Grab收購foodpanda審查倒數 執行長：先協助四餐飲品牌出海

【撰文／曹悅華、吳辰君】

台灣外送市場的下一個局面，只剩一個月就要揭曉。 東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda台灣業務案進入審查倒數，公平交易委員會最慢將於10月27日公布結果。這場攸關台灣外送市場競爭版圖的交易，能否過關，即將進入最後關鍵期。

Grab外送併購審查倒數 先協助四餐飲品牌出海

但就在等待審查結果的同時，Grab已經開始做另一件事：協助台灣餐飲品牌進軍東南亞。

Grab共同創辦人兼執行長陳炳耀九月中接受《今周刊》專訪時透露，Grab已透過與ACFPT（台灣連鎖加盟促進協會）合作，從今年8月啟動台灣品牌出海協助計畫，目前已選定微光盒子早午餐、復興北外婆家、尷尬司康、早到晚到等四家品牌，協助它們進軍東南亞市場。

這四家品牌有一個共同點：都有自己的特色與市場潛力，但過去沒有海外展店經驗。

「第一步，我們將先讓他們的產品上架到馬來西亞高端超市Jaya Grocer！」陳炳耀說。

在他看來，先進入當地超市，是相對低成本、低風險的試水溫方式；而Grab能提供的，也不只是把品牌放上平台，而是分享在東南亞累積多年的市場與消費者洞察。像是店該開在哪裡、商圈選址分析，到如何對接當地網絡，甚至包括房東是誰、怎麼與房東談判，Grab都能分享在地營運經驗與談判技巧。

這也是陳炳耀在日前來台時所承諾的事—若Grab有機會進一步擴大在台布局，也希望協助有意願的台灣業者走進東南亞市場。

「我們不想只做台灣市場，也一直想跨足海外！」尷尬司康認為，Grab能進軍台灣，對於通路拓展或許是好事，過去出海計劃只停留在「想像」階段，缺乏相關門路，在與Grab合作過程中，對方提供平台外送數據做參考，藉此得知類似的甜點在哪些地區比較會有商機，目前雙方正在規劃於馬來西亞超市舉辦快閃。

只是，在Grab能否真正取得foodpanda台灣業務之前，眼前仍有一道最關鍵的門檻。此次收購案，從一開始便伴隨不少爭議。

王世堅開砲！Grab執行長親回資安疑慮：台灣資料絕不進中港澳

民進黨立委王世堅日前再度質疑Grab的股東結構，包括早期投資人有中國滴滴出行，以及Uber持有Grab股份等問題，認為若交易完成，台灣外送市場兩大業者可能形成股權關聯，當市場失去競爭，平台為了追求利潤，自然會毫不猶豫地調漲費用、降低品質，將成本全面轉嫁給消費者。

台灣外送產業權益協進聯盟22日亦發聲明再度質疑Grab與華為、中資企業的合作及其在中國設有研發據點，並認為外送平台掌握大量地理圖資與消費數據，可能衍生國安與資安疑慮。

面對種種質疑，正值公平會審查關鍵期的陳炳耀低調表示：「尊重程序、持續與主管機關溝通，並回答他們所有問題。」

據了解，陳炳耀與團隊對公平會審查結果仍抱持信心，這份信心也來自近期多次赴台與第一線店家、外送員交流的經驗。從大型美式連鎖、知名速食業者，到夜市小吃攤，他們接觸到的業者與外送員，多數都給予正面回應。

至於資安疑慮，陳炳耀強調，資安在任何市場都是Grab「絕對優先」的事項。Grab已委任一家獨立第三方機構，以及一名在台灣具備國際資格的資安專家，驗證Grab在台灣的資料治理框架與資安管理措施。

實際上，日前他來台時便承諾，Grab在台灣營運後，所有台灣資料都將透過AWS在台灣的專屬基礎設施儲存在台灣；基於資料韌性考量，資料也會儲存於新加坡，並採取嚴格的存取權限管理與稽核追蹤機制。

「任何情況下，台灣資料都不會儲存在中國、香港或澳門」，陳炳耀當時說。此外，Grab也將從在台營運第一天起，使用自有地圖技術。

外送專法引爆「漲價之亂」！Grab執行長列出進軍台灣「三大優先事項」

除了資安，近期外送產業另一個受到關注的議題，是外送專法上路後衍生的成本壓力。業內人士預期，「漲價之亂的災情只會愈來愈嚴重」，未來等候時間會變長、服務費漲幅也會擴大。

對此，陳炳耀表示，Grab已將外送專法納入未來營運規劃，並會遵循台灣法規。不過，由於目前尚未實際取得台灣營運資格，因此無法具體回應未來是否調漲價格，以及相關成本將由平台、商家或消費者承擔。

如果併購案最終過關，陳炳耀已經列出進入台灣後的「三大優先事項」。第一，是與外送夥伴、商家進行無縫轉換，並落實相關保障承諾；第二，是花時間促進foodpanda團隊與Grab大家庭融合；第三，則是確保平台與系統對用戶而言能夠無縫接軌、持續運作。

一名外送平台高層認為，外送平台賣的不是服務，而是「時間」。若新的競爭者進入市場，能讓消費者感受到更便利、選擇更多，才有可能形成新的誘因。

不過，即使公平會最終審查通過，Grab仍須面對經濟部投資審議司的外資轉手、中資與國安疑慮、資安風險及勞動權益等審查。因此，Grab能否真正進入台灣，現在仍沒有答案。但至少在等待答案的這一個月裡，陳炳耀與Grab已經先動了起來。

本文授權自今周刊，原文見此。

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