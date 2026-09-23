外銷訂單首度衝破千億美元！8月接單連19個月正成長 經濟部估這因素繼續熱

文．鄭鴻達

AI熱潮停不住，接單已破千億關！經濟部周二（9/22）公布8月外銷訂單統計，我國8月接單金額來到1029.6億美元，首度突破單月1000億美元的歷史性關卡，年增達71.4%、428.7億美元，也是連19個月正成長。 不僅如此，115年前8月接單金額達7049.9億美元，較去年同期增加2502.3億美元，年增率55%。 經濟部預估，9月外銷訂單金額為1060億至1091億美元，年增率估為50.7%至55.1％；第3季外銷訂單金額估為3069億至3100億美元，年增估為60.7％至62.4％。 經濟部分析，接單有此表現，主因是AI、高效能運算及雲端服務等應用迅速擴張，相關供應鏈需求居高不下，加上國際原物料價格上漲，致整體接單續揚。

8月外銷訂單首破千億美元大關 年增破七成

台灣經濟持續受人工智慧（AI）紅利激勵，經濟部周二公布115年8月份外銷訂單統計。其中，與7月比較，8月外銷訂單1029.6億美元，月增50.2億美元或5.1%，經季節調整後增5.9%。

至於與上年同月比較，我國外銷訂單增加428.7億美元或增71.4%，按新台幣計算增81.9%；如累計今年1到8月與上（114）年同期比較，前8個月接單7049.9億美元，年增2502.3億美元或增55%。

AI衝高ICT、電子產品接單 雙雙年增翻倍、破8成

在各主要貨品類別部分，其中資訊通信（ICT）產品接單342.1億美元，月增2.8%、年增達100.5%。

經濟部分析，主因是人工智慧及雲端產業持續擴展，激勵伺服器、網通產品及工業電腦等需求上升，加上手機接單成長。其中，以接自美國增118.5億美元較多。

電子產品部分接單457.5億美元，月增10.7 %，年增也達83.9%。

經濟部認為，電子產品也受惠人工智慧、高效能運算等新興應用加速推展，帶動 IC 製造、晶片通路、IC 設計、記憶體等接單增加。其中，以接自美國增67.4億美元、東協增55.6億美元較多。

其餘主要貨品類別8月接單部分，光學器材19.7億美元、年減5%；基本金屬製品23.4億美元、年增26.8%；機械產品22.1億美元、年增28.3%；塑橡膠製品14.9億美元、年增6.7%；化學品16.3億美元年增15.4%。

AI供應鏈需求居高不下 原物料價格上漲也推了一把

經濟部統計處分析，8月外銷訂單有此表現，主因是AI、高效能運算及雲端服務等應用迅速擴張，相關供應鏈需求居高不下，加上國際原物料價格上漲，致整體接單續揚。

若按貨品別觀察，統計處分析，在新興科技應用浪潮推動下，相關科技產品需求維持高檔，8月資訊通信及電子產品接單分別年增100.5%、83.9%；不過，光學器材因面板需求續居低檔，8月接單年減5%。

在傳統貨品部分，統計處分析，因全球AI浪潮續強，半導體業者持續擴增資本支出，加上 AI 相關供應鏈需求不墜，挹注機械、基本金屬8月接單分別年增28.3%、26.8%；化學品及塑橡膠製品因藥品接單成長與塑膠原料上漲推升產品售價，致分別年增15.4%、6.7%。

經濟部估AI需求續熱 9月外銷訂單拚連20紅

展望未來，統計處分析地緣政治風險及貿易政策變數，將持續影響全球經貿表現，但AI 及新興科技應用蓬勃發展，各國積極推動 AI 基礎建設、雲端業者提高資本支出，加上我國半導體及伺服器供應鏈位居全球核心地位，均有助我國外銷接單動能穩定成長。

統計處指出，根據外銷訂單受查廠商對9月份接單看法，預期接單將較8月份增加之廠商家數占10%，持平者占79.3%，而減少者占10.7%，按家數計算之動向指數為49.7；按接單金額計算之動向指數則為52.1，預期9月份整體外銷訂單金額將較8月份增加。

本文授權自今周刊，原文見此。

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