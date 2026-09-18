美升息台股漲逾千點原因是？台積、聯電權值股動了 專家教震盪時「必買2種股」

【撰文／林韋伶】

聯準會(Fed)宣布升息一碼(0.25個百分點)至3.75%～4%，這項升息決議雖符合市場普遍預期，但原本擔心可能受衝擊的台股，卻是逆勢出現漲勢，早盤一度大漲逾千點或2.2%，最高來到46874.84點。 盤面上台積電(2330)領隊、鴻海(2317)、緯創(3231)、聯電(2303)、凱基金(2883)、萬海(2615)，以及剛宣布收購英飛凌事業部的華邦電(2344)都是交易大熱門，漲幅都超過2-3%以上。 升息消息一出台股不跌反漲，反映出市場對基本面的高度信心，是標準的「利空出盡與基本面利多拉升」，中信投顧策研部更是看好台股有望往5萬點關卡挺進。

中信投顧策研部分析，本次利率點陣圖顯示明年利率落點落在4%～4.5%，相較於債券市場此前預估的4.25%～4.75%，整體大致符合市場預期；然而，聯準會主席華許的論調明顯偏鷹，暗示抗通膨戰役尚未結束。

雙重威脅夾擊 聯準會祭出「預防性升息」

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，本次美聯儲決議主要受到「地緣政治引爆油價」與「通膨黏性」兩大實質威脅影響。由於中東局勢升溫帶動國際油價回升，美國8月CPI年增率高於預期，令核心通膨降溫出現停滯；另一方面，美國就業市場與GDP基本面依然強勁，聯準會為了避免二次通膨效應擴散，因此選擇果斷「預防性升息」以捍衛通膨預期。

主動野村臺灣高息（00999A）基金經理人游景德特別提醒，從政策訊號來看，聯準會透過升息再次展現抑制通膨的決心，整體而言，這次不能單純視為「升息一碼、利空出盡」，更重要的是市場必須開始適應高利率可能維持更久的環境。

升息原本該跌，為何台股反向大漲、直指5萬點？

依照傳統金融理論，升息與資金收緊通常會重創風險性資產。然而，週四台股卻頂住壓力逆勢走揚，郭修誠直言，升息消息一出台股不跌反漲，反映出市場對基本面的高度信心，是標準的「利空出盡與基本面利多拉升」，主要奠基於三大支撐力道：

不確定性消弭（Sell the rumor, buy the news）：市場在決議公布前已充分反映升息預期，塵埃落定後，先前觀望的資金迅速回流。

景氣強勁利多抵銷利空：升息背後彰顯美國與全球終端需求強韌，加上蘋果新機備貨與AI伺服器強勁出貨，企業獲利展望下修的風險極低。

高股息與低估值護盤：台股具備絕佳的殖利率優勢，逢低買盤與高股息ETF配息資金持續湧入，構築強大的下檔支撐防線。

更受矚目的是中信投顧策研部對台股的長線樂觀評價。中信投顧指出，聯準會上修經濟預測，意味企業獲利上修將能一定程度抵銷利率上行的壓力，以明年企業獲利預估成長近30%進行推算，台股目前本益比僅落在長期平均16～17倍水準，行情整理之後，仍有望向5萬點關卡發起挑戰。建議選股方向仍以AI類股為主，逢回佈局訂單能見度高、營收獲利持續成長的個股。

產業成長趨勢不變 市場終將回歸基本面定價

凱基投信也分析，只要企業獲利與產業成長趨勢不變，市場最終仍會回到基本面定價；在AI需求加速落地背景下，具關鍵供應鏈地位的台股長線趨勢依舊明確。

在布局策略上，專家一致提醒投資人切勿盲目追高，後續宜緊盯四大核心風險與觀察點，包括：日本央行（BOJ）會議動向、AI基礎建設交易情緒與監管雜音、油價走勢與二次通膨風險，以及美債殖利率是否持續破頂。

針對實戰操作，郭修誠建議，短線震盪反而是優質資產洗牌的清場期，投資人可維持60%～70%中性偏防禦持股，並採取「股息再投資（DRIP）與定期定額」雙軌策略優化持有成本；類股上看好具高殖利率與利差優勢的金融保險（如中信金、兆豐金），以及具800VDC電源與散熱實質資本支出的 AI 組裝龍頭（如華碩、廣達、緯穎）；永豐投顧則建議以基本面穩健的藍籌股為核心防禦標的。

升息並非一次性？專家預估未來路徑恐達3至4次

此外，許多投資人也關心，這波升息究竟何時見頂？對此，富達國際全球宏觀及策略資產配置主管Salman Ahmed明確表示：「這輪週期將升息3至4次，而非一次性調整」。

Salman Ahmed分析，這項預測的核心前提在於「AI 資本支出週期持續」。目前AI投資為終端需求帶來支撐，包含數據中心、半導體、電力供應、電網基建及相關融資需求龐大，規模已足以影響宏觀經濟週期；只要投資保持強勁，美國經濟便有能力消化更高的利率水準。但他也警告，一旦AI資本支出明顯降溫，經濟增長對緊縮政策將變得更加敏感，聯準會便需重新評估風險平衡。

現階段而言，聯準會已重啟升息週期且委員會立場高度一致，點陣圖亦顯示此輪週期尚未劃下句點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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