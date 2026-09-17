上廁所像開盲盒！可溶濕紙巾能丟馬桶？ 他揭台灣公廁落後真相

【文．蘇芳禾】

台灣公共廁所的衛生問題長期備受討論，其中「衛生紙丟垃圾桶」與「蹲式馬桶」更是多數民眾的習慣。元利建設董事長、大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生指出，台灣有一些如廁習慣，不僅造成環境髒亂，更可能引發細菌傳染風險。

到底哪種紙可丟馬桶？號稱「可溶」濕紙巾成元凶

曾在和成衛浴任職五年的蔡建生表示，廁所常常貼著「管線老舊容易堵塞」，讓民眾常誤以為衛生紙會塞住管線。「但事實上台灣的管線設計，只要是衛生紙，是絕對不會阻塞在這個管徑上面的。」

拿起號稱「可溶於水」的濕紙巾和捲筒式衛生紙，分別丟入礦泉水瓶中搖晃，蔡建生解釋，台灣公共廁所堵塞的第一名就是濕紙巾，但是濕紙巾是不織布，根本不容易溶解。很多坊間號稱可溶解的濕紙巾，事實上要非常久才能溶解，容易造成管線堵塞。

全世界只有台灣還在推26種可丟入馬桶的衛生紙，蔡建生指出，民眾帶出門的面紙、濕紙巾都是長纖材質，丟入馬桶當然會造成問題，但是大家也搞不清楚哪一種可以丟哪一種不能丟。所以他建議，公共場所應統一提供大捲筒衛生紙，從根本解決亂丟導致的堵塞。

蹲式馬桶缺乏包覆 尿液飛濺成傳染源

針對很多人認為蹲式馬桶「較衛生」的觀念，長期推動廁所文化改革的蔡建生直言，蹲式馬桶其實沒有任何包覆力。「男生也射擊不準，女生也射擊不準。你大概是踩在別人的尿尿上面尿尿。」

蔡建生說明，蹲式馬桶炸開以後會污染環境，甚至產生糞口傳染風險。反觀日本，都會區幾乎已找不到蹲式馬桶。他強調，日本文部省發現細菌長在腳底後，為了避免學童感染輪狀或腸病毒，已全面將校園廁所改為坐式。「你會發現其實這些病毒離營養午餐比想像中近，希望家長、學校能更重視這個問題。」

「鍵盤的細菌是一般馬桶蓋的2萬倍，手機上面的細菌數大概是馬桶蓋的9300倍。」蔡建生提出數據打破迷思，指出只要使用前用酒精或清潔液擦拭，坐式馬桶遠比蹲式乾淨，大巨蛋也已全面採用坐式馬桶並通過四萬人壓力測試。

推動乾式清潔、坐式馬桶 體貼長者與外國客

面對公共廁所的清潔挑戰，蔡建生提倡無縫的塑膠地坪與乾式清潔法。「乾式清潔不是不用水，而是用少量的水把它擦一擦、清潔乾淨。」清潔完畢後，地板是乾的，不僅乾淨，也不容易滑倒。

台灣高齡化社會來臨，蔡建生認為改成坐式馬桶是體貼長者的必要舉措。「很多亞健康的退休人士去爬山，膝蓋受傷，他蹲下去他真的沒辦法出來。」這已成為解救長者的重要任務。

「廁所不弄好觀光不會好。」蔡建生呼籲，政府應停止新建蹲式馬桶，並能夠增加清潔用具，培養民眾養成如廁後順手清潔的習慣，讓每一位使用者都能享有乾淨舒適的空間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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