心華府警訊

Semafor商業記者羅漢·高斯瓦米（Rohan Goswami）分析認為，馬斯克或其富豪盟友的資金注入，固然能展現對合併後新派拉蒙的信心並減輕拉里·艾利森的財務負擔，但在政治上卻極具爭議。

馬斯克對X的控制力及其政治影響力，在2024年大選期間已備受民主黨人關注，若他進一步取得CNN與CBS部分所有權，即便不太可能直接參與日常營運，仍可能在華府引發警訊。

專家示警：富豪控制媒體與「預期性自我審查」

美國知名商業月刊《Inc.》報導指出，馬斯克可能入股的消息已引發外界對新聞自由與媒體獨立性的疑慮。

聖迭戈大學（University of San Diego）通訊系副教授尼克·亞瑟（Nik Usher）接受《Inc.》採訪時表示，大眾的擔憂主要集中於馬斯克是否會「壓制所產生的內容類型，並設定優先事項，預先決定某種娛樂或新聞報導的類型」。

亞瑟在談及富豪擁抱媒體集團的心理時指出：「將自己的指紋印在媒體機構或媒體集團上，確實能滿足自大狂億萬富豪型人物對絕對權力與控制欲的想像。」

「能夠掌控公眾輿論，並按照自己的意願去塑造大眾消費的內容，對商業人士和政治人物來說是個持久的誘惑。」

針對億萬富豪是否會干預新聞運作，亞瑟認為：「很難想像他們當中有人會如此深入地參與日常決策，但當他們干預時，我們大家都會知道」。

他舉例說明，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）阻止《華盛頓郵報》發表總統背書聲明，就是高層干預破局的典型案例。

亞瑟進一步強調，媒體面對新股東時最大的風險往往不是直接指令，而是內部的防禦心理：「這才是最陰險的地方，這是自我審查、預期性的自我審查，這也是我最擔心的事」 。

不過他也提到市場機制仍具約束力，「這些公司雖然是上市公司，但並非大眾所有」，如果富豪強行推動大眾不喜歡的內容，觀眾最終也不會買單。

本文授權自今周刊，原文見此。

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