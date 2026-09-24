謝金河秀數字：鄭主席妳低估台灣了

【文．謝金河】

鄭主席，妳低估台灣了！台股走到48601，只差一點就要挑戰5萬大關！經過南韓兩倍槓桿的修正，台股和美股Nasdaq是全球兩個再創歴史新高的市場。 台股總市值到154.92兆台幣，約5.3兆美元，排行全球第四站在台灣前面的只有美國，中國與日本，南韓的4.55兆美元，還差台灣7500億美元。

鄭麗文說台股5萬點是表面，台灣快爛掉了？

在台股邁向5萬點的路上，國民黨主席鄭麗文說台灣股市的5萬點只是表面，台灣快爛掉了！這句話聽了，不知道大家有什麼感受！其實這是住在台灣這塊土地上的每一個人努力打拼出來的！

把台股走過的路回首一下，小英上任第一年，台股市值27兆台幣，2019年36兆，2020年45兆，2023年56.84兆，現在跳升至154.32兆元，台灣有22家企業市值超過一兆元，市值增加，也讓台灣企業勇敢走向世界。

昨天台泥宣布以7.5億歐元併購烏克蘭第二大水泥公司，布局重建商機。再上一個禮拜，華邦電子宣布以11.2億美元併購德國英飛凌的Nor Flash，F-RAM的工廠，將重新使用Spansion的品牌，這是台灣企業走向世界的具體行動。

台灣沒有爛，台灣的企業更壯大！

最近輝達斥資35億美元吃下聯發科的可轉債，讓聯發科股價一口氣漲到5480元，聯發科市值8.3兆台幣，約2622億美元，已經遠遠超過高通，坐穩世界級企業的地位。

台灣股市市值變大，企業再投資的實力倍增，今年台積電資本支出640億美元，明年至少850億美元，多則可能到1200億美元，日月光今年資本支出105億美元，全台搶地建廠。京元電今天資本支出500億台幣，準備去美國蓋廠。

台股穩步上揚，企業獲利節節攀升，企業勇敢再投資，而且是在Ai創新的賽道上加碼，大家努力追求新技術，不斷壯大。以晶圓探針卡為例，過去這個產業是日本，義大利的天下，旺矽從日本的MJC取得技術授權，如今旺矽比MJC規範大10倍。義大利的Technoprobe也被台灣超越了。

台灣股市市值變大，企業手上現金增加，市值變大，愈來愈有能力走向世界，台灣的企業也走上國際舞台！台灣沒有爛，台灣的企業更壯大！

本文授權自今周刊，原文見此。

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