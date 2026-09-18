70歲彭培業從房仲到開發養生村、植樹造林 獲房仲業奧斯卡終身奉獻獎：學習不能少

【撰文／彭蕙珍】

全球耕耘房地產業超過40年的台灣房屋集團總裁彭培業，從台灣房屋基層業務做起，歷經每一個職務。在今年房仲金仲獎上，彭培業獲「終身奉獻獎」，也是第一位房仲品牌領導人得到這項獎項的肯定。 另外，他在新竹打造的「亞洲健康智慧園區」，在日本一項調查世界各國提供富裕階層的高級熟齡住宅（Senior Residence）中，挑選在「豪華程度」、「服務品質」、「環境（空氣良好、景觀等）」等方面獲得高度評價的設施中，榮獲第7名。

房仲業全國聯合會周三（9/17）舉辦「金仲楷模獎」，它有「房仲業奧斯卡」之稱，表揚產業的菁英從業人員，更是房仲業頒獎的至高殿堂。

今年首度頒發房仲品牌領導人，「終身奉獻獎」得獎者是彭培業。他的個性親力親為，前10年基層業務生涯，連續6年勇奪全公司績效冠軍，個人每年售屋持續超越60戶以上。

不僅績效領先，他最厲害的地方是無客訴爭議。其後，肩負門市主管起，連續4年囊括主管組冠軍！

帶175位同仁考上證照 上電視台擁知名度

1997年彭培業與產官學界先進，赴美、日考察不動產市場與法規制度，返台後積極與同業先進參與「不動產經紀業管理條例」各項相關子法建言，保障消費者交易安全，以及從業人員權益。

他兼具專業和實務經驗，1999年成為高階領導人，帶領200位同仁參加「不動產經紀人」國家證照考試，創下175位同仁同時考取不動產經紀人的傳奇。

他不僅是房產銷售的戰將，也頗富創新思維，擔任經理人時受邀各大電視節目，為房仲業與消費大眾建立溝通模式，也樹立自己的知名度。

花10年打造 亞洲健康智慧園區

近年，彭培業特別關注到台灣邁向高齡化，關心退休族的健康需求，進一步從房仲業跨足到銀髮事業的大健康地產開發，親自帶領團隊，打造國際级養生村的水準——亞洲健康智慧園區。

他在全台獵地，2015年相中新竹關西，花6年時間說服26位地主、買下6千坪地蓋養生村。

斥資60億，以「永續概念」打造台灣首座頂級銀髮友善，並結合環境、溫泉、餐飲、醫學、護理五合一的「亞洲健康智慧園區」。

「亞洲健康智慧園區」預計蓋6棟，5棟為住宅，總共有388戶，另有一棟88床的護理之家。

同時，他也再度展現超強的學習力和專業度，以企業總裁的身分，用同理心去參與照服員培訓，完成照顧服務員證照，創不產業領導人先例，深受業界肯定。

建立食安園區 創辦「漣漪書屋」

彭培業有感於食物安全的重要，為照顧同仁的健康，2017年特別在中壢購置二公頃基地，為企業建立食安園區，栽種健康蔬菜，不定期分送給員工或客戶，或送給育幼院，不僅長期幫助弱勢，也啟動更多人重視食安健康的重要課題。

他也關注氣候暖化議題，不僅植樹造林3萬5000多顆樹，鼓勵同仁樹木也樹人，更在新竹進一步創辦「漣漪書屋」，提供民眾帶舊書享用免費下午茶或咖啡，離開時，更可以帶走一本喜歡的書，讓書本去旅行，獲得退休人士的喜愛和感動。

彭培業表示，代表集團榮獲產業界「終身奉獻獎」是一個肯定，也是一份使命，無論大規模植樹造林或打造養生村與世界接軌以及守護消費者交易安全的長期努力，都應稟持終身學習的精神。

彭培業說，景氣雖有循環，但是居住品質與健康須求不會變，不動產業是台灣產業發展的根本，更是一個永續經營的事業。

本文授權自今周刊，原文見此。

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