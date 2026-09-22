921地震也沒倒就免擔心？老屋有6大危險類型就該拆：只想用修繕是幫「危樓穿新衣」！

【文．彭蕙珍】

全台屋齡逾30年老屋已突破550萬戶，「人老、屋也老」的雙老困境已成為許多家庭面對的嚴峻課題。雖然國內許多老舊房屋當年挺過了921大地震，但建築物的結構安全會隨著時間推移而漸次衰退，房子的價值也會跟著流失。 面對政府近年推動的「老宅延壽機能復新計畫」、「整建維護」及「都更危老重建」等多樣化政策工具，許多屋主常在「究竟該修繕整建，還是拆除重建」猶豫不決。 建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，面對老屋重生，必須回歸「建築結構安全」作為最核心的決策依據，切莫因盲目修繕而忽略潛在的結構風險。

今天是921大地震27周年。許多民眾認為，「我家房子當年挺過921大地震都沒事，耐震結構一定沒問題」。

評估老宅 不能以921為依據

戴雲發表示， 921 震央（南投）最大地震力達 980gal，當時雙北地區約約 70~~110gal、桃園地區約 55~~75gal，實際承受的地震力僅為震央的 1/12 到 1/16 左右。

這些台北、桃園建築不是挺過921的地震力，而是僅承受921地震的1/12到1/16左右的地震力。他認為，若未來強震的震央就發生在北部鄰近斷層，雙北與桃園的建築將直接承受數倍於當年的地表加速度，風險勢必更高了。

因此，評估老屋耐震絕不能以「過去撐過921大地震也沒倒」作為建築安全的依據。

6大危險房屋 可以拆除重建

戴雲發表示，921大地震以前設計興建的舊建築，受限於早期耐震規範，結構體質普遍較弱。若建築配置方正，整建維護或老宅延壽確實是好選擇。

若房屋經評估屬於下列6大危險類型，強行進行外牆拉皮或修繕效益極低，無異於「幫危樓穿上新衣」，建議可以考慮往拆除重建的方向前進：

1. 技師鑑定耐震能力不足：經專業評估建議拆除重建者。

2. 改善不具效益：耐震補強評估費用已超過重建成本的2分之1。

3. 高風險地質區域：位於嚴重土壤液化區且無地下層老舊建築。

4. 嚴重海砂屋：氯離子含量過高造成鋼筋鏽蝕與混凝土剝落，屬於持續性結構破壞，無法僅靠表面裝修修復。

5. 震後受損建築：經政府判定為紅單（主結構受損或地基不穩）或黃單（次結構受損、體質偏弱具內傷風險）之建物。

6. 高風險結構配置：921大地震以前設計、梁柱配置系統類似維冠大樓之危險大樓。

老宅該拆還是修繕？

依都市更新條例，都市更新的處理方式分成重建、整建維護。

1. 重建是拆除原有建築物、重新建築。 2. 整建維護則是不拆屋，透過外牆拉皮、增設電梯、耐震補強等修繕與公共設施更新來改善建築物的居住安全與機能。

戴雲發強調，民眾面對老屋該進行修繕整建還是拆除重建，建議須回歸「建築結構安全」作為最核心的決策依據，切莫因盲目修繕而忽略了潛在的結構風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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