美股投資有「3怕」怕匯差、怕課稅 30%... 他鑽研10餘年財務自由：搞懂2種單就夠！

【文．周靖璞】

隨著投資風氣日益盛行，愈來愈多台灣投資人將目光轉向涵蓋全球頂尖企業的美股市場。然而對多數習慣台股交易的投資人來說，美股從匯率兌換、複委託開戶到限價單、停損單等下單介面，處處是陌生關卡。深耕美股超過十年、理財作者施雅棠認為，這些入門障礙多半是心理層面大於實質風險，投資人不應被短期匯率與總經雜訊綁架，回歸企業基本面的「總報酬成長」，才是長期累積財富核心之道。

「美股夢想家」施雅棠曾任警官，2010年踏入投資市場，初始從台股起步，卻面臨本金有限、難以做好風險分散。2012年他發現美股能以「一股」為單位購買，不必侷限在台股各種「蘋概股」，可以直接布局蘋果（AAPL），因而開啟美股投資生涯。

他靠著嚴謹配置系統滾出千萬資產，2018年果斷辭去公職、未滿30歲脫離舒適圈，實現被動收入完全覆蓋生活支出的財務自由。

擺脫投資美股常見障礙

著眼資產總值與企業成長幅度

台股投資人接觸美股常見三種障礙：匯率、交易管道、下單介面。

障礙一、 面對對匯率波動：施雅棠認為，台灣投資人日常開銷、薪資收入、房貸及多數本地金融資產均以新台幣計價，若僅提撥整體資產一部分換成美元布局美股或美債，美元資產短期波動對整體資產實質影響有限。

他進一步指出，新台幣匯率長期波動幅度約上下2~3成，但挑選到具高度成長潛力的頂尖企業或大盤ETF，三到五年翻倍機會比比皆是，在巨大資本利得空間面前，匯率損益在長期視角下微不足道。

障礙二、交易管道選擇：過去國內券商複委託動輒有20美元起跳「低消門檻」，海外券商「免手續費」常吸引投資人，但如今台灣券商複委託市場競爭激烈，許多已取消低消限制，改採千分之一左右費率，甚至單筆手續費降至1美元。施雅棠建議，新手無需大費周章將資金電匯海外，直接向原本熟悉國內券商加開複委託帳戶，就是踏出美股投資門檻最低、心理負擔最輕的第一步。

障礙三、不熟悉下單介面：面對下單美股時，常見到市價單、限價單、停損單、停利單等名詞，也常令新手眼花撩亂。施雅棠建議，一般人搞懂「市價單」（依市價成交）與「限價單」（設定理想價位才成交）就夠用，停損、停利單則可在買進當下一併設定，股價觸及條件就自動出場。他也提醒，美股多為「長效單」，設定後沒有到期日限制，不像台股當日委託沒成交隔天重掛。

「巴菲特指標」失準

從「企業獲利展望」判斷市場熱度

台股今年在AI浪潮帶動下創下可觀漲幅，市場出現「巴菲特指標飆上高檔、恐釀系統性風險」警示說法。對此施雅棠認為，巴菲特指標（股市總市值÷GDP）是巴菲特接受《財富》（Fortune）雜誌採訪時提出的觀察指標，當時參考區間落在75%~90%屬合理、超過120%偏向高估；然而近年AI熱潮風行，這個指標已在「警戒線」上多年，若只看此指標決定進出場，恐怕會長期空手站在場外錯過漲勢。

施雅棠認為，巴菲特當年判斷基礎，是當時美國企業營收主要來自美國本土市場，但現在各大科技巨頭營收遍布全球，他建議較合理作法應改用「全球市值÷全球GDP」，甚至更直接回歸企業獲利本身的成長動能來判斷市場是否過熱。他以今年台股為例表示：「年初分析師原本預估全年EPS成長約20%，一路上修到6月已來到50%，顯示上半年台股飆漲極具動能。過了50%漸趨平緩後，股市也會適度反應出現震盪，投資人就該提高警覺適度停利。」

施雅棠坦言，CPI、失業率、就業人數等總體經濟指標對當下股價影響隨機性相當高。與其每天緊盯自亂陣腳，不如順勢而為的觀察大盤價格，指數跌破月線甚至季線時，代表市場情緒已轉空，此時再減碼換現金都還來得及；最忌諱手上獲利數據依然亮眼，卻在股價明顯轉空時不願離場，直到真正跌到谷底、所有消息面都轉差時才認賠出場，往往已錯過市場反應先機。

破解高殖利率迷思

債息比股息更穩健

台灣人偏好領高股息商品，美股高達30%股息稅（Cash Dividend Tax）也常令投資人裹足不前。施雅棠表示，美股大型科技龍頭如蘋果 （AAPL）、微軟（MSFT）、輝達（NVDA）深知配息產生的稅務損耗，比起直接發現金股息，企業更傾向採取「股票回購（Share Buybacks）」。透過註銷流通在外的股份，在總獲利不變情況下直接提高每股盈餘（EPS），進而推升股價，等於用另一種方式幫股東節稅又賺價差。

施雅棠提醒，投資人不必執著配息殖利率高低，尤其資產累積初期，更該關注總資產能否持續成長，而非單純追逐配息，不少配息來源是投資人本金扣回，若股價長期貼息，本質上等於沒有真正賺到錢。施雅棠建議，與其執著領息，不如把「賣出部分持股」視為自己發放股息給自己，本質上都是總資產增值後轉換成現金流的方式。

若投資美股希望有穩定配息需求，施雅棠認為債券更適合，因債券發放「利息」而非「股息」，不受美股30%股息預扣稅影響；而台灣投資人常見海外所得申報門檻，是全年合計達100萬元才須計入基本所得額，超過750萬元才會真的產生補稅，一般投資人債券利息規模很難觸及這個門檻，幾乎不用擔心被課到稅。

「433 配置法」

三層資金兼顧長短線

美股配置，施雅棠採兼顧成長與防禦的「433三層投資法」，把可動用資金依 4:3:3 比例分成三層，對應不同持有目的與風險。

第一層（40%）大盤 ETF 打底：鎖定如VOO（Vanguard標普500指數ETF）、VTI（Vanguard晨星整體股市ETF）、QQQ（Invesco納斯達克100指數ETF）市值型 ETF，緊跟整體經濟長線成長，作為資產穩健增長基石。

第二層（30%）長期存股，用毛利率挑出「穿越週期」公司：鎖定核心競爭力強大、未來幾年難被取代的巨型龍頭企業，例如蘋果（AAPL）、Alphabet（GOOGL）或輝達（NVDA）等AI時代關鍵推手。由於市值規模龐大且直面終端消費者，這類大型股在市場回檔時跌幅多半控制在一至兩成內，抗震韌性遠優於動輒腰斬的中小型股。

第三層（30%）短線價差，槓桿ETF只能短打：配置具題材爆發力、短期漲勢標的，例如：記憶體概念股或特定槓桿型商品，操作重點在於嚴格執行停損停利，一旦股價跌破月線或季線等關鍵支撐果斷出場。

投資人同時著眼台美兩地市場，「433配置法」如何落實？配置能否使用美股槓桿ETF？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0050配息低怎麼退休？每月定期定額3萬元，多久能月領3萬被動收入？一條公式算給你看：5年滾出600萬

天氣／日夜溫差10度，秋老虎「這天」報到！中秋連假天氣預報出爐，何時變天、有颱風生成？10日預報先看

GD麥當勞聯名！台灣麥當勞「這天」開賣，韓式辣醬奶油堡、I’M M FAN珍藏卡、潮物…各國亮點搶先看

農場養豬領悟出金錢智慧！他38歲提早退休，整天泡咖啡館、假日登山...49歲身價漲到75億的秘密

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】