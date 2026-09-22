高雄變身演唱會之都「失業率六都最低」...百億級老闆被陳其邁催到滿身大汗為什麼？

【文．蘇芳禾】

高雄市長陳其邁即將卸任，近期出版新書《高雄緊緊緊》，完整記錄這6年來的治理心路歷程。財信傳媒董事長謝金河指出，過去30年高雄「只聞樓梯響」，如今在台積電進駐、半導體S廊帶與AI軍備競賽帶動下，高雄經濟與產業結構迎來黃金交叉。 陳其邁在節目中表示，這6年來的核心工作主要分成產業轉型與城市轉型兩大主軸，高雄過去承受龐大的重工業碳排與環境成本，他上任後積極推動產業和城市雙軌轉型，確保每位市民與基層服務業都能享受到產業發展的紅利，也讓高雄失業率連續多年維持3.2%的六都最低水準。

AI浪潮席捲全球 台灣成世界核心

高雄市長陳其邁2屆任期即將屆滿，近日出版新書《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》，最新一期的《數字台灣》節目也邀請陳其邁現身說法，曝光新書部分內容。

在節目的引言中，謝金河先是談到台灣經濟狀況，他從輝達Vera Rubin NVL72（機架級代理型AI 超級電腦）機櫃成本分析來看，一台機櫃高達780萬3148美元，其中大約90%都是來自台灣製造。

在全球AI軍備競賽中，美國四大CSP大廠資本支出高達7450億美元，台灣企業如台積電、日月光等也加大投資力度，成為全球AI賽道中最核心的推手。而高雄市長陳其邁讓高雄市最早轉入AI，高雄的港都會是台灣企業當中躍升最快的產業聚落。

高雄雙軌轉型：城市＋產業

被問到高雄近年的變化，陳其邁說，「簡單講就兩件事情，一個就是產業轉型跟城市轉型。」

他指出，產業的轉型就著眼於說過去都是重工業的時代，石化、鋼鐵高雄的碳排，大概2024年一年的碳排是5006萬噸」。他說明，台北市的碳排大約是1000萬噸左右，高雄的工廠跟能源部門加起來要占80%，從碳排大概看得出來這個城市的命運承受了很多這種環境成本。

陳其邁強調，「如果產業不轉型，經濟沒有辦法發展，我們的市民就沒有好的工作，我們的收入就會減少，那這個城市就會碰到非常嚴峻的挑戰」。城市的轉型則分成產業結構的變化，以及包括整個城市景觀與民生消費、演唱會、觀光、餐飲旅宿等服務業的全面提升。

陳其邁提到，市府在做的時候特別注意到「我們不是只有支持高科技的產業，而是在於說讓整個城市能在這個產業的轉型過程裡面，每一個市民都能夠受到最好的照顧，包括這些服務業」。

中油污染百年工程 6個月奇蹟交地

針對台積電設廠的最大挑戰，陳其邁坦言，中油原高雄煉油廠土地若按正常程序整治恐需費時100年。市府團隊與專家全力趕工，將P1與P2廠區共30公頃土地在6個月內完成污染整治，順利交地給台積電。

陳其邁憶及，「台積電其實也是每次來都是急如星火」。他指出，當時碰到最大一個困難就是污染的整治。

陳其邁笑說，「我看那個大老闆那個身價也好幾百億，被我這樣催，他大年初三就穿個襯衫，冬天還滿身大汗，然後穿個皮鞋，就站在那個工地在監工」。因為過年前他就拜託這些老闆們，可以盡速如期交工。

在國際AI趨勢上，陳其邁指出，他前往輝達的GTC大會，身邊坐英特爾總裁、電子五哥的董事長和負責人，聽完黃仁勳的演說後，在座人的共識就是「未來的發展跟著NVIDIA腳步走，從硬體到算力到模型到應用服務都跑不了」。因此高雄就是看準整個國際發展的趨勢，滿足企業需求，加快國際競爭，自然就會帶動高雄的就業。

陳其邁說，高雄這幾年失業率都是六都最低，這意味著近年有很多工作增加、收入增加，讓整個城市因為有更多的這個消費族群進駐，外溢到其他的服務業。

港都會成全台躍升最快產業聚落 傳產變首富

在AI與半導體帶動下，高雄產業聚落快速崛起。謝金河指出，台中有「磐石會」，台南有「億載會」，而高雄的「港都會」成為全台躍升最快的產業聚落。

他接著舉股后「川湖」為例指出，最近大家都注意到這位「首富」林聰吉，過去沒人認得，股價從346塊7一路到15085塊，做線性導軌股價大漲；另外就是穎崴生產晶圓探針卡，日月光成為台灣第五大市值公司，特用化學品如長興化工與長廣、萬潤的CoWoS機台也紛紛脫穎而出。

陳其邁表示，「地方政府能做的就是客戶有什麼需求，那我們滿足他，那加快他在國際的一個競爭」。隨著高科技產業進駐，連帶帶動了高雄的就業機會與整體薪資水準。

陳其邁指出，「我們高雄大概連續這幾年，在六都的失業率3.2%大概都是最低的」。失業率維持六都最低，意味著這幾年有非常多的工作機會增加，收入增加而讓更多消費族群進駐，消費增加也同步外溢到其他服務業。

澄清湖球場轉型果嶺 百公頃綠地誕生

新書還談到市政最困難的拍板「果嶺公園」，謝金河對此爆料，他過去與兩位高雄的企業家吃飯時，兩人也為了是否剛高爾夫球場改為公園而辯論，相信是很難拍版的市政抉擇。

「這當時是一個很困難的決定。」陳其邁坦言，有一段時間這些老闆們都在罵他，但這個球場在澄清湖的水源保護區，查察時發現球場長期使用大量農藥，為了市民飲水安全與綠地需求，市府承受極大壓力。

陳其邁指出，雖然曾引發球場會員強烈反彈甚至抗議，但隨著公園開放，許多市民、球場會員攜家帶眷前往踏青，後來也認同這樣的做法。

「這個過程是真的是很多壓力，天人交戰，所以現在這個事情也已經過了，我是也非常感謝很多的會員能體諒。」陳其邁說，加上周邊雙湖公園與夢裡森林公園，附近綠地面積達到470公頃，甚至比紐約中央公園還要大。

輕軌成圓運量暴增 這人曾下跪求市民給機會

新書還提到輕軌成圓的過程，當時在副市長林欽榮全力協調與爭取下順利成圓，甚至還曾對自救會成員下跪，只求給市府一個機會。而陳其邁則是在半年後，才從自救會成員口中知道這個過程。

陳其邁指出，「一開始我上任的時候，輕軌是被韓市長（韓國瑜）把它停掉，停了兩年的時間，那我一上任的時候就發現說這個不應該是這樣，應該要把它輕軌成圓」。市府從最困難的美術館路段著手，克服雨豆樹與周邊商家的反彈。

陳其邁強調，輕軌成圓的決心在於照顧長輩與學童的交通安全，「因為高雄天氣熱，那幾間醫院都市立醫院，我們長輩要去看病他就要騎機車，如果下雨怎麼辦，人就難受了，你還叫他騎機車」。最後輕軌運量從設計目標900萬人次成長到1333萬人次，成為市民通勤與就醫的重要動脈。

6年前若說高雄要當演唱會之都 陳其邁：會被罵瘋了

而高雄在這幾年內，成為演唱會之都，陳其邁透露，如果以3萬人以上的場次來做一個計算標準，高雄市大概在全球排名應該是在第8到第12名」，然而6年前，若跟人家說高雄要當「演唱會之都」，可能會被罵瘋了、在講bàng-gà（瞎掰、吹牛）。

他指出，高雄透過AI、大數據來提供好的服務，解決交通等問題。例如高雄曾在同一篇舉辦阿妹、五月天、大港開唱等三個大型活動和演唱會，近20萬人潮在67分鐘內疏散完畢。

他也表示，當這樣的經驗一場又一場累積時，天團的經紀商在選擇亞洲的巡迴時，就會認為高雄讓人放心，「因為高雄市政府已經告訴他說，上次的資料有哪些，我們的舞台的規格他也很熟悉，他們把人帶來就好。」

陳其邁說明，透過大數據分析粉絲年齡與移動速度，精準調度捷運與接駁車班次，不僅讓高雄成為全球前段班的演唱會城市，像是黃色小鴨、吉伊卡哇、超人力霸王等大型活動，加上商圈夜市券和其他城市行銷，讓粉絲可以來這邊觀光、花錢，對於店家和夜市來說，都是照顧庶民經濟的最好經濟政策。

本文授權自今周刊，原文見此。

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