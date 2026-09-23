要讓歐日車廠點頭買單多難？「連樓梯欄杆都要檢驗」康普被逼成長、拿下電車非紅訂單

撰文‧曾智怡

非紅供應鏈浪潮下，動力電池材料大廠康普成為日歐系車廠爭相合作的夥伴，今年迎來獲利大爆發之餘，也鎖定半導體、被動元件化學品，三箭齊發搶進關鍵材料商機。

走進位於苗栗頭份、占地2萬4千坪的康普材料科技廠區，在一座4層樓高的廠房內，帶著Tiffany藍色澤的「硫酸鎳」如瀑布般傾瀉而下。

這批流瀉的藍色粉末，本就是電動車及油電車動力電池正極材料的關鍵原料，但沒人想到，隨著地緣政治緊繃，成為全球「非紅」供應鏈積極尋覓的搶手貨。

「這裡是第一次曝光！」康普董事長何基丞興奮地告訴《今周刊》記者。

1992年以鈷等金屬製成氧化觸媒起家的康普，因電池與觸媒都需要鈷等原料，早在2013年即以硫酸鈷、硫酸鎳等材料成功切入電動車市場，透過Panasonic，躋身特斯拉供應鏈一員。

2022年，中美貿易戰升溫，穩定的供應格局被迫改變，國際車廠為了降低風險，紛紛尋找第二個供應來源。當時，一家德國豪車品牌找上康普，把自行採購的鈷金屬，交給康普加工製成硫酸鈷。

這次合作讓康普看見另一個機會。隔年，康普主動出擊，拜訪德國汽車龍頭，希望成為其電池材料供應商；這一步，成為康普日後進化的起點，經過長達兩年的車廠認證之旅，2025年下半年，康普先取得歐系車廠訂單，隨後更打進日系豐田車廠供應鏈，動力電池材料營收自此一路挺進，目前已占營收約七成。

練功》藉認證強化生產管理

要讓歐、日系車廠點頭買單，不只是產品送驗合格這麼簡單。「車廠是360度都不放過。」何基丞回想起這一路以來，為了打進一家又一家供應鏈，所攻克的難關，點滴在心頭。

以2024年起、認證耗時長達兩年的歐系龍頭車廠為例，何基丞透露，有一次稽核團隊來查訪，摸一摸廠房內樓梯欄杆下緣，發現積有灰塵，就給出黃標要求改善。但是，理由並非是廠內整潔度沒達標，而是因為灰塵的附著，代表「員工上下樓梯都沒有扶著欄杆」，存在著安全風險。

日系車廠則是講求精實製造，只允許「有價值的行為」出現在廠內。從金屬原料打入儲槽的停留時間是否過長，甚至員工在廠內的移動路線都有講究；如果員工的動向需要折返，代表工作流程有待優化。

歷經國際車廠的「調教」，康普生產管理能力大幅精進。以硫酸鎳產線為例，單一產線操作人力已從8人降至6人，人均產能卻大增20％；巡檢路線修正後，效率大為提高，從1小時降至45分鐘。

「我們是被逼著成長。」說起這些年不斷接招的過程，何基丞歷歷在目。但他很清楚，這是必要之路；被國際車廠帶著練功，康普的競爭力自然能跟著提升進步。

能力升級也反映在財報上。隨著歐、日系車廠訂單穩定放量，康普今年前8個月營收突破73億元、年增逾100％，上半年每股稅後純益（EPS）3.51元，超過過去兩年加總，營收規模早已超越同業美琪瑪。

除了看得見的營收成長，一名不具名車廠高層也肯定康普的表現並表示，陸製電池原料現在仍具強大成本優勢，康普能打進國際車廠供應鏈，確實不易。

優勢》越南設廠、回收電池

事實上，康普除了生產能力明顯提升，為了在新的地緣政治局勢下，牢牢抓住客戶，2023年時就拍板投資10億元，在越南廣寧省設廠生產硫酸鎳，於去年完工試產，目前正等待日系大客戶完成認證，明年可進一步提高稼動率。康普總經理何柏樟直言，台灣、越南都布局生產基地，正是康普的一大優勢。

康普不僅提供分散的生產基地讓客戶放心，更進一步將上游原料來源也掌握在自己手裡。

此時，康普前身、專精稀土生產的「鑫海」，過去所累積的金屬精煉能力，即派上用場。

2024年，康普砸下上億元建置電池回收產線，將回收的廢電池黑粉重新提煉出鈷，再製成硫酸鈷，目前再生材料已導入歐系車廠使用。一名電池業高層分析，康普的回收再生能力，能因應地緣政治下，礦產取得難度增加的趨勢，也能對接歐盟對永續與再生的要求，已化身為康普的新利基。

不過，亦有國內車廠提醒，世局變化難料，「能送來機會，也能隨時把機會拿走。」

對此，何基丞也有所因應。近年來，康普積極透過轉投資布局半導體化學材料，包括持股逾八成的轉投資恆誼化工，所生產的電子級硫酸，以及持股六成五的天弘，旗下的草酸產品，均已切入半導體、MLCC（積層陶瓷電容）等高門檻市場，悄悄備戰下一波成長動能。

何基丞期許，康普憑著這三路布局，穩穩在供應鏈洗牌戰，占有一席之地。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1553期)

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